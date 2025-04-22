Все розы на Земле когда-то были одного цвета, но вовсе не красные: какими они были

Новый геномный анализ ученых показал, что предковая роза была не красной, белой или даже розовой, а совсем другого неожиданного цвета. В результате ученые смогли создать подробное описание предковой розы, вплоть до количества ее лепестков.

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Об этом пишет IFLScience.

Многие виды растений когда-то были невероятно разнообразными, но лишь несколько удачных сортов были отобраны для сельского хозяйства, либо в силу того, что производили больше того, что нужно людям, либо потому, что находились в нужном месте в нужное время. В результате промышленное сельское хозяйство значительно сузило список видов, что привело к большей эффективности. Но есть и другая сторона медали — виды стали более уязвимы к болезням и климатическим изменениям.

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В новом исследовании команда из Пекинского университета сосредоточилась на изучении генетики роз, чтобы выявить их происхождение. Известно, что род Rosa содержит не менее 140 видов, и в их пределах выращивается около 35 000 сортов (культиваров). Большинство людей способны различать розы только по цвету или аромату, однако для селекционеров и ботаников существует гораздо больше характеристик. Известно также, что розы составляют около 30% мирового рынка срезанных цветов во всем мире.

В новом исследовании под руководством профессора Чао Ю ученые собрали образцы 80 диких китайских видов, что помогло составить полный геном Rosa persica — пустынного вида, который в отличие от предыдущих версий, не имеет пробелов. Работа ученых позволила раскрыть "описание предковой розы" и предоставляет карту для будущей селекции.

Если ученые правы, первые розы на Земле были полностью желтыми и не имели каких-либо пятен на лепестках. Скорее всего, цветок был простым — такие особенности, как двойной ряд лепестков, вероятно, были редкими мутациями, которые кому-то понравились и которые кто-то продвигал.

Исследователи считают, что листочки на первых в истории планеты розовых куста появлялись по 7 штук. Белые розы, вероятно, были ранним развитием, а красные и розовые стали обычными гораздо позже, чтобы удовлетворить предпочтения людей, а не насекомых-опылителей.

Отметим, что розы — древнее растение. Ученые полагают, что различия между китайским подвидом роз, известных своими белыми и желтыми цветами, и другими розовыми растениями с изменениями в географии Китая, вызванными последним всплеском горообразования в Гималаях, начавшимся 23 миллиона лет назад. Позже глобальное сокращение количества осадков и понижение температуры, вероятно, сократило ареалы роз, а следовательно и их численность. Однако, ученые полагают, что китайскому подвиду удалось восстановиться около 200 000 лет назад.

Предполагается, что ранее в мире также существовало большее количество ароматов роз, но они пришли в упадок, поскольку селекционеры сосредоточились на устойчивости к болезням и длительной жизни в вазе.

Любопытно, что сегодня желтые розы в основном ассоциируются с ревностью и неверностью, хотя флористы упорно трудились, чтобы избавиться от этой ассоциации.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, кто именно опылил первый цветок 140 млн лет назад.