Усі троянди на Землі колись були одного кольору, але зовсім не червоні: якими вони були

Новий геномний аналіз вчених показав, що прабатьківська троянда була не червоною, білою або навіть рожевою, а зовсім іншого несподіваного кольору. У результаті вчені змогли створити докладний опис предкової троянди, аж до кількості її пелюсток.

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Про це пише IFLScience.

Багато видів рослин колись були неймовірно різноманітними, але лише кілька вдалих сортів було відібрано для сільського господарства, або через те, що виробляли більше, ніж потрібно людям, або через те, що перебували в потрібному місці в потрібний час. У результаті промислове сільське господарство значно звузило список видів, що призвело до більшої ефективності. Але є й інший бік медалі — види стали більш уразливими до хвороб і кліматичних змін.

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У новому дослідженні команда з Пекінського університету зосередилася на вивченні генетики троянд, щоб виявити їхнє походження. Відомо, що рід Rosa містить щонайменше 140 видів, і в їхніх межах вирощується близько 35 000 сортів (культиварів). Більшість людей здатні розрізняти троянди тільки за кольором або ароматом, проте для селекціонерів і ботаніків існує набагато більше характеристик. Відомо також, що троянди становлять близько 30% світового ринку зрізаних квітів у всьому світі.

У новому дослідженні під керівництвом професора Чао Ю вчені зібрали зразки 80 диких китайських видів, що допомогло скласти повний геном Rosa persica — пустельного виду, який на відміну від попередніх версій, не має прогалин. Робота вчених дала змогу розкрити "опис прабатьківської троянди" і надає карту для майбутньої селекції.

Якщо вчені мають рацію, перші троянди на Землі були повністю жовтими та не мали жодних плям на пелюстках. Найімовірніше, квітка була простою — такі особливості, як подвійний ряд пелюсток, імовірно, були рідкісними мутаціями, які комусь сподобалися і які хтось просував.

Дослідники вважають, що листочки на перших в історії планети рожевих кущах з'являлися по 7 штук. Білі троянди, ймовірно, були раннім розвитком, а червоні та рожеві стали звичайними набагато пізніше, щоб задовольнити вподобання людей, а не комах-запилювачів.

Зазначимо, що троянди — давня рослина. Вчені вважають, що відмінності між китайським підвидом троянд, відомих своїми білими та жовтими квітами, та іншими рожевими рослинами пов'язані зі змінами в географії Китаю, спричиненими останнім сплеском горотворення в Гімалаях, що почався 23 мільйони років тому. Пізніше глобальне скорочення кількості опадів і зниження температури, ймовірно, скоротило ареали троянд, а отже і їхню чисельність. Однак, вчені вважають, що китайському підвиду вдалося відновитися близько 200 000 років тому.

Передбачається, що раніше у світі також існувала більша кількість ароматів троянд, але вони занепали, оскільки селекціонери зосередилися на стійкості до хвороб і тривалому житті у вазі.

Цікаво, що сьогодні жовті троянди здебільшого асоціюються з ревнощами й невірністю, хоча флористи наполегливо працювали, щоб позбутися цієї асоціації.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, хто саме запилив першу квітку 140 млн років тому.