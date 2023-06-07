Бджоли тут ні до чого. Вчені розповіли, хто саме запилив першу квітку 140 млн років тому

У новому дослідженні вчені пролили світло на перше у світі запилення — виявилося, що це зовсім не справа бджіл.

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Біологи-еволюціоністи постійно намагаються пролити світло на таємниці минулого світу природи. Цього разу їм вдалося дізнатися, що зовсім не бджоли, як можна було б припустити, принесли перший пакет пилку на іншу рослину близько 140 мільйонів років тому, пише New Atlas.

Під час дослідження вчені з Ботанічного саду Сіднея, Університету Маккуорі, Інституту навколишнього середовища Хоксбері та UNSW Сіднея об'єднали молекулярні дані й, спостерігаючи за скам'янілостями комах та рослин, змогли створити сучасне філогенетичне дерево. Зрештою дослідникам вдалося проілюструвати історію запилення рослин і тепер вони впевнені, що першим організмом, що брав участь у процесі запилення, була не бджола.

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За словами дослідників, більшість даних свідчить про те, що перший досвід запилення насправді передував появі бджоли, а тому "винуватцем", який започаткував процес запилення, вважається комаха. До того ж вважається, що ця комаха була крихітною, тому що перша квітка не мала нічого спільного з хитромудрими рослинами, що привертають увагу тварин сьогодні.

Складне філогенетичне дерево відстежує спадковий корінь запилення, показуючи переважання комах. Фото: Ruby E Stephens/UNSW

Цікаво, але найімовірнішим підозрюваним у цьому "злочині" вважається крихітна муха, жук або мошка, або навіть комаха, яка давно зникла з планети. Щоб пролити світло на цю таємницю, дослідники склали складне дерево всіх сімейств квіткових рослин, зокрема 1160 видів, родовід яких сягає корінням близько 145 мільйонів років тому.

Вченим також вдалося простежити й запилювачів цих рослин. Команда могла спостерігати, як вони змінювалися з часом і зазначили їхні ключові еволюційні переходи. Під час дослідження вчені нанесли на карту комах, хребетних (наприклад, колібрі та кажанів), вітер та воду. Команда виявила, що саме комахи були відповідальні за близько 86% запилення рослин протягом усієї історії. Ба більше, вони й сьогодні залишаються силою, що домінує.

За словами провідної авторки дослідження, аспірантки Університету Маккуорі Рубі Е. Стівенс, вони з колегами створили еволюційне дерево, яке дозволило простежити, що запилює рослини сьогодні, і що могло запилити їхнього давнього предка у минулому. Стівенс зазначає, що вони помітили, що за всю історію запилення вітром еволюціонувало 42 рази, проте, зрештою, процес знову повернувся до тварини. Зрештою у вчених не залишилося сумнівів — першим запилювачем на Землі була комаха, проте яка саме поки що залишається загадкою.

Раніше Фокус писав про те, що вчені перевірили твердження про масове вимирання бджіл на Землі.