Пчелы тут ни при чем. Ученые рассказали, кто именно опылил первый цветок 140 млн лет назад

В новом исследовании ученые пролили свет на первое в мире опыление — оказалось, что это вовсе не дело рук пчел.

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Биологи-эволюционисты то и дело пытаются пролить свет на тайны прошлого мира природы. На этот раз им удалось узнать, что вовсе не пчелы, как можно было бы предположить, принесли первый пакет пыльцы на другое растение около 140 миллионов лет назад, пишет New Atlas.

В ходе исследования ученые из Ботанического сада Сиднея, Университета Маккуори, Института окружающей среды Хоксбери и UNSW Сиднея объединили молекулярные данные и, наблюдая за окаменелостями насекомых и растений, смогли создать современное филогенетическое дерево. В результате исследователям удалось проиллюстрировать историю опыления растений и теперь они уверены, что первым организмом, участвовавшим в процессе опыления, была вовсе не пчела.

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По словам исследователей, большинство данных свидетельствует о том, что первый опыт опыления на самом деле предшествовал появлению пчелы, а потому "виновником", положившим начало процесса опыления, считается насекомое. При этом считается, что это насекомое было крохотным, так как первый цветок не имел ничего общего в замысловатыми растениями, привлекающими внимание животных сегодня.

Сложное филогенетическое дерево отслеживает наследственный корень опыления, показывая преобладание насекомых Фото: Ruby E Stephens/UNSW

Любопытно, но наиболее вероятным подозреваемым в этом "преступлении" считается крохотная муха, жук или мошка, или даже насекомое, которое давно исчезло с лица планеты. Чтобы пролить свет на эту тайну, исследователи составили сложное дерево всех семейств цветковых растений, включая 1 160 видов, родословная которых уходит корнями в около 145 миллионов лет назад.

Ученым также удалось проследить и опылителей этих растений. Команда могла наблюдать, как они менялись с течением времени и отметить их ключевые эволюционные переходы. В ходе исследования ученые нанесли на карту насекомых, позвоночных (например, колибри и летучих мышей), ветер и воду. Команда обнаружила, что именно насекомые были ответственны за около 86% опыления растений в течение все истории. Более того, они и сегодня остаются доминирующей силой.

По словам ведущего автора исследования, аспиранта Университета Маккуори Руби Э. Стивенс, они с коллегами создали эволюционное дерево, которое позволило им проследить, что опыляет растения сегодня, и что могло опылить их давнего предка в прошлом. Стивенс отмечает, что они заметили, что за всю историю опыление ветром эволюционировало 42 раза, однако в конце концов процесс вновь обратился к животному. В результате у ученых не осталось сомнений — первым опылителем на Земле было насекомое, однако какое именно пока остается загадкой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проверили утверждения о массовом вымирании пчел на Земле.