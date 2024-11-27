Создан новый идеальный материал: чрезвычайно долговечен, но полностью разлагается в морской воде

Исследователи считают, что совершили прорыв в производстве биоразлагаемых пластиков, создав материал, не оставляющий микропластиковых отходов.

С тех пор как более 150 лет назад человечество создало первый в мире пластик, этот материал буквально заполонил планету: крохотные частицы микропластика уже были обнаружены в воде, почве, воздухе, дыхании дельфинов и даже в наших собственных телах. Теперь, похоже, ученые совершили прорыв в этой области, создав долговечный материал, не оставляющий микропластиковых отходов в морской воде, пишет IFLScience.

Исследователи заявили о создании совершенно нового материала, который сочетает в себе долговечность с полной перерабатываемостью. Известно, что новый вид пластика также распадается в морской воде и почве, если его утилизировать должным образом.

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Масштабы мусорных пятен неумолимо растут во всех земных океанах. Между тем микропластик, образующийся при распаде более крупных пластиковых предметов, появляется во многих тревожных регионах Земли. Увы, нам все еще неизвестно, как именно микропластик влияет на живые организмы, в том числе и наш собственный, но ученые считают, что даже если сам по себе он не несет угрозы, он, вероятно, является источником других нежелательных веществ.

Несмотря на все попытки борьбы с пластиковым загрязнением, человечество все еще не пришло к тому, чтобы ответственно утилизировать пластиковые предметы. Программы переработки пластиковых отходов также малоэффективны, так как решают лишь малую часть проблемы. В прошлом ученые также обнаружили, что огромное количество пластиковых отходов не перерабатываются должным образом, а гниют на свалках.

В новом исследовании команда ученых из Центра науки о новых материалах RIKEN объединила два мономера с солевыми мостиками между ними. Каждый мономер может легко потребляться бактериями, и действительно, один из них — гексаметафосфат натрия — является распространенной пищевой добавкой, которая, как было установлено, безвредна для животных в ходе обширных испытаний.

(A) Молекулярные структуры SHMP (оранжевый) и мономера на основе сульфата гуанидиния (Gu). (B) Спонтанное разделение жидкость-жидкость после смешивания водных растворов мономеров Фото: RIKEN

По словам соавтора исследования, профессора Такудзо Айда из Токийского университета, связи между мономерами основаны на обратных взаимодействиях, а потому ученые полагали, что они смогут распадаться при необходимости, что позволит каждому из них безопасно впитываться в окружающую среду.

Смешивание ингредиентов дало две жидкости, которые не смешиваются, и вытеснило сульфат натрия. После удаления соли и высыхания более густой жидкости она превратилась в пластик, который команда назвала алкил SP2. Мосты, удерживающие мономеры вместе, стабильны, если только не подвергаются воздействию солей, распространенных в морской воде, в этом случае продукты алкил SP2 полностью распадаются в течение нескольких часов.

По словам команды, алкил SP2, как и большинство других термопластиков, можно изменять при температуре 120°C. Его преимущество также заключается в том, что он не токсичен, а твердость материала можно изменять в соответствии с требованиями, выбирая между рядом кандидатов на второй мономер. Небольшое испытание позволило извлечь более 80% ингредиентов при переработке с использованием комбинации спирта и соленой воды.

Также был проведен ряд испытаний, которые показали, что материал биоразлагается в почве в течение 10 дней, если пластиковые предметы не попадают в океан.

Ранее Фокус писал о том, то ученые разработали новый способ переработки пластика.