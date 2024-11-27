Маленька деталь, що руйнує стосунки: вчені виявили причину зради в парах

Зрада часто стає початком кінця навіть найміцніших стосунків, і знання причин, які призводять до неї, можуть врятувати шлюб. Нещодавно вчені виявили одну з ключових причин, що підштовхують людей до цього.

Недавнє дослідження вчених показало, що люди, які мають більшу владу в романтичних стосунках, частіше демонструють поведінку, пов'язану з невірністю. Вчені знайшли низку причин і моментів, які можуть вказувати на це, і вони сподіваються, що подібні знання можуть врятувати багато шлюбів, а також врятувати ще більше людей, які потрапляють у пастку токсичних стосунків, пише Neuroscience.

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За словами Гуріт Бірнбаум, професора психології з Університету Райхмана, такі люди схильні вважати, що мають більше варіантів стосунків поза межами їхнього нинішнього партнерства через підвищене почуття бажаності та впевненості в собі. Це уявлення про те, що влада, яку сприймають, роздмухує почуття привабливості та альтернативи у стосунках, лягло в основу дослідження, опублікованого в журналі Archives of Sexual Behavior, в межах якого було проведено серію з чотирьох експериментів, спрямованих на вивчення зв'язку між динамікою влади і схильністю до зради.

В експериментах брали участь переважно люди, які перебувають у довгострокових моногамних стосунках. У першому тесті вивчали, як спогади про моменти влади у стосунках впливають на сексуальні фантазії про інших. Вчені з'ясували, що чоловіки, які згадували про почуття влади, відчували більше бажання мати альтернативних партнерів, у той час як у жінок цього ефекту зовсім не було. В іншому експерименті учасників попросили вибрати потенційних партнерів за фотографіями, і з'ясувалося, що і чоловіки, і жінки з вищим почуттям влади розглядали привабливих незнайомців як можливих партнерів в умовах дефіциту часу.

Подальше дослідження показало, як самосприйняття влади і "цінності пари" впливає на поведінку. Коли учасники оцінювали свою владу у стосунках і привабливість порівняно зі своїми партнерами, ті, хто вважав себе домінуючим, виявляли більший потяг до привабливої сторонньої людини, яка брала участь у дослідженні. Ця тенденція збереглася і в фіналі експерименту, де щоденні звіти протягом трьох тижнів підтвердили, що підвищене сприйняття влади корелює з підвищеним інтересом до зовнішніх сексуальних зв'язків наступного дня.

Співавтор дослідження Гаррі Рейс з Університету Рочестера зазначив, що впливові партнери можуть відчувати себе менш пов'язаними зобов'язаннями, що робить їх схильними до пошуку нових, короткострокових інтрижок, якщо з'являється така можливість. Ці результати підкреслюють ширший сенс того, що дисбаланс влади у стосунках може впливати на вірність, і вказують на необхідність вжиття заходів, спрямованих на усунення цієї динаміки, щоб запобігти невірності. Хоча минулі дослідження показують, що збалансована динаміка влади веде до більш здорових стосунків, дисбаланс залишається поширеним явищем і може мати як позитивні, так і негативні наслідки.

Згідно з деякими дослідженнями, тільки близько половини романтичних стосунків характеризуються приблизно рівним балансом влади. Така нерівність може сприяти тому, що близько 21% людей зізнаються у зраді, за даними 2021 року. Результати дослідження вчених свідчать про необхідність глибшого вивчення того, як сприймана влада впливає на поведінку у стосунках, і підкреслюють гостру необхідність розуміння й усунення цієї динаміки для зміцнення довіри та прихильності в довгострокових партнерських стосунках.

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