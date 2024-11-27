Кошмари виявилися корисними: вчені дізналися, як почуття страху зміцнює наше здоров'я

Більшість людей, окрім любителів жахів і адреналінових наркоманів, прагнуть уникати моторошних явищ, що наганяють страх. Однак нещодавно вчені з'ясували, що ці явища, які змушують нас тремтіти, також захищають нас від багатьох бід.

Нове дослідження Орхуського університету в Данії виявило зв'язок між явищами, що викликають страх, та імунною системою. Виявляється, фільми жахів і занедбані будинки перевертають з ніг на голову не тільки наші нерви, фантазію і серцевий ритм, а й саму систему, що захищає нас від багатьох хвороб, пише ScienceAlert.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Brain, Behavior, and Immunity, взяли участь 22 людини з низьким рівнем запалення, які провели близько 50 хвилин у будинках з привидами, стикаючись з такими страшними істотами, як моторошні клоуни, зомбі та актори з бензопилами. Аналіз, проведений після досліду, засвідчив значне зниження рівня маркерів запалення у понад 80% учасників, а майже у половини він повернувся до нормального рівня.

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Більше випробування за участю 91 добровольця, яких не перевіряли на запалення, також показало значні зміни в імунітеті після відвідування подібних місць. Досліди в будинку з привидами, як і інші заходи, що викликають страх, але контрольовані, наприклад американські гірки, викликали фізіологічну реакцію, яку можна порівняти з добре задокументованим "кайфом бігуна" — він характеризується сплеском адреналіну та ендорфінів.

Однак фізіологічний вплив такого страху, зокрема його вплив на імунну функцію, залишався менш вивченим. Дослідники прагнули заповнити цю прогалину, сподіваючись, що отримані ними результати можуть натякати на глибший структурний зв'язок між емоційними станами і боротьбою із запаленнями. Зокрема, під час дослідження спостерігалося зниження кількості імунних клітин, включно з лімфоцитами і моноцитами, відомими своєю роллю в придушенні пухлин і захисті від патогенів.

Реакція різнилася між учасниками з уже наявним запаленням і тими, в кого його не було, причому в останній групі спостерігалося більш значне зниження кількості білих кров'яних клітин, таких як еозинофіли і базофіли. Дослідники припустили, що гострий страх може мобілізувати захисні механізми організму подібно до стресових реакцій, які активуються впливом холоду, хоча точні механізми таких процесів ще не вивчені. Дослідження узгоджується з попередніми дослідами на тваринах, які показали, що стрес і страх можуть активувати адренергічну систему, відповідальну за реакцію "боротьба або втеча", що може підготувати імунну систему до можливої травми або інфекції.

Дослідження, проведені на людях, пов'язують цю реакцію з протизапальними ефектами впливу холоду, однак роль страху в запуску цих процесів потребує подальшого підтвердження. Учасники повідомили про постійний помірний або високий рівень страху під час відвідування будинку з привидами, що виразилося в середній частоті серцевих скорочень у 112 ударів на хвилину. Ця фізіологічна активність, що зберігалася протягом майже години, аналогічна таким видам діяльності, як занурення в холод, з їхнім потенціалом контролювати нестабільне запалення. Команда Орхуського університету виступає за проведення додаткових досліджень, щоб зрозуміти участь адренергічної системи і довговічність цих ефектів, що потенційно може розширити сферу застосування рекреаційного страху як користі для здоров'я.

Чи можна включити відвідування будинку з привидами або інші види рекреаційного страху в оздоровчі стратегії, спрямовані на боротьбу із запаленням або посилення імунної відповіді? Вченим все ще необхідні більш ретельні дослідження, щоб вирішити це напевно, але ця відкриває шлях до нетрадиційного і вельми незвичайного підходу до зміцнення здоров'я.

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