"Можуть правити світом": дослідник упевнений в існуванні інопланетної бази під водою

Військові кадри, на яких загадкові об'єкти вилітають з води і стрімко зникають у небі, стали новим аргументом на користь теорії про існування підводної бази НЛО. Уфолог Джеремі Корбелл стверджує, що йдеться про технології, недоступні людині.

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Про це пише Daily Star.

Один із найвідоміших дослідників НЛО Джеремі Корбелл заявив, що нещодавно оприлюднені військові кадри з об'єктами, що з'являються з-під води, підтверджують існування інопланетян і можливу наявність підводної бази біля узбережжя Каліфорнії (США).

На відео, знятому з американського бойового корабля USS Jackson, чітко видно об'єкт у формі овалу, який стрімко виринає з Тихого океану і пролітає над палубою. За словами Корбелла, на кадрах зафіксовано "самосвітні, безкрилі та безхвості" об'єкти, які не мають ознак звичайної аеродинаміки.

"Це не збій. Це екіпаж ВМС, який використовує передове обладнання. Ці об'єкти — щось, що не піддається поясненню в рамках відомої нам технології", — стверджує експерт.

Джеремі Корбелл Фото: Instagram/jeremycorbell

Корбелл також повідомив, що радари зафіксували одразу чотири подібні об'єкти. Вони, за словами очевидців, синхронно "вистрибнули" в різні боки, що може вказувати на наявність зв'язку або спільного управління.

Дослідник упевнений, що це не поодинокий випадок. Подібні спостереження вже фіксували у 2004 і 2019 роках — усе в одному й тому самому районі, де регулярно проводять військово-морські навчання США.

"Якщо хтось володіє цією технологією, він може правити світом — економічно, військово, геополітично. Це технологічна холодна війна", — сказав Корбелл.

Раніше Фокус повідомляв, що схожий на планету НЛО завис над статуєю Христа. Непізнаний об'єкт, зовні схожий на Сатурн, чітко виділявся на тлі ясного неба. Незвичайне видовище швидко привернуло увагу користувачів соцмереж, викликавши бурхливе обговорення.

Також стало відомо, що мільярдера звинуватили у спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.