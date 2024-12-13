100% горору на Netflix: три найкращі серіали жахів із максимальним рейтингом

Кожен із цих серіалів полоскоче нерви і затягне несподіваними і страшними поворотами сюжету.

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Жанр горору був популярний у всі часи. У пошуках гострих відчуттів любителі кінематографа можуть годинами шукати фільми або серіали, які полоскочуть їм нерви. Щоб заощадити час і допомогти з вибором "що подивитися на вихідних", Фокус пропонує вашій увазі добірку серіалів жахів від Netflix, рейтинг яких на Rotten Tomatoes становить 100%.

"Маріанна"

"Маріанна" — восьмисерійний французький мережевий серіал у жанрі жахів, автором ідеї та режисером якого став Семюел Бодін, а сценарій написав він і Куок Данг Тран.

У центрі сюжету – молода письменниця й авторка бестселерів Емма, яка розповідає у своїх романах про страшну відьму Маріанну. При цьому вона замовчує, що героїня її творів приходить до неї уві сні вже багато років.

Втомившись від нічних кошмарів, Емма вирішує зав'язати зі своєю героїнею і хоче зайнятися більш серйозною літературою. Але раптово в її житті з'являється шкільна подруга, яка вимагає, щоб Емма повернулася в рідне місто Ельден. Вона стверджує, що відьма з книг існує в реальному житті, і до цього часу Маріанна заволоділа тілом людини. Письменниця ігнорує нав'язливі вимоги, проте невдовзі стається трагедія, і головній героїні, всупереч її бажанню, доводиться поїхати в Ельден.

Серіал вийшов настільки моторошним, що навіть "король жахів" Стівен Кінг похвалив його, сказавши, що він сподобається тим, хто любить, щоб його лякали.

"Найстрашніший і найжахливіший серіал з усіх, що я бачила. Навіть мені, любительці жахів, було не по собі. Краще не дивитися на самоті і перед сном", "Моторошний серіал, який змусить ваші нерви тремтіти. Загадкова відьма Маріанна стає реальністю. Похмура таємнича атмосфера. Але 6 годин для цієї історії — це занадто багато", "Маріанна виглядає як я і як ти. Вона відьма. Вона безтілесна. Спочатку вона опановує твою душу, а потім тіло. Вона бере гору, оволодіває тобою… Вона – дружина демона", — пишуть про нього глядачі.

"Відбитоголові"

Шестисерійний британський комедійно-драматичний телесеріал "Відбитоголові", створений автором "Поганих" Говардом Оверманом, розповідає про двох подруг-невдах, Емі та Ракель, які можуть бачити демонів, що ховаються серед людей, і б'ються з ними. Шоу поєднує елементи комедії, жахів, жіночої сили і проблем психічного здоров'я. Воно включає в себе безліч страшних образів персонажів, які стали демонами і роблять жорстокі вчинки. Тут — і найкращий друг, який став одержимим, і один із психіатрів головної героїні, який виявився замаскованим демоном.

Зйомки проходили в Брістолі протягом 14 тижнів.

Після виходу серіал "Відбитоголові" отримав здебільшого позитивні відгуки. Гвілім Мамфорд з The Guardian заявив, що Оверман "розглядає надприродний жанр як ідеальний спосіб дослідити проблеми, що стосуються молоді, яка, ймовірно, буде дивитися його шоу".

"Таємний орден"

"Таємний орден" (друга назва "Порядок") — канадський телесеріал у жанрі жахи та фентезі, створений Деннісом Гітоном. Він складається з двох сезонів і 20 серій.

Сюжет розвивається навколо Джека Мортона — першокурсника університету Белгрейв, який пройшов посвяту в легендарний Герметичний Орден Синьої Троянди. Орден пов'язаний із магією та окультизмом. Коли головний герой зустрічається з керівниками цієї компанії, він робить вибір — і погоджується стати одним із них.

Насправді Джеку було відомо про існування таємничої спільноти завдяки його дідусеві. Саме дід вигадав таємний план вступу онука до "Синьої Рози" і зробив це неспроста. Він придумав план помсти за свою доньку, матір Джека. Цей план розрахований на 5 років, термін навчання в Белгрейв, і мета його — помститися батькові Джека, який зіграв фатальну роль у долі його матері.

Головний герой дізнається багато нового про власну сім'ю, знайомиться із законами чарівного світу. Першокурсникові належить зіграти важливу роль у боротьбі між двома групами магічних істот, перевертнями і чорними магами.

Раніше Фокус писав, який серіал підкорив фанатів Netflix.