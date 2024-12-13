100% хоррора на Netflix: три лучших сериала ужасов с максимальным рейтингом

Кждый из этих сериалов пощекочет нервы и затянет неожиданными и пугающими поворотами сюжета.

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Жанр хоррора был популярен во все времена. В поисках острых ощущений любители кинематографа могут часами искать фильмы или сериалы, которые пощекочут им нервы. Чтобы сэкономить время и помочь с выбором "что посмотреть на выходных", Фокус предлагает вашему вниманию подборку сериалов ужасов от Netflix, рейтинг которых на Rotten Tomatoes составляет 100%.

"Марианна"

"Марианна" – восьмисерийный французский сетевой сериал в жанре ужасов, автором идеи и режиссером которого стал Сэмюэл Бодин, а сценарий написал он и Куок Данг Тран.

В центре сюжета – молодая писательница и автор бестселлеров Эмма, которая рассказывает в своих романах о страшной ведьме Марианне. При этом она умалчивает, что героиня ее произведений приходит к ней во сне уже много лет.

Устав от ночных кошмаров, Эмма решает завязать со своей героиней и хочет заняться более серьезной литературой. Но внезапно в ее жизни появляется школьная подруга, которая требует, чтобы Эмма вернулась в родной город Эльден. Она утверждает, что ведьма из книг существует в реальной жизни, и к этому времени Марианна завладела телом человека. Писательница игнорирует навязчивые требования, однако вскоре происходит трагедия, и главной героине, вопреки ее желанию, приходится поехать в Эльден.

Сериал получился настолько жутким, что даже "король ужасов" Стивен Кинг похвалил его, сказав, что он понравится тем, кто любит, чтобы его пугали.

"Самый страшный и жуткий сериал из всех, что я видела. Даже мне, любительнице ужасов, было не по себе. Лучше не смотреть в одиночестве и перед сном", "Жуткий сериал, который заставит ваши нервы трепетать. Загадочная ведьма Марианна становится реальностью. Мрачная таинственная атмосфера. Но 6 часов для это истории — это слишком много", "Марианна выглядит как я и как ты. Она ведьма. Она бесплотная. Сначала она овладевает твоей душой, а потом телом. Она берет верх, овладевает тобой… Она — жена демона", – пишут о нем зрители.

"Безбашенные"

Шестисерийный британский комедийно-драматический телесериал "Безбашенные", созданный автором "Плохих" Говардом Оверманом, рассказывает о двух подругах-неудачницах, Эми и Ракель, которые могут видеть демонов, скрывающихся среди людей, и сражаются с ними. Шоу сочетает элементы комедии, ужасов, женской силы и проблем психического здоровья. Оно включает в себя множество страшных образов персонажей, ставших демонами и совершающих жестокие поступки. Здесь – и лучший друг, ставший одержимым, и один из психиатров главной героини, который оказался замаскированным демоном.

Съемки проходили в Бристоле на протяжении 14 недель.

После выхода сериал "Безбашенные" получил в основном положительные отзывы. Гвилим Мамфорд из The Guardian заявил, что Оверман "рассматривает сверхъестественный жанр как идеальный способ исследовать проблемы имеющие отношение к молодежи, которая, вероятно, будет смотреть его шоу".

"Тайный орден"

"Тайный орден" (второе название "Порядок") – канадский телесериал в жанре ужасы и фэнтези, созданный Деннисом Хитоном. Он состоит из двух сезонов и 20 серий.

Сюжет развивается вокруг Джека Мортона — первокурсника университета Белгрейв, который прошел посвящение в легендарный Герметический Орден Синей Розы. Орден связан с магией и оккультизмом. Когда главный герой встречается с руководителями этой компании, он делает выбор — и соглашается стать одним из них.

На самом деле Джеку было известно о существовании таинственного сообщества благодаря его дедушке. Именно дед придумал тайный план вступления внука в "Синюю Розу" и сделал это неспроста. Он придумал план мести за свою дочь, мать Джека. Этот план рассчитан на 5 лет, срок обучения в Белгрейв, и цель его – отомстить отцу Джека, который сыграл роковую роль в судьбе его матери.

Главный герой узнает много нового о собственной семье, знакомится с законами волшебного мира. Первокурснику предстоит сыграть важную роль в борьбе между двумя группами магических существ, оборотнями и черными магами.

Ранее Фокус писал, какой сериал покорил фанатов Netflix.