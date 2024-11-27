Кошмары оказались полезными: ученые узнали, как чувство страха укрепляет наше здоровье

Большинство людей, не считая любителей ужасов и адреналиновых наркоманов стремятся избегать жутких и нагоняющих страх явлений. Однако недавно ученые выяснили, что эти явления, заставляющие нас дрожать, также защищают нас от многих бед.

Новое исследование Орхусского университета в Дании выявило связь между явлениями, вызывающими страх, и иммунной системой. Оказывается фильмы ужасов и заброшенные дома переворачивают с ног на голову не только наши нервы, фантазию и сердечный ритм, но и саму систему, защищающую нас от многих болезней, пишет ScienceAlert.

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В исследовании, опубликованном в журнале Brain, Behavior, and Immunity, приняли участие 22 человека с низким уровнем воспаления, которые провели около 50 минут в домах с привидениями, сталкиваясь с такими пугающими существами, как жуткие клоуны, зомби и актеры с бензопилами. Анализ, проведенный после опыта, показал значительное снижение уровня маркеров воспаления у более чем 80% участников, а почти у половины он вернулся к нормальному уровню.

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Более крупное испытание с участием 91 добровольца, которых не проверяли на воспаление, также показало значительные изменения в иммунитете после посещения подобных мест. Опыты в доме с привидениями, как и другие вызывающие страх, но контролируемые мероприятия, например американские горки, вызвали физиологическую реакцию, сравнимую с хорошо задокументированным "кайфом бегуна" — он характеризуется всплеском адреналина и эндорфинов.

Однако физиологическое воздействие такого страха, в частности его влияние на иммунную функцию, оставалось менее изученным. Исследователи стремились восполнить этот пробел, надеясь, что полученные ими результаты могут намекать на более глубокую структурную связь между эмоциональными состояниями и борьбой с воспалениями. В частности, в ходе исследования наблюдалось снижение количества иммунных клеток, включая лимфоциты и моноциты, известные своей ролью в подавлении опухолей и защите от патогенов.

Реакция различалась между участниками с уже существующим воспалением и теми, у кого его не было, причем в последней группе наблюдалось более значительное снижение количества белых кровяных клеток, таких как эозинофилы и базофилы. Исследователи предположили, что острый страх может мобилизовать защитные механизмы организма подобно стрессовым реакциям, активируемым воздействием холода, хотя точные механизмы таких процессов еще не изучены. Исследование согласуется с предыдущими опытами на животных, которые показали, что стресс и страх могут активировать адренергическую систему, ответственную за реакцию "борьба или бегство", которая может подготовить иммунную систему к возможной травме или инфекции.

Исследования, проведенные на людях, связывают эту реакцию с противовоспалительными эффектами воздействия холода, однако роль страха в запуске этих процессов требует дальнейшего подтверждения. Участники сообщили о постоянном умеренном или высоком уровне страха во время посещения дома с привидениями, что выразилось в средней частоте сердечных сокращений в 112 ударов в минуту. Эта физиологическая активность, сохранявшаяся в течение почти часа, аналогична таким видам деятельности, как погружение в холод, с их потенциалом контролировать нестабильное воспаление. Команда Орхусского университета выступает за проведение дополнительных исследований, чтобы понять участие адренергической системы и долговечность этих эффектов, что потенциально может расширить сферу применения рекреационного страха в качестве пользы для здоровья.

Можно ли включить посещение дома с привидениями или другие виды рекреационного страха в оздоровительные стратегии, направленные на борьбу с воспалением или усиление иммунного ответа? Ученым все еще необходимы более тщательные исследования чтобы решить это наверняка, но данная открывает путь к нетрадиционному и весьма необычному подходу к укреплению здоровья.

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