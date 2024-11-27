Жінка вийшла на вокзал з плакатом, щоб вимолити у коханого прощення: що сталося (відео)

За словами очевидців, ображений парубок спершу мовчки відмахувався, а потім сказав: "Я не збираюся змінювати свою думку".

Драматичний відеозапис, на якому жінка вимолює прощення у свого коханого, стоячи навколішки на автовокзалі у Болівії, завірусилось у TikTok. Судячи з усього, головна героїня цієї історії залучила як групу підтримки ще й свою подружку.

Як розповідають свідки, які чули скандал, жінка начебто зрадила бойфренду з його братом. На опублікованому відеозаписі вона у розпачі стоїть перед ним навколішки, щоб не дати поїхати з міста.

Поки вона благає колишнього лишитися, смикаючи за футболку, її вірна подруга тримає табличку з написом: "Пробач мені, Джеймі". Ображений парубок спершу мовчки відмахується, а потім каже: "Я не збираюся змінювати свою думку. Ти не можеш сказати нічого такого, що змусило б мене передумати".

За словами очевидців, чоловік був категоричним й за кілька хвилин сів у свій автобус, не відповівши взаємністю на слова про кохання від своєї колишньої партнерки.

Жінка стала перед коханим навколішки Фото: TikTok

Побачене на записі не лишило байдужими користувачів мережі, вони почали активно ділитися своїми думками щодо цієї ситуації.

"Ні, дівчинко, якщо ти хочеш гуляти, то краще будь незаміжньою, щоб ні перед ким не вибачатися", — написав у коментарях один з учасників обговорення;

Інша дівчина додала: "Він має переступити свою гордість і сказати їй, що прощає";

"Правда в тому, що якби все було навпаки, то він би не просив пробачення", — зауважив третій коментатор;

Наступний юзер написав: "Вона гарненька, але має знайти когось іншого, якщо збирається робити такі безглузді речі. Це лише моя скромна думка";

"Невірність рідко прощають, тому завжди любіть, цінуйте та поважайте ту людину, яка поруч з вами у скрутну хвилину", — резюмував ще один користувач TikTok.

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