Жінка вийшла на вокзал з плакатом, щоб вимолити у коханого прощення: що сталося (відео)
За словами очевидців, ображений парубок спершу мовчки відмахувався, а потім сказав: "Я не збираюся змінювати свою думку".
Драматичний відеозапис, на якому жінка вимолює прощення у свого коханого, стоячи навколішки на автовокзалі у Болівії, завірусилось у TikTok. Судячи з усього, головна героїня цієї історії залучила як групу підтримки ще й свою подружку.
Як розповідають свідки, які чули скандал, жінка начебто зрадила бойфренду з його братом. На опублікованому відеозаписі вона у розпачі стоїть перед ним навколішки, щоб не дати поїхати з міста.
Поки вона благає колишнього лишитися, смикаючи за футболку, її вірна подруга тримає табличку з написом: "Пробач мені, Джеймі". Ображений парубок спершу мовчки відмахується, а потім каже: "Я не збираюся змінювати свою думку. Ти не можеш сказати нічого такого, що змусило б мене передумати".
За словами очевидців, чоловік був категоричним й за кілька хвилин сів у свій автобус, не відповівши взаємністю на слова про кохання від своєї колишньої партнерки.
Побачене на записі не лишило байдужими користувачів мережі, вони почали активно ділитися своїми думками щодо цієї ситуації.
- "Ні, дівчинко, якщо ти хочеш гуляти, то краще будь незаміжньою, щоб ні перед ким не вибачатися", — написав у коментарях один з учасників обговорення;
- Інша дівчина додала: "Він має переступити свою гордість і сказати їй, що прощає";
- "Правда в тому, що якби все було навпаки, то він би не просив пробачення", — зауважив третій коментатор;
- Наступний юзер написав: "Вона гарненька, але має знайти когось іншого, якщо збирається робити такі безглузді речі. Це лише моя скромна думка";
- "Невірність рідко прощають, тому завжди любіть, цінуйте та поважайте ту людину, яка поруч з вами у скрутну хвилину", — резюмував ще один користувач TikTok.
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