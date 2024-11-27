Женщина вышла на вокзал с плакатом, чтобы вымолить у любимого прощение: что произошло (видео)

По словам очевидцев, обиженный парень сначала молча отмахивался, а потом сказал: "Я не собираюсь менять свое мнение".

Драматическая видеозапись, на которой женщина вымаливает прощение у своего возлюбленного, стоя на коленях на автовокзале в Боливии, завирусилось в TikTok. Судя по всему, главная героиня этой истории привлекла в качестве группы поддержки свою подружку.

Как рассказывают свидетели, которые слышали скандал, женщина якобы изменила бойфренду с его братом. На опубликованной видеозаписи она в отчаянии стоит перед ним на коленях, чтобы не дать уехать из города.

Пока она умоляет бывшего остаться, дергая за футболку, ее верная подруга держит табличку с надписью: "Прости меня, Джейми". Оскорбленный парень сначала молча отмахивается, а потом говорит: "Я не собираюсь менять свое мнение. Ты не можешь сказать ничего такого, что заставило бы меня передумать".

По словам очевидцев, мужчина был категоричным и через несколько минут сел в свой автобус, не ответив взаимностью на слова о любви от своей бывшей партнерши.

Женщина стала перед любимым на колени Фото: TikTok

Увиденное на записи не оставило равнодушными пользователей сети, они начали активно делиться своими мыслями относительно этой ситуации.

"Нет, девочка, если ты хочешь гулять, то лучше будь незамужней, чтобы ни перед кем не извиняться", — написал в комментариях один из участников обсуждения;

Другая девушка добавила: "Он должен переступить свою гордость и сказать ей, что прощает";

"Правда в том, что если бы все было наоборот, то он бы не просил прощения", — отметил третий комментатор;

Следующий юзер написал: "Она хорошенькая, но должна найти кого-то другого, если собирается делать такие бессмысленные вещи. Это лишь мое скромное мнение";

"Неверность редко прощают, поэтому всегда любите, цените и уважайте того человека, который рядом с вами в трудную минуту", — резюмировал еще один пользователь TikTok.

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