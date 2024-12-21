Союзник виявився зрадником: учені дізналися зворотний бік "хорошого" холестерину

Багато років "хороший" холестерин вважався нашим другом і захисником нашої серцево-судинної системи. Однак нещодавно вчені дізналися, що наш союзник насправді може в мить виявитися причиною цілої низки найнебезпечніших ускладнень.

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Дослідники виявили потенційний зв'язок між компонентами ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), які заведено називати "хорошим холестерином", і розвитком серцево-судинних захворювань (ССЗ). Це відкриття ставить під сумнів традиційне уявлення про те, що ЛПВЩ насамперед забезпечує захист від таких ускладнень, пише Houston Methodist.

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Під керівництвом доктора Генрі Дж. Пауналла, професора біохімії, і доктора Хуррама Насіра, кардіолога, що спеціалізується на профілактиці серцево-судинних захворювань, група дослідників зосередилася на ролі вільного холестерину в молекулах ЛПВЩ. Їхнє дослідження, опубліковане в Journal of Lipid Research, показало, що ЛПВЩ з надлишком вільного холестерину можуть функціонувати не так, як належить, і навпаки підвищувати ризик ССЗ.

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Зазвичай холестерин вимірюється під час планових медичних оглядів як "поганий" (ЛПНЩ) або "хороший" (ЛПВЩ). Однак не всі ЛПВЩ однакові, про що говорить Доктор Пауналл: "У кожного типу холестерину є дві форми — вільний холестерин, який є активним, та естерофікований холестерин, який є більш стабільним. Занадто велика кількість вільного холестерину в ЛПВЩ може бути згубною".

Попередні результати дослідження розповіли про накопичення вільного холестерину з ЛПВЩ у макрофагах — білих кров'яних клітинах, пов'язаних із запальними процесами при ССЗ. Наукова робота зараз вивчає цей феномен у 400 учасників з різним рівнем ЛПВЩ. Перші дані вже свідчать про те, що, хоча ЛПВЩ традиційно сприяє виведенню холестерину з тканин, надлишок вільного холестерину в ЛПВЩ може призвести до несприятливих наслідків, включно з відкладенням холестерину в макрофагах і підвищеним ризиком розвитку ССЗ.

Дослідники прагнуть визначити рівень холестерину в ЛПВЩ як біомаркер для виявлення осіб, схильних до ризику ускладнень, і потенційно дослідити цільову терапію. Пауналл вважає, що відомі препарати, що впливають на вільний холестерин у доклінічних моделях, можуть бути випробувані на людях протягом найближчих трьох років. Клінічне застосування цих результатів може бути реалізовано протягом шести років, якщо дослідження розвиватиметься відповідно до плану.

Ця робота узгоджується з мінливими поглядами серед учених на взаємодію організму з холестерином. Протягом багатьох років ЛПВЩ вважали винятково захисним фактором, однак дедалі більше даних свідчать про те, що його склад суттєво впливає на його дію. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), ССЗ залишаються основною причиною смерті в усьому світі, що наголошує на необхідності уточнення підходів до контролю рівня ліпідів у методах профілактики та лікування подібних ускладнень.

Раніше Фокус писав про рівень забруднення повітря, який призведе до серцевого нападу вже через годину. Нове дослідження припускає, що рівень забруднення повітря, який раніше вважався безпечним, може призвести до швидкої смерті.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося спостерігати за першими секундами запуску серця в ембріоні. Вивчаючи перші секунди життя серця у ще молодого ембріона, вчені дізналися багато цікавих фактів, наприклад, про те, що серце починає працювати ще не будучи сформованим.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.