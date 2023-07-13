Призводить до смерті від серцевого нападу вже за годину: названо небезпечний рівень забруднення повітря

Нове дослідження припускає, що рівень забруднення повітря, який раніше вважався безпечним, може призвести до швидкої смерті.

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Десятиліттями вчені зосереджували свої зусилля на дослідженнях, присвячених змінам клімату Землі, а також його впливу на здоров'я людини. Тепер дослідники побоюються, що на нас чекає нова біда — рівень забруднення повітря, який раніше вважали безпечним, може призвести до серцевого нападу і раптової смерті, пише Daily Mail.

Група дослідників з Колумбійського університету дійшла висновку, що навіть "безпечний" рівень забруднення повітря здатний спровокувати серцевий напад. Ба більше, цей серцевий напад може збити людину з ніг і призвести до летального результату вже через годину після вдихання забрудненого повітря.

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Тепер експерти вважають, що людству необхідно терміново переглянути стандарти якості повітря і зробити їх значно жорсткішими. Під час дослідження вчені вивчили рівні діоксиду азоту (NO2), що викидається автомобілями, які відстежувалися в 9 американських містах протягом 15 років. Потім дослідники порівняли дані цих спостережень із частотою госпіталізацій через серцеві напади, що дало їм змогу виявити потенційний зв'язок. Вчені виявили, що в міру збільшення концентрації діоксиду забруднювальної речовини збільшувався і ризик серцевих нападів, причому це відбувалося всього через 60 хвилин після різкого підвищення рівня NO2.

Дослідники зазначають, що підвищений ризик серцевого нападу виник, коли рівень діоксиду азоту був нижчим за поточні національні стандарти США — 100 частин на мільярд. Простими словами, цей поріг означає, що на кожен мільярд одиниць повітря 100 одиниць NO2 вважається прийнятним. Зазначимо, що ці норми відповідають і стандартам повітря Всесвітньої організації охорони здоров'я та Великої Британії, проте вчені вважають, що це може бути небезпечно.

Наприклад, британські закони кажуть, що погодинні рівні діоксиду азоту не повинні перевищувати цей поріг понад 18 разів на рік. Однак статистика спостережень за якістю повітря свідчить про те, що ця межа концентрації токсичного NO2 у повітрі регулярно перевищується.

Тепер дослідники наполягають, що світові уряди та ВООЗ мають терміново переглянути свої рекомендації щодо допустимого забруднення повітря. Річ у тім, що результати дослідження показують, що нинішніх погодинних стандартів насправді може бути недостатньо, щоб захистити людство від серцево-судинних захворювань.

Зазначимо, що більш ранні дослідження вже показували, що забруднення повітря, особливо від дорожнього руху, може спровокувати проблеми з серцем, особливо серцевий напад. Це пов'язано з тим, що вдихання крихітних забруднювальних речовин, які настільки малі, що можуть проникати в легені та кровотік, здатне обмежити приплив крові до серця і змусити орган працювати з більшим навантаженням, ніж зазвичай.

Дослідники зазначають, що все ще не зрозуміло, коли виникає ризик розвитку проблем із серцем після вдихання забрудненого повітря і як довго він може тривати. Під час дослідження вчені з Колумбійського університету використовували дані про погодинні концентрації діоксиду азоту в 9 містах у період з 2000 до 2015 року. У дослідження також були включені дані про госпіталізацію майже 9 мільйонів осіб, зокрема близько 350 000, які перенесли серцевий напад.

Результати свідчать про те, що середньогодинні концентрації NO2 становили близько 23,3 частини на мільярд. Але кожні 10 частин на мільярд збільшували ризик серцевих нападів на 0,2%. При цьому ризик серцевого нападу був найвищим у першу годину впливу.

Автори дослідження зазначають, що ризик серцевого нападу залишався високим протягом шести годин після стрибків рівня NO2 у всіх 9 містах, а в деяких залишався підвищеним протягом доби. Тепер дослідники й ВООЗ наполягають, що уряди мають запровадити більш жорсткі заходи щодо забруднення повітря.

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