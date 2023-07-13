Понад 50% земних океанів змінили колір за останні 20 років: винуватцем вважають "отруйну піну"

Дослідники вважають, що демографічний бум мікроскопічних організмів призводить до утворення мертвих зон в океані.

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Дослідження показує, що більш ніж половина всіх океанів Землі набули зеленого відтінку — це сталося за останні два десятиліття. Такого висновку дійшли вчені, вивчивши колір поверхні Світового океану за допомогою супутникових спостережень, пише Daily Mail.

Учені припускають, що винен вибух зростання фітопланктону — рослиноподібних мікробів, поширених у верхніх шарах океану. Зазначимо, що більшість із цих мікроскопічних організмів, зокрема й зелені водорості, здатні поглинати вуглекислий газ, поглинаючи сонячну енергію, демографічний бум цих організмів схожий на отруйну "ставкову піну". Вчені дійшли висновку, що це сприяє виникненню задушливих, збіднених киснем "мертвих зон" по всій планеті.

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Неозброєним оком людина навряд чи здатна помітити ці зміни, проте вчені використали супутникове обладнання NASA, яке підтвердило сумне припущення: 56% Світового океану невблаганно зеленіють.

За словами співавторки дослідження, старшої наукової співробітниціта фахівчині з моделювання клімату в Массачусетському технологічному інституті (MIT) Стефані Дуткевич, побачити, як це відбувається насправді, вельми "лячно, але не дивно". За словами дослідниці, на жаль, ці зміни кольору поверхні океану узгоджуються з антропогенними змінами земного клімату.

Під час дослідження вчені з MIT і Національного океанографічного центру Великобританії вивчили дані про колір Світового океану, зібрані за останні 20 років спектрорадіометром МРТ (MODIS) на борту супутника NASA Aqua. Зазначимо, що ці дані були отримані з низької навколоземної орбіти й свідчать про те, що тепліші тропічні океани поблизу екватора невблаганно набувають зеленуватого відтінку.

Фіолетові області позначають більш зелені океани, виявлені в два або більше разів вище за відношення сигнал/шум. Чорними крапками позначені ділянки із сильним підвищенням хлорофілу. Фото: National Oceanography Centre

Дослідники вважають, що вся справа в демографічному бумі фітопланктону, який є основою морського харчового ланцюга й допомагає підтримувати існування криля, риби, морських птахів і ссавців. Зазвичай його наявність є ознакою здоров'я океану, проте надмірне розростання пов'язане з неймовірним висмоктуванням кисню, що спричиняють великі маси цих мікробів. У результаті це призводить до утворення мертвих зон на тілі океану, які призводять до масових міграцій морських мешканців.

За словами Дуткевич, раніше з колегами вони вивчали різноманітні симуляції, які чітко показували, що ці зміни кольору океану неминуче відбудуться, а тому це не стало чимось дивовижним для науковців. Утім, подібне забарвлення океанічних вод викликає неабияке побоювання.

Учені проаналізували дані та зійшлися на думці, що подібне озеленення океану не може бути спричиненим будь-якими природними сезонними або щорічними змінами у цвітінні фітопланктону. За словами провідного автора дослідження з Національного океанографічного центру Великої Британії, тепер вони з колегами вважають, що зміна кольору Світового океану зумовлена діяльністю людини, яка впливає на кліматичні системи Землі у величезних просторових масштабах.

Попри те, що неозброєним оком океан здається синім, його справжній колір насправді містить суміш довжин хвиль від синього та зеленого й навіть до червоного. Деякі з них змінюються набагато менше, тоді як інші — набагато більше. Під час дослідження вчені провели статистичний аналіз, використовуючи всі сім довжин хвиль, виміряних супутниками.

Далі вчені порівняли результати з прогностичною моделлю, створеною вченими з Массачусетського технологічного інституту ще 2019 року. Зазначимо, що модель Дуткевич із колегами імітувала зміну кольору Світового океану на основі двох сценаріїв:

з додаванням в атмосферу додаткових парникових газів;

без додавання парникових газів.

Перший сценарій передбачав, що протягом наступних двох десятиліть близько 50% поверхні Світового океану стане значно зеленішою. Фактично саме це вчені й виявили на супутникових даних. Так учені дійшли висновку, що позеленіння океану не є випадковим, а узгоджується з "антропогенними змінами клімату".

Втім, дослідники сходяться на думці, що знадобиться більше додаткових досліджень, щоб зрозуміти, як морські системи в усьому світі змінюються індивідуально та в комплексі через нагрівання Землі.

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