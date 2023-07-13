Более 50% земных океанов изменили цвет за последние 20 лет: виновником считают "ядовитую пену"

Исследователи полагают, что демографический бум микроскопических организмов приводит к образованию мертвых зон в океане.

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Исследование показывает, что более половины всех океанов Земли приобрели зеленый оттенок — это произошло за последние два десятилетия. К такому выводу пришли ученые, изучив цвет поверхности Мирового океана с помощью спутниковых наблюдений, пишет Daily Mail.

Ученые предполагают, что виной всему взрыв роста фитопланктона — растительноподобных микробов, распространенных в верхних слоях океана. Отметим, что многие из этих микроскопических организмов, в том числе и зеленые водоросли, способны поглощать углекислый газ, поглощая солнечную энергию, демографический бум этих организмов, похожий на ядовитую "прудовую пену". Ученые пришли к выводу, что это способствует возникновению удушающих, обедненных кислородом "мертвых зон" по всей планете.

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Невооруженным глазом человек едва ли способен заметить эти изменения, однако ученые использовали спутниковое оборудование NASA, которое подтвердило печальное предположение: 56% Мирового океана неумолимо зеленеют.

По словам соавтора исследования, старшего научного сотрудника и специалиста по моделированию климата в Массачусетском технологическом институте (MIT) Стефани Дуткевич, увидеть, как это происходит в действительности весьма "пугающе, но не удивительно". По словам исследовательницы, увы, эти изменения цвета поверхности океана согласуются с антропогенными изменениями земного климата.

В ходе исследования, ученые из MIT и Национального океанографического центра Великобритании изучили данные о цвете Мирового океана, собранные за последние 20 лет спектрорадиометром МРТ (MODIS) на борту спутника NASA Aqua. Отметим, что эти данные были получены с низкой околоземной орбиты и свидетельствуют о том, что более теплые тропические океаны вблизи экватора неумолимо приобретают зеленоватый оттенок.

Фиолетовые области обозначают более зеленые океаны, обнаруженные в два или более раза выше отношения сигнал/шум. Черными точками отмечены участки с сильным повышением хлорофилла Фото: National Oceanography Centre

Исследователи полагают, что все дело в демографическом буме фитопланктона, который является основой морской пищевой цепи и помогает поддерживать существование криля, рыбы, морских птиц и млекопитающих. Как правило, его наличие является признаком здоровья океана, однако чрезмерное разрастание связано с невероятным высасыванием кислорода, которое вызывают большие массы этих микробов. В результате это приводит к образованию мертвых зон на теле океана, которые приводят к массовым миграциям морских обитателей.

По словам Дуткевич, ранее с коллегами они изучали различные симуляции, которые четко показывали, что эти изменения цвета океана неизбежно произойдут, а потому это не стало чем-то удивительным для ученых. Впрочем, подобное окрашивание океанических вод вызывает нешуточное опасение.

Ученые проанализировали данные и сошлись во мнении, что подобное озеленение океана не может быть вызвано какими-либо естественными сезонными или ежегодными изменениями в цветении фитопланктона. По словам ведущего автора исследования из Национального океанографического центра Великобритании, теперь они с коллегами полагают, что изменение цвета Мирового океана обусловлено деятельностью человека, которое влияет на климатические системы Земли в огромных пространственных масштабах.

Несмотря на то, что невооруженным глазом океан кажется синим, его истинный цвет в действительности содержит смесь длин волн, от синего и зеленого и даже до красного. Некоторые из них меняются гораздо меньше, тогда как другие — намного больше. В ходе исследования ученые провели статистический анализ, используя все семь длин волн, измеренных спутников.

Далее ученые сравнили результаты с прогностической моделью, созданной учеными из Массачусетского технологического института еще в 2019 году. Отметим, что модель Дуткевич с коллегами имитировали изменение цвета Мирового океана на основе двух сценариев:

с добавлением в атмосферу дополнительных парниковых газов;

без добавления парниковых газов.

Первый сценарий предсказывал, что в течение следующих двух десятилетий около 50% поверхности Мирового океана станет значительно зеленее. Фактически именно это ученые и обнаружили на спутниковых данных. Таким образом, ученые пришли к выводу, что позеленее океана не является случайным, а согласуется с "антропогенными изменениями климата".

Впрочем, исследователи сходятся во мнении, что потребуется больше дополнительных исследований, чтобы понять, как морские системы по всему миру меняются индивидуально и в комплексе из-за нагрева Земли.

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