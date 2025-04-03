У Карибському морі пробурили Велику блакитну діру: вчені виявили щось тривожне

Нові дані, отримані з відкладень у Великій блакитній дірі, вказують на те, що за останні 5700 років кількість тропічних штормів значно зросла. Найбільше зростання спостерігалося в останні два десятиліття.

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Про це пише Live Science.

Дослідники взяли керн осаду з карстової вирви, відомої як Велика блакитна діра, що розташована в Карибському морі, приблизно за 80 кілометрів від узбережжя Белізу. Результати аналізу вказують на те, що тропічні циклони, схоже, стали частішим явищем за останні 5700 років.

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За словами провідного автора дослідження, наукового співробітника дослідницької групи біоседиментології Франкфуртського університету імені Гете Домініка Шмітта, головний висновок їхньої з колегами роботи полягає в тому, що частота регіональних штормів безперервно збільшується останні 5700 років, це зростання особливо різке в останні 20 років.

Тропічні циклони — інтенсивні, обертові системи низького тиску, що формуються над теплими водами океану. Відомо, що вони переносять тепло з океану у верхні шари атмосфери. Спостереження також показують, що тропічні циклони можуть бути надзвичайно руйнівними та характеризуються сильними вітрами, штормовими нагонами та рясними зливами.

Під час дослідження вчені витягли керн осаду з карстової вирви, відомої як Велика блакитна діра — зразки були взяті на глибині близько 125 метрів під товщею води. Відомо, що карстова вирва утворилася під час підвищення рівня моря під час останнього льодовикового періоду, близько 10 000 років тому.

Графік із дослідження, що показує частоту штормів у Великій Блакитній Дірі в 100-річних вікнах підрахунку Фото: Supplementary Materials

Цікаво, що зразок керна, взятий вченими, має довжину близько 30 метрів і є найдовшим безперервним записом тропічних штормів у цьому районі. Команда проаналізувала шари осаду в керні й змогла визначити кількість тропічних штормів у регіоні за останні 5700 років. Зазвичай щороку відкладаються два шари опадів гарної погоди, що дає змогу дослідникам відраховувати роки назад.

Результати вказують на те, що тропічні шторми стали особливо частими відтоді, як люди почали спалювати викопне паливо під час промислової революції. За словами Шмітта, згідно з отриманими даними, за останні майже 6000 років над Великою блакитною дірою відбувалося від 4 до 16 тропічних штормів і ураганів кожне століття. Водночас за останні 20 років над одним і тим самим регіоном відбувалося щонайменше 9 штормів.

Передбачається, що є два чинники, які сприяють зростанню кількості тропічних циклонів:

міграція на південь зони внутрішньотропічної конвергенції (ITCZ);

підвищення глобальної температури океану.

Автори дослідження вважають, що останніми роками кількість тропічних штормів у регіоні зросла через глобальне потепління Землі. Ба більше, вчені вважають, що зростання кількості циклонів продовжиться в найближчі десятиліття. Дослідники прогнозують, що до кінця 2100 року на Карибські острови може обрушитися до 45 тропічних штормів і ураганів.

Раніше Фокус писав про те, що на дні 124-метрової вирви в океані виявили щось, що схвилювало вчених.