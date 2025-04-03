В Карибском море пробурили Большую голубую дыру: ученые обнаружили нечто тревожное

Новые данные, полученные из отложений в Большой голубой дыре, указывают на то, что за последние 5700 лет количество тропических штормов значительно возросло. Наибольший рост наблюдался в последние два десятилетия.

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Об этом пишет Live Science.

Исследователи взяли керн осадка из карстовой воронки, известной как Большая голубая дыра, которая расположена в Карибском море, примерно в 80 километрах от побережья Белиза. Результаты анализа указывают на то, что тропические циклоны, похоже, стали более частым явлением за последние 5700 лет.

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По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника исследовательской группы биоседиментологии Франкфуртского университета имени Гете Доминика Шмитта, главный вывод их с коллегами работы заключается в том, что частота региональных штормов непрерывно увеличивается последние 5700 лет, этот рост особенно резкий в последние 20 лет.

Тропические циклоны — интенсивные, вращающиеся системы низкого давления, формирующиеся над теплыми водами океана. Известно, что они переносят тепло из океана в верхние слои атмосферы. Наблюдения также показывают, что тропические циклоны могут быть чрезвычайно разрушительными и характеризуются сильными ветрами, штормовыми нагонами и обильными ливнями.

В ходе исследования ученые извлекли керн осадка из карстовой воронки, известной как Большая голубая дыра — образцы были взяты на глубине около 125 метров под толщей воды. Известно, что карстовая воронка образовалась во время повышения уровня моря во время последнего ледникового периода, около 10 000 лет назад.

График из исследования, показывающий частоту штормов в Большой Голубой Дыре в 100-летних окнах подсчета Фото: Supplementary Materials

Любопытно, что образец керна, взятый учеными, имеет длину около 30 метров и является самой длинной непрерывной записью тропических штормов в этом районе. Команда проанализировали слои осадка в керне и смогла определить количество тропических штормов в регионе за последние 5700 лет. Обычно каждый год откладываются два слоя осадков хорошей погоды, что позволяет исследователям отсчитывать годы назад.

Результаты указывают на то, что тропические штормы стали особенно частыми с тех пор, как люди начали сжигать ископаемое топливо во время промышленной революции. По словам Шмитта, согласно полученным данным, за последние почти 6000 лет над Большой голубой дырой происходило от 4 до 16 тропических штормов и ураганов каждое столетие. В то же время за последние 20 лет над одним и тем же регионом происходило минимум 9 штормов.

Предполагается, что есть два фактора, способствующих росту числа тропических циклонов:

миграция на юг зоны внутритропической конвергенции (ITCZ);

повышение глобальной температуры океана.

Авторы исследования полагают, что в последние годы количество тропических штормов в регионе возросло из-за глобального потепления Земли. Более того, ученые полагают, что рост количества циклонов продолжится в ближайшие десятилетия. Исследователи прогнозируют, что до конца 2100 года на Карибские острова может обрушиться до 45 тропических штормов и ураганов.

Ранее Фокус писал о том, что на дне 124-метровой воронки в океане обнаружили нечто, что взволновало ученых.