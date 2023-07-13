Приводит к смерти от сердечного приступа уже через час: назван опасный уровень загрязнения воздуха

Новое исследование предполагает, что ранее считавшийся безопасным уровень загрязнения воздуха может привести к скорой смерти.

Related video

Десятилетиями ученые сосредотачивали свои усилия на исследованиях, посвященных изменениям климата Земли, а также его воздействие на здоровье человека. Теперь исследователи опасаются, что нас ожидает новая беда — уровень загрязнения воздуха, который ранее считался безопасным может привести к сердечному приступу и скоропостижной смерти, пишет Daily Mail.

Группа исследователей из Колумбийского университета пришла к выводу, что даже "безопасный" уровень загрязнения воздуха способен спровоцировать сердечный приступ. Более того, этот сердечный приступ может сбить человека с ног и привести к летальному исходу уже через час после вдыхания загрязненного воздуха.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь эксперты полагают, что человечеству необходимо срочно пересмотреть стандарты качества воздуха и сделать их значительно более жесткими. В ходе исследования ученые изучили уровни диоксида азота (NO2), выбрасываемого автомобилями, которые отслеживались в 9 американских городах в течение 15 лет. Затем исследователи сравнили данные этих наблюдений с частотой госпитализаций из-за сердечных приступов, что позволило им обнаружить потенциальную связь. Ученые обнаружили, что по мере увеличения концентрации диоксида загрязняющего вещества увеличивался и риск сердечных приступов, причем это происходило всего спустя 60 минут после резкого повышения уровня NO2.

Исследователи отмечают, что повышенный риск сердечного приступа возник, когда уровень диоксида азота был ниже текущих национальных стандартов США — 100 частей на миллиард. Простыми словами, этот порог означает, что на каждый миллиард единиц воздуха 100 единиц NO2 считается приемлемым. Отметим, что эти нормы соответствуют и стандартам воздуха Всемирной организации здравоохранения и Великобритании, однако ученые полагают, что это может быть опасно.

Например, британские законы говорят, что почасовые уровни диоксида азота не должны превышать этот порог более 18 раз в год. Однако статистика наблюдений за качеством воздуха свидетельствует о том, что этот предел концентрации токсичного NO2 в воздухе регулярно превышается.

Теперь исследователи настаивают, что мировые правительства и ВОЗ должны срочно пересмотреть свои рекомендации относительно допустимого загрязнения воздуха. Дело в том, что результаты исследования показывают, что нынешних почасовых стандартов на самом деле может быть недостаточно, чтобы защитить человечество от сердечно-сосудистых заболеваний.

Отметим, что более ранние исследования уже показывали, что загрязнение воздуха, особенно от дорожного движения, может спровоцировать проблемы с сердцем, в особенности сердечный приступ. Это связано с тем, что вдыхание крохотных загрязняющих веществ, которые настолько малы, что могут проникать в легкие и кровоток, способно ограничить приток крови к сердцу и заставить орган работать с большей нагрузкой, чем обычно.

Исследователи отмечают, что все еще не ясно, когда возникает риск развития проблем с сердцем после вдыхания загрязненного воздуха и как долго оно может длиться. В ходе исследования ученые из Колумбийского университета использовали данные о почасовых концентрациях диоксида азота в 9 городах в период с 2000 по 2015 годы. В исследование также были включены данные о госпитализации почти 9 миллионов человек, в том числе около 350 000, перенесших сердечный приступ.

Результаты свидетельствуют о том, что среднечасовые концентрации NO2 составляли около 23,3 части на миллиард. Но каждые 10 частей на миллиард увеличивали риск сердечных приступов на 0,2%. При этом риск сердечного приступа был самым высоким в первый час воздействия.

Авторы исследования отмечают, что риск сердечного приступа оставался высоким в течение шести часов после скачков уровня NO2 во всех 9 городах, а в некоторых оставался повышенным в течение суток. Теперь исследователи и ВОЗ настаивают, что правительства должны ввести более жесткие меры в отношении загрязнения воздуха.

Ранее Фокус писал о том, что более 50% земных океанов изменили цвет за последние 20 лет: виновником считают "ядовитую пену".

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.