Ваша фігура залежить від пори року, коли ви народилися: який місяць вважається найкращим

Нове дослідження показало, що люди, які народилися у вересні, жовтні та листопаді, найімовірніше, будуть більше схильні до худорлявості. Інакше справи йдуть у тих, хто народився у квітні та травні.

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Про це пише Daily Mail.

Вчені вважають, що у людей, зачатих у більш холодну пору року, спостерігається висока активність бурої жирової тканини. Цей тип жиру спалює калорії для вироблення тепла, що зігріває людський організм. Такий процес призводить до підвищеної витрати енергії, нижчого ІМТ і меншого накопичення жиру навколо внутрішніх органів.

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Ті, хто був зачатий у найхолодніші місяці року (грудень, січень і лютий), і відповідно народився у вересні, жовтні й листопаді, найімовірніше матимуть перевагу.

Проблеми із зайвою вагою можуть мати люди, яких зачали у два найтепліші місяці — липень і серпень, що відповідає дню народження у квітні або травні.

Команда дослідників із Вищої школи медицини Університету Тохоку в Японії проаналізувала дані про 683 здорових чоловіків і жінок віком від 3 до 78 років. Їх розділили на групи, залежно від того, в яку пору року їх було зачато.

В одну групу увійшли люди, чиї батьки зазнавали впливу низьких температур безпосередньо перед зачаттям і під час нього — з 17 жовтня по 15 квітня. До другої групи увійшли люди, чиї батьки піддавалися впливу більш високих температур у період з 16 квітня по 16 жовтня.

Результати дослідження показали, що люди, які були зачаті в холодну пору року, бура жирова тканина виявляла більшу активність. Такі показники пов'язані з підвищеною витратою енергії, підвищеним термогенезом — процесом, за допомогою якого організм виробляє тепло шляхом спалювання калорій. У таких людей був менший ІМТ і накопичення жиру навколо органів у дорослому віці.

Їхні батьки, на думку вчених, піддавалися впливу більш низьких температур під час зачаття дитини. Більш ранні дослідження вже показали, що активність бурої жирової тканини "заздалегідь запрограмована" впливом низьких температур до запліднення.

Також припускає, що такий вплив низьких температур більше впливає на батька, ніж на матір. Науковці вже висували теорію про те, що вплив холоду залишає сигнал у спермі, який — під час передачі під час запліднення — запускає розвиток ембріона, що краще адаптований до метаболізму та низьких температур.

"Здоров'я батьків під час зачаття і вагітності може впливати на розвиток і здоров'я потомства. Дослідження на людях тепер показує, що дорослі люди, зачаті в холодну пору року, демонструють більшу активність бурої жирової тканини, підвищену витрату енергії, нижчий індекс маси тіла та менше накопичення вісцерального жиру", — говорить експерт з Німецького дослідницького центру з охорони довкілля Раффаеле Теперіно.

Нагадаємо, вчені виявили спосіб виробляти бурий жир у тілі. Нове дослідження вчених виявило білок, здатний буквально змусити організм спалювати зайві кілограми. Завдяки йому в майбутньому у нас можуть з'явиться ефективні та прості методи схуднення.