Ваша фигура зависит от времени года, когда вы родились: какой месяц считается лучшим

Новое исследование показало, что люди, которые родились в сентябре, октябре и ноябре, вероятнее всего, будут больше склонны к худобе. Иначе дела обстоят у тех, кто родился в апреле и мае.

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Об этом пишет Daily Mail.

Ученые полагают, что у людей, зачатых в более холодное время года, наблюдается высокая активность бурой жировой ткани. Этот тип жира сжигает калории для выработки тепла, согревающего человеческий организм. Такой процесс приводит к повышенному расходу энергии, более низкому ИМТ и меньшему накоплению жира вокруг внутренних органов.

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Те, кто был зачат в самые холодные месяцы года (декабрь, январь и февраль), и соответственно родился в сентябре, октябре и ноябре, вероятнее всего будут иметь преимущество.

Проблемы с лишним весом могут иметь люди, которых зачали в два самых теплых месяца – июль и август, что соответствует дню рождения в апреле или мае.

Команда исследователей из Высшей школы медицины Университета Тохоку в Японии проанализировала данные о 683 здоровых мужчинах и женщинах в возрасте от 3 до 78 лет. Они были разделены на группы, в зависимости от того, в какое время года они были зачаты.

В одну группу вошли люди, чьи родители подвергались воздействию низких температур непосредственно перед зачатием и во время него — с 17 октября по 15 апреля. Во вторую группу вошли люди, чьи родители подвергались воздействию более высоких температур в период с 16 апреля по 16 октября.

Результаты исследования показали, что люди, которые были зачаты в холодное время года, бурая жировая ткань проявляла большую активность. Такие показатели связаны с повышенным расходом энергии, повышенным термогенезом – процессом, с помощью которого организм вырабатывает тепло путем сжигания калорий. У таких людей был меньший ИМТ и накопления жира вокруг органов во взрослом возрасте.

Их родители, по мнению ученых, подвергались воздействию более низких температур во время зачатия ребенка. Более ранние исследования уже показали, что активность бурой жировой ткани "заранее запрограммирована" воздействием низких температур до оплодотворения.

Также предполагает, что такое воздействие низких температур больше влияет на отца, чем на мать. Ученые уже выдвигали теорию о том, что воздействие холода оставляет сигнал в сперме, который — при передаче во время оплодотворения — запускает развитие эмбриона, который лучше адаптирован к метаболизму и низким температурам.

"Здоровье родителей во время зачатия и беременности может влиять на развитие и здоровье потомства. Исследование на людях теперь показывает, что взрослые люди, зачатые в холодное время года, демонстрируют большую активность бурой жировой ткани, повышенный расход энергии, более низкий индекс массы тела и меньшее накопление висцерального жира", — говорит эксперт из Немецкого исследовательского центра по охране окружающей среды Раффаэле Теперино.

Напомним, ученые обнаружили способ производить бурый жир в теле. Новое исследование ученых выявило белок, способный буквально заставить организм сжигать лишние килограммы. Благодаря ему в будущем у нас могут появится эффективные и простые методы похудения.