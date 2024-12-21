Смертельная путаница: миллионы пожилых людей, выписывающихся из больниц, оказались в опасности

Своевременное принятие нужной дозы лекарства является жизненно важным элементом для многих пожилых людей. Однако недавно ученые узнали пугающие масштабы неправильного приема медикаментов, который происходит в определенный период жизни.

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Недавнее исследование ученых пролило свет на серьезную и важную проблему, с которой сталкиваются пожилые люди во время пребывания в больнице: ошибки при приеме лекарств. Оказалось, что после выписки, большая часть из них принимает прописанные им препараты не так, как этого требуют указания, что может поставить их жизнь под угрозу, пишет MCKnights.

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Исследователи проанализировали данные 339 пациентов в возрасте 65 лет и старше, поступивших в третичную академическую больницу в период с января 2019 года по декабрь 2020 года. Выводы научной работы, опубликованной в журнале BMC Geriatrics, показали, что почти две трети пациентов сталкивались с расхождениями в заказах на медикаменты, особенно при переходе из одного лечебного учреждения в другое. Выписка оказалась наиболее проблемным этапом: 49% расхождений в заказах на медикаменты произошли на этом этапе. На долю поступления пришлось 35% таких ошибок, а 20% произошли при переводе пациентов из одного отделения больницы в другое.

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Подавляющее большинство расхождений (96%) было вызвано непреднамеренным пропуском принятия лекарств, которые пациенты принимали до госпитализации, причем чаще всего ими оказывались сердечно-сосудистые препараты — на их долю пришлось 45% ошибок. Исследование также выявило пациентов, подверженных повышенному риску лекарственных ошибок. К ним относились люди, получающие несколько рецептов, или те, кто принимает лекарства для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Исследователи отметили, что такие расхождения удваивают вероятность возвращения пациентов в отделение неотложной помощи в течение 30 дней после выписки, даже после учета других факторов.

Исследование проводилось в условиях реанимации и отслеживало движение пациентов от поступления в отделение интенсивной терапии отделения неотложной помощи до внутрибольничного перевода и, наконец, до выписки.

Автор исследования, Джуюн Ли, подчеркнул важность систематических мер по минимизации ошибок, с которыми сталкиваются пожилые люди, часто страдающие множеством хронических заболеваний и принимающие сложные лекарства. Рекомендации ученых включают более тесную интеграцию фармацевтов и других медицинских работников в процессы контроля принятия лекарственных средств, особенно во время перехода от одного лечения к другому. Такой совместный подход может значительно повысить безопасность пациентов и снизить риск неблагоприятных исходов, считают авторы.

Согласно аналогичному отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире около 50% вреда, связанного с приемом лекарств, происходит во время перехода от одного лечения к другому, что подчеркивает необходимость совершенствования систем для устранения этих уязвимостей для миллионов людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось найти метод лечения гипертонии, не требующий принимать таблетки до конца жизни. Исследователи утверждают, что нашли способ лечения самого распространенного вида повышенного кровяного давления.

Также Фокус писал о том, что передозировка лекарствами от СДВГ становится все более распространенной проблемой. Тревожные результаты последнего исследования говорят, что в год происходило почти 4000 случаев передозировки среди молодого населения в одних лишь США.

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