Анну Седокову госпитализировали после смерти Яниса Тиммы: певица под капельницей из-за нервного срыва (видео)

Певица Анна Седокова, которая родилась в Киеве, но живет и работает в России, попала в больницу с нервным срывом после трагической гибели своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка опубликовала видео из больничной палаты, где находится под капельницей, не сдерживая слез.

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Певица Анна Седокова, которая родом из Киева, однако живет и строит свою карьеру в России несмотря на войну, попала в больницу, из-за нервного срыва после трагической смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка опубликовала видео из больничной палаты, где она лежит под капельницей, не сдерживая слез.

Анна Седакова оказалась в больнице

Седокова выложила видео из своей больничной палаты, где она лежит под капельницей и не сдерживает слез. По словам певицы, эмоциональная нагрузка последних дней стала для нее невыносимой.

Обстоятельства трагедии

Заметим, трагедия произошла в ночь на 17 декабря. Тело 32-летнего баскетболиста было найдено возле жилого дома на Звенигородском шоссе в Москве. По предварительным данным, спортсмен покончил с собой после серии сообщений и голосовых обращений к Анне, которые остались без ответа. В последнем публичном посте он указал дату своего рождения и возможную дату смерти, намекая на роковой шаг.

Янис Тимма шантажировал Анну Седокову самоубийством перед смертью

Как утверждают российские СМИ, бывший муж Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, в последние месяцы шантажировал певицу суицидом, пытаясь вернуть отношения после развода. Близкие к паре источники сообщают, что его эмоциональное состояние резко ухудшилось, а навязчивое стремление к примирению стало фатальным.

Последний день жизни

16 декабря, в день рождения Анны Седоковой, Янис пытался связаться с ней в течение всего дня. Сообщения и голосовые обращения остались без ответа. Около 22:54 он опубликовал тревожное сообщение в социальных сетях, намекая на намерение совершить самоубийство. В 23:30 Тимма записал последние голосовые сообщения, после чего его нашли мертвым возле жилого дома на Звенигородском шоссе в Москве.

Реакция общества

После трагедии в адрес Седоковой посыпались обвинения в эмоциональном манипулировании и даже призывы расследовать ее действия по статье "доведение до самоубийства". Некоторые подписчики напоминают, что из-за Седоковой Тимма оставил свою первую жену, которая тогда ждала ребенка.

Сложные отношения

Седокова признала, что их брак был сложным и "токсичным": пара несколько раз объявляла о разводе, но потом снова сходилась. 9 декабря они официально развелись, на этот раз окончательно.

На фоне нападения хейта Анна закрыла комментарии в своих соцсетях и призвала оставить ее в покое ради безопасности ее детей.

Комментарий Седоковой

В первом обращении после трагедии Анна заявила: "Вы не представляете, в каком аду я жила последние годы. Я просто хочу спасти своего ребенка от этой информации."

Комментарии на страницах Седоковой закрыты, но обсуждения продолжаются в различных соцсетях. Правоохранители ведут расследование обстоятельств трагедии.

Напомним, ранее мы писали, что отец экс-супруга Анны Седоковой прокомментировал смерть сына.

Кроме этого, Фокус писал, что известно об экс-супруге Седоковой, который совершил суицид в Москве.