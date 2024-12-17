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Стиль жизни

"Это ошибка": отец экс-супруга Анны Седоковой прокомментировал смерть сына

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Фото: janis.timma\Instagram | Янис Тимма

Тело 32-летнего Яниса Тиммы было найдено в подъезде дома в центре Москвы. Предварительная причина смерти — падение с большой высоты. Отец баскетболиста признался, что не поддерживал связь с сыном последние три года из-за семейных конфликтов и надеется, что сообщение о его смерти может оказаться ошибкой.

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Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, Райтис Тимма, прокомментировал сообщение о смерти своего сына. В интервью изданию "Супер.ру" заявил, что пытается найти подтверждение трагической новости о смерти сына.

Ранее стало известно, что тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. По предварительным данным, Янис Тимма погиб, упав с большой высоты. Информацию о его смерти подтвердили в Латвийской баскетбольной ассоциации (LBS).

Райтис Тимма признался, что уже несколько лет не поддерживал контакт с сыном из-за семейных конфликтов:

"На данный момент я ничего не знаю. Мне нужно найти кого-то, чтобы подтвердить эту информацию, но я даже не знаю, к кому обратиться. Мы имели конфликты три года, и меня везде блокировали", — сказал он.

Несмотря на распространение новости, отец баскетболиста не теряет надежды, что это может быть ошибкой:

"Наши отношения были ужасными и напряженными. Один мой друг прочитал об этом в семь утра, и теперь эта информация повсюду. Я очень хочу точно знать, что это он. Возможно, есть надежда, что это ошибка", — добавил Райтис Тимма.

Напомним, ранее мы писали, что Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы.

Кроме этого, Фокус писал, что известно об экс-супруге Седоковой, который совершил суицид в Москве.