"Позвоните Ане": что известно о Янисе Тимме, который совершил суицид в Москве (фото)

Латвийский баскетболист и певица Анна Седокова как раз заканчивали процесс своего развода. По данным СМИ, у спортсмена были серьезные финансовые и личные проблемы, что могло стать причиной решения уйти из жизни.

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В Москве покончил с жизнью известный латвийский баскетболист Янис Тимма, которому на момент смерти было 32 года. Об этом пишут росСМИ.

Что известно о смерти Яниса Тиммы

По разным данным, тело спортсмена нашли в подъезде жилого дома в центре столицы РФ. Телеграм-канал Mash пишет, что Тимма покончил с собой в бизнес-отеле. Тем временем Shot сообщил, что тело спортсмена обнаружили в хостеле. По их данным, причиной смерти бывшего мужа Анны Седоковой стала асфиксия, ВЧК-ОГПУ пишет, что латвиец умер в результате падения с большой высоты.

Собеседник ТАСС в оперативных службах сообщил, что рядом с баскетболистом лежал телефон с последним пожеланием перед смертью. Baza и "112" пишут, что на заставке был номер Седоковой с просьбой позвонить ей.

К тому же, за день до смерти, 16 декабря 2024 года, Янис Тимма в сторис своего Instagram поздравил экс-супругу с днем рождения. Певице украинского происхождения, которая работает и живет в России, исполнилось 42 года.

Янис Тимма

Как отреагировала Анна Седокова

Уроженка Киева утром 17 декабря вышла на связь и попросила перестать распространять новости о смерти Яниса. Артистка в слезах призналась, что последние годы "жила в аду".

"У меня ребенок маленький. Он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком аду я жила последние годы. Я просто должна спасти ребенка от этой информации", — сказала Седокова.

Пара была жената с 2020 года. В последнее время Тиммы практически не было в блоге певицы, однако ранее она делилась и фото, и видео с третьим официальным избранником.

Янис Тимма и Анна Седокова Фото: Соцмережі

Что известно о последних днях Яниса Тиммы

Как пишут росСМИ, третий муж Анны Седоковой дважды оформлял туристическую визу в РФ: "Первая — с 25 октября по 1 декабря, вторая со 2 декабря по 22 января Янису надо было съездить в Россию для улаживания бюрократических процедур, связанных с разводом". Как раз осенью 2024 года певица подала заявление на развод с латвийским баскетболистом, которое суд удовлетворил 9 декабря.

Сначала Янис планировал остановиться в российской столице в гостинице "Измайлово" и в Санкт-Петербурге в отеле "Октябрьский". Но 14 декабря покойный спортсмен заселился в хостел "Апельсин" в старой пятиэтажке. Его проживание было оплачено до 16 декабря.

Оказалось, что в последнее время у спортсмена было много проблем: как с работой, так и с личной жизнью. И в России, и в США не удалось построить успешную карьеру. Из-за этого ему было трудно выплачивать алименты бывшей жене в Латвии на их маленького сына. Янис даже продал недвижимость в родной стране.

Янис Тимма

Как отреагировал отец Яниса Тиммы

По данным росСМИ, Райтис Тимма не верит в смерть сына, а последние годы у них были серьезные конфликты.

"Я хочу найти какие-то контакты, я не знаю, с кем мне вообще там связываться. У нас три года были конфликты, я везде был заблокирован. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю. Отношения у нас были ужасные и страшные. У меня один друг об этом где-то прочитал в семь утра и все, а сейчас везде уже об этом. Надо точно знать, что это он", — сказал отец латвийского баскетболиста.

Янис Тимма

Кто такой Янис Тимма

Янис Тимма — воспитанник рижского баскетбольного клуба "АСК Рига", он выступал за БК в 2011-2013 годах. Карьеру спортсмен начал еще в родном городе Краслава, а в 15 лет переехал в Ригу.

На драфте НБА в 2013 году Янис выбран под общим 60 номером командой "Мемфис Гриззлис". В общем бывший муж Анны Седоковой играл за различные латвийские клубы и даже российские "Зенит", УНИКС и "Химки", греческий "Олимпиакос" и американский "Осеола Мэджик". С 2024 года Тимма был игроком испанского клуба "Обрадойро".

В составе юниорской сборной Латвии Янис в 2010 году стал бронзовым призером чемпионата Европы среди игроков в возрасте до 18 лет. Уже в 2013 году он стал членом основной сборной родной страны. Выступал за нее на чемпионатах Европы 2015 и 2017 годов, а также во время отборочного турнира на Олимпиаду 2016 года.

Янис Тимма

Личная жизнь Яниса Тиммы

Спустя шесть лет романтических отношений с Саной Тиммой спортсмен женился. Это произошло в 2016 году. Через два года у пары родился сын Кристиан. В ноябре 2019 года Янис и Сана развелись.

Уже в 2020 году латвийский баскетболист женился на Анне Седоковой.

Янис Тимма и Анна Седокова Фото: соцмережі

Общих детей у пары не было, однако они воспитывали дочерей и сыновей от предыдущих союзов. У спортсмена был один сын, а у певицы — трое наследников. Однажды Седокова даже показала редкое фото со всеми своими детьми и третьим мужем.

"На них впервые вся моя семья. Да, у нас у всех разные фамилии. Пока что. Разные характеры и непростые судьбы. Но мы едины в том, что безумно дорожим друг другом. И любим", — написала артистка в конце 2022 года.

Янис Тимма и Анна Седокова с детьми Фото: соцмережі

Мужья Анны Седоковой

В 2014 году умер бывший муж Седоковой, экс-футболист киевского "Динамо" Валентин Белькевич. Спортсмен ушел из жизни в 43 года из-за тромба. От их союза подрастает дочь Алина. Пара была жената в начале 2000-х.

Впоследствии артистка вышла замуж за украинского бизнесмена Максима Чернявского. Этот брак длился с 2011 по 2013 годы. Бизнесмену певица родила дочь Монику. Девочка живет с отцом в США. Максим Чернявский забрал ребенка и хотел лишить Анну родительских прав.

В 2017 году уроженка Киева родила сына Гектора от российского бизнесмена Артема Комарова.

Отметим, что Седокова, которая родилась в столице Украины и долгое время строила здесь карьеру, молчит о российском вторжении, продолжая жить и работать в стране-агрессоре. 19 октября 2022 года она добавлена в санкционный список Украины.

Напомним, кто из звезд умер в 2024 году.

Также Фокус писал о реакции Анны Седоковой на смерть ее третьего мужа.