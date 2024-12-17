"Зателефонуйте Ані": що відомо про екс-чоловіка Седокової, який вчинив суїцид у Москві (фото)

Латвійський баскетболіст та співачка Анна Сєдокова якраз закінчували процес свого розлучення. За даними ЗМІ, у спортсмена були серйозні фінансові та особисті проблеми, що могло стати причиною рішення піти із життя.

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У Москві покінчив із життям відомий латвійський баскетболіст Яніс Тімма, якому на момент смерті було 32 роки. Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про смерть Яніса Тімми

За різними даними, тіло спортсмена знайшли в під'їзді житлового будинку в центрі столиці РФ. Телеграм-канал Mash пише, що Тімма наклав на себе руки в бізнес-готелі. Тим часом Shot повідомив, що тіло спортсмена виявили в хостелі. За їхніми даними, причиною смерті колишнього чоловіка Анни Сєдокової стала асфіксія, ВЧК-ОГПУ пише, що латвієць помер у результаті падіння з великої висоти.

Співрозмовник ТАСС в оперативних службах повідомив, що поряд з баскетболістом лежав телефон з останнім побажанням перед смертю. Baza та "112" пишуть, що на заставці був номер Сєдокової з проханням зателефонувати їй.

До того ж, за день до смерті, 16 грудня 2024, Яніс Тімма у сторіс свого Instagram привітав ексдружину з днем народження. Співачці українського походження, яка працює та живе в Росії, виповнилося 42 роки.

Яніс Тімма

Як відреагувала Анна Сєдокова

Уродженка Києва зранку 17 грудня вийшла на звʼязок та попросила перестати поширювати новини про смерть Яніса. Артистка у сльозах зізналася, що останні роки "жила в пеклі".

"У мене дитина маленька. Він нічого не повинен знати. Ви не уявляєте, у якому пеклі я жила останні роки. Я просто мушу врятувати дитину від цієї інформації", — сказала Сєдокова.

Пара була одружена з 2020 року. Останнім часом Тімми практично не було в блозі співачки, проте раніше вона ділилася і фото, і відео з третім офіційним обранцем.

Яніс Тімма та Анна Сєдокова Фото: Соцмережі

Що відомо про останні дні Яніса Тімми

Як пишуть росЗМІ, третій чоловік Анни Сєдокової двічі оформляв туристичну візу до РФ: "Перша — з 25 жовтня до 1 грудня, друга з 2 грудня до 22 січня Янісу треба було з'їздити до Росії для залагодження бюрократичних процедур, пов'язаних із розлученням". Якраз восени 2024 співачка подала заяву на розлучення з латвійським баскетболістом, яку суд задовольнив 9 грудня.

Спочатку Яніс планував зупинитися в російській столиці в готелі "Ізмайлово" та в Санкт-Петербурзі в готелі "Жовтневий". Але 14 грудня покійний спортсмен заселився до хостелу "Апельсин"у старій п'ятиповерхівці. Його проживання було сплачено до 16 грудня.

Виявилося, що останнім часом у спортсмена було багато проблем: як з роботою, так і з особистим життям. І в Росії, і в США не вдалося побудувати успішну карʼєру. Через це колишній дружині у Латвії було важко виплачувати аліменти на їхнього маленького сина. Яніс навіть продав нерухомість у рідній країні.

Яніс Тімма

Як відреагував батько Яніса Тімми

За даними росЗМІ, Райтіс Тімма не вірить у смерть сина, а останні роки в них були серйозні конфлікти.

"Я хочу знайти якісь контакти, я не знаю, з ким мені взагалі там зв'язуватись. У нас три роки були конфлікти, я скрізь був заблокований. Я не можу вникнути одразу у всю цю історію. Стосунки в нас були жахливі та страшні. У мене один друг про це десь прочитав о сьомій ранку і все, а зараз скрізь вже про це. Треба точно знати, що це він", – сказав батько латвійського баскетболіста.

Яніс Тімма

Хто такий Яніс Тімма

Яніс Тімма — вихованець ризького баскетбольного клубу "АСК Рига", він виступав за БК у 2011-2013 роках. Карʼєру спортсмен почав ще в рідному місті Краслава, а в 15 років переїхав у Ригу.

На драфті НБА у 2013 році Яніс обраний під загальним 60 номером командою "Мемфіс Гріззліс". Загалом колишній чоловік Анни Сєдокової грав за різні латвійські клуби і навіть російські "Зеніт", УНІКС та "Хімки", грецький "Олімпіакос" та американський "Осеола Меджік". З 2024 року Тімма був гравцем іспанського клубу "Обрадойро".

У складі юніорської збірної Латвії Яніс у 2010 році став бронзовим призером чемпіонату Європи серед гравців віком до 18 років. Уже в 2013 році він став членом основної збірної рідної країни. Виступав за неї на чемпіонатах Європи 2015 та 2017 років, а також під час відбірного турніру на Олімпіаду 2016 року.

Яніс Тімма

Особисте життя Яніса Тімми

Через шість років романтичних стосунків із Саною Тіммою спортсмен одружився. Це сталося 2016 року. Через два роки в пари народився син Крістіан. У листопаді 2019 року Яніс та Сана розлучилися.

Уже у 2020 році латвійський баскетболіст одружився з Анною Сєдоковою.

Яніс Тімма та Анна Сєдокова Фото: соцмережі

Спільних дітей у пари не було, проте вони виховували доньок та синів від попередніх союзів. У спортсмена був один син, а в співачки — троє спадкоємців. Одного разу Сєдокова навіть показала рідкісне фото з усіма своїми дітьми та третім чоловіком.

"На них уперше вся моя сім'я. Так, у нас у всіх різні прізвища. Поки що. Різні характери та непрості долі. Але ми єдині в тому, що шалено дорожимо одне одним. І любимо", — написала артистка наприкінці 2022 року.

Яніс Тімма та Анна Сєдокова з дітьми Фото: соцмережі

Чоловіки Анни Сєдокової

У 2014 році помер колишній чоловік Сєдокової, ексфутболіст київського "Динамо" Валентин Белькевич. Спортсмен пішов із життя у 43 роки через тромб. Від їхнього союзу підростає донька Аліна. Пара була одружена на початку 2000-х.

Згодом артистка одружилася з українським бізнесменом Максимом Чернявським. Цей шлюб тривав з 2011 по 2013 роки. Бізнесмену співачка народила доньку Моніку. Дівчинка живе з батьком у США. Максим Чернявський забрав дитину і хотів позбавити Анну батьківських прав.

У 2017 році уродженка Києва народила сина Гектора від російського бізнесмена Артема Комарова.

Зазначимо, що Сєдокова, яка народилася у столиці України та тривалий час будувала тут карʼєру, мовчить про російське вторгнення, продовжуючи жити та працювати в країні-агресорці. 19 жовтня 2022 року вона додана до санкційного списку України.

Нагадаємо, хто з зірок помер у 2024 році.

Також Фокус писав про реакцію Анни Сєдокової на смерть її третього чоловіка.