Анна Седокова відреагувала на смерть колишнього чоловіка Яніса Тімми

Анна Сєдокова емоційно відреагувала на новину про самогубство її колишнього чоловіка, латвійського баскетболіста Яніса Тімми.

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Анна Сєдокова з відреагувала на новину про самогубство її колишнього чоловіка, латвійського баскетболіста Яніса Тімми. Відео співачки розлетілося по російським паблікам.

Так, співачка поділилася, що останнім часом її життя було "схоже на пекло" і вона мала на меті захистити свою дитину від цієї інформації.

"У мене маленька дитина. Він нічого не повинен знати. Ви не уявляєте, в якому я жила пеклі всі ці роки. Я маю просто врятувати свою дитину від цієї інформації", — сказала Анна.

За інформацією російськи ЗМІ, Тімма страждав від депресії, а його останнє повідомлення в соцмережах було привітанням Сєдокової з її святом, яке припало на 16 грудня. Баскетболіст наклав на себе руки в московському готелі, де його тіло було знайдено з телефонною заставкою, на якій був номер Сєдокової і напис "зателефонуйте Анні".

Російські ЗМІ повідомляють, що причиною смерті стало удушення, а його кров перевірять на наявність наркотичних речовин. Також зазначається, що суїцидальні думки у Тімми виникли після розриву стосунків зі співачкою.

Анна Сєдокова офіційно подала на розлучення з Тіммою 16 листопада після п'яти років стосунків, а намір про це оголосила ще в серпні. Пара одружилася в вересні 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Руслана розповіла про тітку, яка залишилася в Росії.