Ексчоловік Анни Сєдокової покінчив із собою: його тіло знайшли в готелі у Москві

Напередодні Яніс Тімма привітав співачку з днем народження. РосЗМІ повідомляють, що на заставці його смартфону виявили фото Сєдокової з її номером телефону та написом "зателефонуйте Анні".

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Колишній чоловік російської співачки українського походження Анни Сєдокової, 32-річний латвійський баскетболіст Яніс Тімма, наклав на себе руки, повідомляє 17 грудня російське видання "Известия" з посиланням на джерело.

За даними джерела, коли тіло баскетболіста знайшли в одному з московських готелів, на телефоні Яніса стояла заставка з написом "зателефонуйте Анні" та номером її мобільного. Напередодні, 16 грудня, він привітав співачку, якій виповнилося 42 роки, з днем народження у соцмережах.

Російський Telegram-канал Shot повідомляє, що причиною смерті Яніса Тімми стала асфіксія. Його тіло виявив інший гість готелю. Російські журналісти стверджують, що в спортсмена з'явилися суїцидальні думки після розриву стосунків із Сєдоковою. Найближчим часом його кров перевірять на наявність наркотичних речовин.

Співачка Анна Сєдокова була у стосунках із баскетболістом Янісом Тіммою 5 років Фото: t.me/shot_shot

Зазначається, що Сєдокова офіційно подала на розлучення після п'яти років стосунків із баскетболістом 16 листопада, а про намір повідомила в Instagram іще 7 вересня. Одружилися вони у вересні 2020 року. Це вже третій шлюб співачки. Спільних дітей із Тіммою в неї немає. На момент публікації матеріалу Анна Сєдокова не коментувала інформацію про смерть свого ексчоловіка.

Нагадаємо, 15 грудня Фокус пригадав, хто з зірок помер у 2024 році. Цього року перестало битися серце актора Алена Делона, музиканта Ліама Пейна, акторок Шеннон Догерті та Меггі Сміт.

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