У віці 37 років помер відомий іспанський актор та зірка серіалу Netflix (фото)

Востаннє Хосе де ла Торре виходив на звʼязок з фанатами в червні 2024. Він важко захворів, проте не розкрив свій діагноз.

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Зірка Netflix Хосе де ла Торре помер у віці 37 років — через кілька місяців після того, як розповів шанувальникам, що страждає від серйозної хвороби. Про це пише Daily Mail.

Іспанський актор зіграв Івана в популярному серіалі "Хлопчик-іграшка" — трилері про стриптизера, якого посадили за вбивство, у якому він насправді не винен.

Хосе де ла Торре з Монтільї в іспанській провінції Кордова. Він також працював моделлю для багатьох ювелірних і модних брендів.

У мережі припускають, що він помер у четвер, 5 грудня, а похорон відбувся наступного дня.

Хосе де ла Торре

Іспанська акторка Луїза Мартін була серед тих, хто висловився про смерть Хосе, написавши в соціальних мережах: "Мені розривається серце від думки, що я більше ніколи не почую твого голосу, але я продовжу з тобою говорити. Безмежно люблю тебе, Хосе".

Хосе де ла Торре

У червні в іспанського актора та зірки серіалу Netflix діагностували невизначене "серйозне захворювання".

Хосе був найбільш відомий своєю роллю Івана, одного з головних героїв картини "Хлопчик-іграшка", який вийшов у 2019 році та тривав два сезони.

Трейлер серіалу "Хлопчик-іграшка"

Він також знімався в низці інших іспанських серіалів, зокрема Amar es para siempre (Кохати — це назавжди), Vis a Vis: El Oasis та Servir y proteger (Служити й захищати).

Його остання публікація в соцмережах була 3 червня 2024. На фото актор насолоджується музичним фестивалем на Канарських островах.

"Радий прибути на Канарські острови, побачити друзів, схопити мохіто та співати від душі, поки не втратиш голос", — написав Хосе, після чого більше нічого не публікував.

Хосе де ла Торре

Нагадаємо, у віці 90 років помер британський актор Тімоті Вест.

Також Фокус писав про найкращий фільм усіх часів на Netflix.