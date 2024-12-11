В возрасте 37 лет умер известный испанский актер и звезда сериала Netflix (фото)

Последний раз Хосе де ла Торре выходил на связь с фанатами в июне 2024 года. Он тяжело заболел, однако не раскрыл свой диагноз.

Related video

Звезда Netflix Хосе де ла Торре умер в возрасте 37 лет — через несколько месяцев после того, как рассказал поклонникам, что страдает от серьезной болезни. Об этом пишет Daily Mail.

Испанский актер сыграл Ивана в популярном сериале "Мальчик-игрушка" — триллере о стриптизере, которого посадили за убийство, в котором он на самом деле не виноват.

Хосе де ла Торре из Монтильи в испанской провинции Кордова. Он также работал моделью для многих ювелирных и модных брендов.

В сети предполагают, что он умер в четверг, 5 декабря, а похороны состоялись на следующий день.

Хосе де ла Торре

Испанская актриса Луиза Мартин была среди тех, кто высказался о смерти Хосе, написав в социальных сетях: "У меня разрывается сердце от мысли, что я больше никогда не услышу твоего голоса, но я продолжу с тобой говорить. Бесконечно люблю тебя, Хосе".

Хосе де ла Торре

В июне у испанского актера и звезды сериала Netflix диагностировали неопределенное "серьезное заболевание".

Хосе был наиболее известен своей ролью Ивана, одного из главных героев картины "Мальчик-игрушка", который вышел в 2019 году и длился два сезона.

Трейлер сериала "Мальчик-игрушка"

Он также снимался в ряде других испанских сериалов, в частности, Amar es para siempre (Любить — это навсегда), Vis a Vis: El Oasis и Servir y proteger (Служить и защищать).

Его последняя публикация в соцсетях была 3 июня 2024 года. На фото актер наслаждается музыкальным фестивалем на Канарских островах.

"Рад прибыть на Канарские острова, увидеть друзей, схватить мохито и петь от души, пока не потеряешь голос", — написал Хосе, после чего больше ничего не публиковал.

Хосе де ла Торре

Напомним, в возрасте 90 лет умер британский актер Тимоти Уэст.

Также Фокус писал о лучшем фильме всех времен на Netflix.