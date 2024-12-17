Экс-супруг Анны Седоковой покончил с собой: его тело нашли в гостинице в Москве

Накануне Янис Тимма поздравил певицу с днем рождения. РосСМИ сообщают, что на заставке его смартфона обнаружили фото Седоковой с ее номером телефона и надписью "позвоните Анне".

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Бывший муж российской певицы украинского происхождения Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, покончил с собой, сообщает 17 декабря российское издание "Известия" со ссылкой на источник.

По данным источника, когда тело баскетболиста нашли в одном из московских отелей, на телефоне Яниса стояла заставка с надписью "позвоните Анне" и номером ее мобильного. Накануне, 16 декабря, он поздравил певицу, которой исполнилось 42 года, с днем рождения в соцсетях.

Российский Telegram-канал Shot сообщает, что причиной смерти Яниса Тиммы стала асфиксия. Его тело обнаружил другой гость отеля. Российские журналисты утверждают, что у спортсмена появились суицидальные мысли после разрыва отношений с Седоковой. В ближайшее время его кровь проверят на наличие наркотических веществ.

Певица Анна Седокова была в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой 5 лет Фото: t.me/shot_shot

Отмечается, что Седокова официально подала на развод после пяти лет отношений с баскетболистом 16 ноября, а о намерении сообщила в Instagram еще 7 сентября. Поженились они в сентябре 2020 года. Это уже третий брак певицы. Общих детей с Тиммой у нее нет. На момент публикации материала Анна Седокова не комментировала информацию о смерти своего экс-супруга.

Напомним, 15 декабря Фокус вспомнил, кто из звезд умер в 2024 году. В этом году перестало биться сердце актера Алена Делона, музыканта Лиама Пейна, актрис Шеннон Догерти и Мэгги Смит.

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