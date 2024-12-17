"Це помилка": батько ексчоловіка Ганни Сєдокової прокоментував смерть сина

Тіло 32-річного Яніса Тімми було знайдено в під'їзді будинку в центрі Москви. Попередня причина смерті — падіння з великої висоти. Батько баскетболіста зізнався, що не підтримував зв'язок із сином останні три роки через сімейні конфлікти та сподівається, що повідомлення про його смерть може виявитися помилкою.

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Батько латвійського баскетболіста Яніса Тімми, Райтіс Тімма, прокоментував повідомлення про смерть свого сина. В інтерв’ю виданню "Супер.ру" заявив, що намагається знайти підтвердження трагічної новини про смерть сина.

Раніше стало відомо, що тіло 32-річного спортсмена було знайдено в під'їзді житлового будинку в центрі Москви. За попередніми даними, Яніс Тімма загинув, впавши з великої висоти. Інформацію про його смерть підтвердили в Латвійській баскетбольній асоціації (LBS).

Райтіс Тімма зізнався, що вже кілька років не підтримував контакт із сином через сімейні конфлікти:

"На цей момент я нічого не знаю. Мені потрібно знайти когось, щоб підтвердити цю інформацію, але я навіть не знаю, до кого звернутися. Ми мали конфлікти три роки, і мене всюди блокували", — сказав він.

Попри розповсюдження новини, батько баскетболіста не втрачає надії, що це може бути помилкою:

"Наші стосунки були жахливими й напруженими. Один мій друг прочитав про це о сьомій ранку, і тепер ця інформація всюди. Я дуже хочу точно знати, що це він. Можливо, є надія, що це помилка", — додав Райтіс Тімма.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Сєдокова відреагувала на смерть колишнього чоловіка Яніса Тімми.

Крім цього, Фокус писав, що відомо про ексчоловіка Сєдокової, який вчинив суїцид у Москві.