Стала весить 8 кг: в Польше родители посадили собственного ребенка на "фруктовую диету"

В результате "диеты" 3-летняя девочка попала в отделение интенсивной терапии в состоянии сильного голода.

Related video

Родители из польского города Зелена Гура посадили собственного ребенка на "фруктовую диету", которая состояла преимущественно из винограда, в результате чего 3-летняя девочка попала в больницу. Об этом пишет польское издание Onet.

Родители привезли свою трехлетнюю дочь в медицинское учреждение в Зеленой Гуре в состоянии сильного голода, после чего врачи немедленно начали спасательные работы.

Пресс-секретарь больницы в Зеленой Гуре Сильвия Мальхер-Новак сообщила, что родители должны были использовать разработанную ими фруктовую диету для кормления ребенка.

Девочку принесли родители в медицинскую службу в рождественскую ночь. Ее состояние было настолько тяжелым, что врач решил немедленно госпитализировать ребенка в больницу.

Вес 3-летней девочки составлял 8 кг.

В палате было введено медленное кормление и гидратация ребенка.

Делом занялась районная прокуратура в Свебодзине.

В разговоре с журналистами представительница больницы уточнила, что родители ребенка объясняли такое состояние ребенка тем, что они должны были придерживаться диеты, которую разработали для ребенка, основанной на фруктах, в основном на винограде.

Напомним, в британском городе Хэмпшир родители хотят судиться со священником, который довел их детей до слез, сказав, что Санта-Клауса не существует.

Фокус также писал о том, как женщина отказалась пожертвовать почку "недостойному" отцу.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.