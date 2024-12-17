Стала весить 8 кг: в Польше родители посадили собственного ребенка на "фруктовую диету"
В результате "диеты" 3-летняя девочка попала в отделение интенсивной терапии в состоянии сильного голода.
Родители из польского города Зелена Гура посадили собственного ребенка на "фруктовую диету", которая состояла преимущественно из винограда, в результате чего 3-летняя девочка попала в больницу. Об этом пишет польское издание Onet.
Родители привезли свою трехлетнюю дочь в медицинское учреждение в Зеленой Гуре в состоянии сильного голода, после чего врачи немедленно начали спасательные работы.
Пресс-секретарь больницы в Зеленой Гуре Сильвия Мальхер-Новак сообщила, что родители должны были использовать разработанную ими фруктовую диету для кормления ребенка.
Девочку принесли родители в медицинскую службу в рождественскую ночь. Ее состояние было настолько тяжелым, что врач решил немедленно госпитализировать ребенка в больницу.
Вес 3-летней девочки составлял 8 кг.
В палате было введено медленное кормление и гидратация ребенка.
Делом занялась районная прокуратура в Свебодзине.
В разговоре с журналистами представительница больницы уточнила, что родители ребенка объясняли такое состояние ребенка тем, что они должны были придерживаться диеты, которую разработали для ребенка, основанной на фруктах, в основном на винограде.
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