Стала важити 8 кг: у Польщі батьки посадили власну дитину на "фруктову дієту"

Внаслідок "дієти" 3-річна дівчинка потрапила у відділення інтенсивної терапії у стані сильного голоду.

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Батьки з польського міста Зелена Гура посадили власну дитину на "фруктову дієту", яка складалась переважно з винограду, внаслідок чого 3-річна дівчинка потрапила до лікарні. Про це пише польське видання Onet.

Батьки привезли свою трирічну доньку до медичного закладу в Зеленій Гурі в стані сильного голоду, після чого лікарі негайно розпочали рятувальні роботи.

Прессекретарка лікарні в Зеленій Гурі Сильвія Мальхер-Новак повідомила, що батьки повинні були використовувати розроблену ними фруктову дієту для годування дитини.

Дівчинку принесли батьки до медичної служби в різдвяну ніч. Її стан був настільки важким, що лікар вирішив негайно госпіталізувати дитину до лікарні.

Вага 3-річної дівчинки становила 8 кг.

У палаті було запроваджено повільне годування та гідратацію дитини.

Справою зайнялася районна прокуратура в Свебодзіні.

У розмові з журналістами представниця лікарні уточнила, що батьки дитини пояснювали такий стан дитини тим, що вони повинні були дотримуватися дієти, яку розробили для дитини, заснованої на фруктах, в основному на винограді.

Нагадаємо, у британському місті Гемпшир батьки хочуть судитися зі священником, який довів їх дітей до сліз, сказавши, що Санта-Клауса не існує.

Фокус також писав про те, як жінка відмовилася пожертвувати нирку "негідному" батькові.

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