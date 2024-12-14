"Санти не існує": батьки хочуть судитися зі священником, який довів їх дітей до сліз

Батьки назвали слова священника Пола Чемберлена про Санта-Клауса "абсолютно огидним". Тепер йому загрожує відсторонення від посади та судовий позов.

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У британському місті Гемпшир спалахнув скандал довкола слів священника Пола Чемберлена, який заявив дітям, що Санта-Клауса не існує. Шестеро дітей розплакалися від почутого, а батьки малечі готуються подати скаргу проти сановника, пише Daily Express.

ЗМІ вказує, що священник прийшов до шестикласників як запрошений гість. Під час розмови з дітьми, той відверто сказав: "Тепер будемо відверті — Санти не існує". Далі нібито отець звинуватив батьків дітей, що ті "знущаються із печива", яке малюки залишаються для Санти та на Святий вечір. Від почутого в багатьох дітей став шок і вони заплакали.

Коли батьки дізналися, що сталося з дітьми у школі, то негайно прибули до директора. Вони вимагали пояснень у тому, як взагалі священника допустили до розмови з дітьми та чому вчителі не втрутилися в ситуацію.

Наразі група батьків вже подала скаргу на священника в місцеву єпархію, вимагаючи усунути його від виконання обов'язків вікарія та офіційних вибачень. Попри те, що церковні органи попри визнання факту виступу Чемберлена як "помилки в судженні", наразі ніяких санкцій до нього не застосовували.

Батько одного зі школярів заявив, що не знає, як взагалі школа допустила таке, а поведінку священника вважає "абсолютно огидною". Ще одна мама дівчинки, яка від почутого розплакалася, заявила ЗМІ, що Чемберлен довів дітей до сліз, а дорослі "намагалися втішити своїх дітей".

Згодом, як пишуть журналісти, батьки хочуть отримати офіційні вибачення за слова сановника. Інакше вони обіцяють подати до суду на єпархію та преподобного Чемберлена за факт образи.

Пізніше єпархія міста Портсмута офіційно попросила вибачення перед батькам та дітьми за дії священника. Там наголосили, що Чемберлен "не повинен був цього робити" (говорити про Санту — ред), а також перепросив у школи, батьків і дітей за свої слова.

"Школа та єпархія працюють разом, щоб розв'язати цю проблему. Після чого директор повідомив батькам вдруге про офіційні вибачення священника Пола Чемберлена перед усіма, кого могли зачепити його слова", — йдеться в заяві церкви.

Нагадаємо, Фокус писав, як священник висловився про п'ятницю 13-те та пояснив, як треба сприймати цей день. Іван Верескун пояснив, коли людина вірить у вплив певних дат на своє життя, це може стати реальністю. Однак, за його словами, якщо не вірити в такі забобони, вони не матимуть жодного значення.

Також ми розповідали про те, коли тепер в Україні відзначають Різдво і Водохреще. Україна стала однією з багатьох країн, які відмовилися від юліанського календаря через його відставання від астрономічного часу. Через це змінилися дати церковних свят.