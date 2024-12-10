Календар зимових свят: коли в Україні тепер відзначають Різдво і Водохреще (інфографіка)

Україна стала однією з багатьох країн, які відмовилися від юліанського календаря через його відставання від астрономічного часу. Через це змінилися дати церковних свят.

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В Україні змінилися дати святкування низки традиційних зимових свят. Це пов’язано з переходом Української Православної Церкви та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар у 2023 році. Фокус нагадує як переносяться зимові свята.

Які свята змінили дати?

День святого Миколая відзначається 6 грудня замість 19 грудня.

відзначається 6 грудня замість 19 грудня. Святвечір : 24 грудня замість 6 січня.

: 24 грудня замість 6 січня. Різдво Христове святкуватиметься 25 грудня замість 7 січня.

святкуватиметься 25 грудня замість 7 січня. Собор Пресвятої Богородиці : 26 грудня замість 8 січня.

: 26 грудня замість 8 січня. Старий Новий рік, Маланки, Щедрий Вечір : традиція святкування переноситься з 13-14 січня на 31 грудня-1 січня.

: традиція святкування переноситься з 13-14 січня на 31 грудня-1 січня. Водохреще: переноситься з 19 січня на 6 січня.

Календар зимових свят 2024 Фото: Top Lead

Україна перейшла з юліанського календаря на новоюліанський, який більш точно відповідає астрономічному часу. Ця зміна була ініційована для, зокрема, для уніфікації дат святкування, адже більшість країн світу, включаючи більшість європейських, уже давно використовують новоюліанський або григоріанський календар.

Нагадаємо, 6 грудня у Києві на Софійській площі відбулось відкриття головної ялинки країни. Святкове дерево огортають два кілометри гірлянд та прикрашають понад дві тисячі іграшок.

6 грудня на пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею у Львівській області з'явилася резиденція Святого Миколая.