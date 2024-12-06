Святий Миколай на кордоні: у пункті пропуску на Львівщині відкрилася казкова резиденція (фото)

Зустрітися зі Святим Миколаєм можуть українці, які перетинають КПП "Шегині". Для маленьких подорожніх чудотворець підготував подарунки.

Резиденція Святого Миколая з'явилася на пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею у Львівській області. Вчора Миколай "прийшов" до України через КПП, а сьогодні готовий вітати зі святом дітей, які перетинають кордон у "Шегинях", повідомляють у Державній прикордонній службі України.

На пункті пропуску "Шегині" у святковий день 6 грудня можна зустрітися із самим Святим Миколаєм і сфотографуватися із ним в атмосферній святковій фотозоні, говорять у ДПСУ.

Святий Миколай "завітав" до України з Польщі через КПП "Шегині" Фото: ДПСУ На пункті пропуску "Шегині" у Львівській області подорожніх вітатиме Святий Миколай Фото: ДПСУ

"Тут подорожніх чекатиме святкова атмосфера, магічна фотозона і, звісно ж, зустріч із самим Миколаєм", — зазначають у службі.

Для малечі, яка сьогодні завітає до його резиденції на кордоні, Миколай Чудотворець підготував подарунки.

Святий Миколай підготував подарунки для дітей на українському кордоні Фото: ДПСУ Прикордонники відкрили резиденцію Святого Миколая на КПП "Шегині" Фото: ДПСУ

"Завітайте — і відчуйте, як близько зимове диво", — запрошують прикордонники.

Фокус 5 грудня розповідав усе, що потрібно знати про День Святого Миколая: ким був Святий Миколай Чудотворець, як церковне свято стало улюбленим святом малечі, що краще покласти під подушку дитині, а що в цей день краще не дарувати.

Також своїми традиціями святкування Дня Святого Миколая з Фокусом поділилися українські зірки. Вони розповіли, які подарунки знаходили під подушкою в дитинстві, для кого "перетворюються" на "Миколая" зараз і що самі б хотіли отримати в подарунок.