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Україна

Святий Миколай на кордоні: у пункті пропуску на Львівщині відкрилася казкова резиденція (фото)

Святий Миколай, Шегині, ДПСУ, кордон, Львівська область, пропускний пункт
Фото: ДПСУ | Святий Миколай "прийшов" до України через пропускний пункт у Львівській області

Зустрітися зі Святим Миколаєм можуть українці, які перетинають КПП "Шегині". Для маленьких подорожніх чудотворець підготував подарунки.

Резиденція Святого Миколая з'явилася на пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею у Львівській області. Вчора Миколай "прийшов" до України через КПП, а сьогодні готовий вітати зі святом дітей, які перетинають кордон у "Шегинях", повідомляють у Державній прикордонній службі України.

На пункті пропуску "Шегині" у святковий день 6 грудня можна зустрітися із самим Святим Миколаєм і сфотографуватися із ним в атмосферній святковій фотозоні, говорять у ДПСУ.

Святий Миколай, кордон, Шегині, ДПСУ, Львівська область, Польща Fullscreen
Святий Миколай "завітав" до України з Польщі через КПП "Шегині"
Фото: ДПСУ
Святий Миколай, Шегині, пункт пропуску, кордон, ДПСУ, резиденція Святого Миколая Fullscreen
На пункті пропуску "Шегині" у Львівській області подорожніх вітатиме Святий Миколай
Фото: ДПСУ

"Тут подорожніх чекатиме святкова атмосфера, магічна фотозона і, звісно ж, зустріч із самим Миколаєм", — зазначають у службі.

Для малечі, яка сьогодні завітає до його резиденції на кордоні, Миколай Чудотворець підготував подарунки.

Святий Миколай, кордон, День святого Миколая, ДПСУ Fullscreen
Святий Миколай підготував подарунки для дітей на українському кордоні
Фото: ДПСУ
Святий Миколай, ДПСУ, прикордонники, резиденція Святого Миколая Fullscreen
Прикордонники відкрили резиденцію Святого Миколая на КПП "Шегині"
Фото: ДПСУ

"Завітайте — і відчуйте, як близько зимове диво", — запрошують прикордонники.

Фокус 5 грудня розповідав усе, що потрібно знати про День Святого Миколая: ким був Святий Миколай Чудотворець, як церковне свято стало улюбленим святом малечі, що краще покласти під подушку дитині, а що в цей день краще не дарувати.

Також своїми традиціями святкування Дня Святого Миколая з Фокусом поділилися українські зірки. Вони розповіли, які подарунки знаходили під подушкою в дитинстві, для кого "перетворюються" на "Миколая" зараз і що самі б хотіли отримати в подарунок.