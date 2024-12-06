Святой Николай на границе: в пункте пропуска во Львовской области открылась сказочная резиденция (фото)
Встретиться со Святым Николаем могут украинцы, которые пересекают КПП "Шегини". Для маленьких путников чудотворец подготовил подарки.
Резиденция Святого Николая появилась на пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей во Львовской области. Вчера Николай "пришел" в Украину через КПП, а сегодня готов поздравлять с праздником детей, которые пересекают границу в "Шегинях", сообщают в Государственной пограничной службе Украины.
На пункте пропуска "Шегини" в праздничный день 6 декабря можно встретиться с самим Святым Николаем и сфотографироваться с ним в атмосферной праздничной фотозоне, говорят в ГПСУ.
"Здесь путешественников будет ждать праздничная атмосфера, магическая фотозона и, конечно же, встреча с самим Николаем", — отмечают в службе.
Для малышей, которые сегодня посетит его резиденцию на границе, Николай Чудотворец подготовил подарки.
"Посетите — и почувствуйте, как близко зимнее чудо", — приглашают пограничники.
Фокус 5 декабря рассказывал все, что нужно знать о Дне Святого Николая: кем был Святой Николай Чудотворец, как церковный праздник стал любимым праздником малышей, что лучше положить под подушку ребенку, а что в этот день лучше не дарить.
Также своими традициями празднования Дня Святого Николая с Фокусом поделились украинские звезды. Они рассказали, какие подарки находили под подушкой в детстве, для кого "превращаются" в "Николая" сейчас и что сами бы хотели получить в подарок.