У Києві запалили вогні на головній ялинці країни: що вона символізує цьогоріч (відео)

За словами Кличка, ялинку огортають два кілометри гірлянд та прикрашають понад дві тисячі іграшок.

У Києві запалили вогні на головній ялинці країни, яка розташована на Софіївській площі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні, за традицією – в день Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни", — йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що сама ялинка є штучною, а її висота становить 15 метрів. Встановлювали та прикрашали ялинку, за словами Кличка, за кошти меценатів.

"Чистий білий колір ялинки символізує початок світлого й чистого шляху, нагадуючи про оновлення, яке приносять Різдво Христове та Новий рік", — зазначив Кличко.

Мер Києва підкреслив, що ялинка огорнута двома кілометрами світло-блакитної гірлянди. Штучне дерево також прикрашають дві тисячі бірюзових іграшок.

Кличко біля ялинки на Софіївській площі Фото: Віталій Кличко / Telegram

"Такий символічний дизайн поєднується з величним фасадом Софії Київської, створюючи чарівну атмосферу", — наголосив Кличко.

Він також повідомив, що поруч з ялинкою буде символічна фотозона під назвою "Крила Фенікса".

Нагадаємо, 6 грудня у Києві стартували ялинкові ярмарки.

4 грудня у ДП "Ліси України" повідомили, що в Україні розпочали продаж ялинок. Лісівники зазначали, що в середньому по Україні вартість новорічного дерева висотою в 1 метр починатиметься від 130 грн.