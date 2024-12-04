Від 130 до 2000 грн: в Україні розпочали продаж ялинок, де купити новорічне дерево

В середньому ялинка завдовжки в 1 метр коштуватиме від 130 грн та від 2000 грн за 5 метрів. Ціна залежить від регіону.

В Україні офіційно стартував ярмарок з продажу ялинок, які вирощують лісові господарства ДП "Ліси України" у різних оластях. Про це повідомили на сайті підприємства.

"ДП "Ліси України" починає продаж різдвяних ялинок. Лісівники вирощують ці дерева на спеціальних плантаціях, які є в кожній області. Різдвяні ялинки та сосни заготовляються під час рубок формування і оздоровлення лісів, тому завдання шкоди екосистемі не буде, лише користь.

Крім цього, у лісівників можна купити ялинку чи сосну у горщику і отримати кваліфіковані поради стосовно того, як по завершенню свят пересадити та доглядати дерево", — йдеться в повідомленні.

В ДП "Ліси України" додали, що купуючи ялинки офіційно, українці сплачують податки, з яких формується бюджет вашої громади та всієї країни.

"У цьому році ціни на різдвяні ялинки залишаються незмінними. У середньому 1 м коштує 135 грн. Ціна може різнитися в залежності від регіону. Купити деревцята можна у лісництвах ДП "Ліси України", — йдеться в повідомленні.

Де купити ялинки у Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях

Лісівники ДП "Ліси України" у Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях повідомили, що підготували до святкового сезону 26,5 тисяч різдвяних дерев.

При реалізації на деревце кріплять бирку зі штрих-кодом, яка свідчить про легальність заготівлі і продажу. Перевірити ялинку можна на сервісі open.ukrforest.com, ввівши номер бирки.

В асортименті лісництв: сосна звичайна, сосна кримська, ялина звичайна, ялина канадська. Ціни залежать від породи, висоти та якості дерева.

До прикладу, вартість найбільш популярного розміру дерев, серед громадян:

Сосна (1,5-2 м): від 156 грн до 308 грн (з ПДВ).

Ялина (1,5-2 м): від 180 грн до 330 грн (з ПДВ).

"Також маємо ялинки у горщиках — чудове рішення для тих, хто дбає про довкілля. Після свят дерево можна висадити у саду чи на подвір’ї, продовживши його життя. Такі ялинки пропонують Смілянська, Корсунь-Шевченківська, Гайсинська і Тульчинська філії.

Дізнатися, де можна офіційно придбати ялинки, можна за посиланням.

Вже цього тижня у філіях Центрального лісового офісу запрацюють 73 майданчики, де можна придбати найголовніший атрибут різдвяних свят".

Де купити ялинки в Чернівецькій Хмельницькій та Тернопільській областях

В Подільському лісовому офісі заявили про старт ялинкової кампанії від грудня. Тут повідомили, що підготували на продаж 20 тисяч святкових ялинок, понад 11 тисяч із них заготували під час рубок формування та оздоровлення лісів.

Найбільше дерев підготували лісівники Хмельницької області – там до продажу доступні 13 тисяч ялинок і сосон. У Чернівецькій області планують реалізувати 5300 різдвяних дерев, а на Тернопільщині – 1600.

"Лісництва пропонують різноманітні варіанти новорічних дерев: від високих пухнастих красунь до компактних ялинок для невеликих приміщень. Окрім того, деякі підприємства реалізують ялинки в горщиках, які після свят можна висадити у відкритий ґрунт, зберігши дерево для майбутніх років", – пояснили в Подільському лісовому офісі.

Повідомляється, що ялинка високою 1,5 метра коштуватиме близько 150-200 гривень, сосна обійдеться дешевше. Триметрове дерево сосни продаватимуть в середньому за 600 гривень.

Де купити ялинки в Полтавськиій та Харківській областях

У Слобожанському офісі ДП "Ліси України" повідомили про початок ялинкових ярмарків у Полтавській та Харківській області.

"Ми розуміємо, що в умовах війни актуальність святкової ялинки втрачається, але все ж, лісівники готові задовольнити потреби тих, хто вирішить порадувати свою родину та поставити хвойну красуню вдома. Наші лісництва мають вдосталь різдвяних сосен, тож усі охочі можуть придбати їх у наших лісництвах", — зазначили в лісництві..

Вартість ялинок залежать від висоти деревця і в середньому складають:

за сосну звичайну до 1 м — 96-123 грн;

за сосну звичайну від 1 до 2 м — 124-160 грн;

за сосну звичайну від 2 до 3 м — 180-240 грн.

за сосну кримську до 1 м -168 грн

за сосну кримську від 1 до 2 м — 252 грн

за сосну кримську від 2 до 3 м — 360 грн

В лісництві зазначили, що заготовляють новорічні дерева на спеціально вирощених плантаціях або під час проведення лісогосподарських заходів, тож шкоди для природи ніяким чином не завдають, а самовільне зрубування дерева загрожує штрафами, які залежать від розміру пня хвойного дерева.

Де купити ялинки на Сумщині і Чернігівщині

У Північному лісовому офісі також оголосили про продаж ялинок. Ціна ялинки за метр тут коштуватиме від 130,00 до 2200,00 грн (до 1,00 м — 5,1 м і більше).

"Всі деревця від лісівників заготовлені на спеціальних плантаціях — заздалегідь підготовлених ділянках або деградованих землях. Завдяки цьому ліс залишається недоторканим, а дерева вирощуються окремо для продажу на свята. Термін їхнього росту складає 4-8 років", — зазначили в Офісі.

Уся інформація про проведення ярмарків міститься на сторінці Північний лісовий офіс.

Деталі щодо придбання ялинок містяться за посиланням.

Де купити Ялинки на Рівненщині та Волині

На Волині та Рівненщині виростили більше 100 000 новорічних деревець, 40 тисяч з яких плануємо продати. Традиційні сосну та ялинку вирощували на спеціальних лісових плантаціях. Таких у філіях Поліського лісового офісу зараз 252 га.

На лісових розсадниках виростили, крім звичних, ялину колючу — голубу, ялину канадську, сосну Кримську, ялицю білу.

Купувати новорічні деревця можна на наших ялинкових ярмарках — такі вже діють при кожній філії. Ціни стартують від 200 грн за метр.

Де купити ялинки на Київщині та Житомирщині

У столичному лісовому офісі теж оголосили про старт реалізації новорічних ялинок. Лісництва ДП "Ліси України" Житомирщини та Київщини планують заготовити понад 15 тисяч дерев. У філіях на Житомирщині – 12,3 тисяч дерев, на Київщині – 2,8 тисяч дерев.

Ціни на ялинки будуть в межах від 125 до 435 гривень, залежно від висоти та обраного регіону. Кожне дерево матиме бирку з унікальним номером, яку можна перевірити на сайті open.ukrforest.com. Система електронного обліку гарантує легальність та екологічну безпеку.

"Придбати ялинку можна біля лісництв та на центральних ринках громад Житомирської та Київської областей. Для зручності покупців різдвяні ярмарки працюватимуть щодня з 9:00 до 19:00. Також пропонуємо для продажу ялинки в горщиках. Ціна на ялинки у горщиках – від 230 до 570 гривень, залежно від розміру та віку", — йдеться в повідомленні.

Де можна купити ялинки в Києві

Голосіївський район:

перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;

вул. Самійла Кішки, 5;

вул. Степана Рудницького, 6-А;

вул. Васильківська, 8;

пров. Руслана Лужевського, 1 (дві локації);

вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2");

просп. Академіка Глушкова, 16-16/7;

просп. Академіка Глушкова, 31-А;

вул. Метрологічна, 19;

вул. Академіка Заболотного, 48-А – дві локації (навпроти торговельного майданчика "Феофанівський");

вул. Феодосійська, Дніпровське шосе;

вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка").

Дарницький район:

вул. Архітектора Вербицького, 16;

вул. Братства тарасівців, 9;

вул. Єлизавети Чавдар, 1;

вул. Єлизавети Чавдар, 13;

вул. Здолбунівська, 2;

вул. Михайла Драгоманова, 14;

вул. Олени Пчілки, 2;

перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької);

вул. Срібнокільська, 13;

вул. Ялтинська, 5-А;

вул. Ялтинська, 5-Б;

перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;

вул. Олександра Мишуги, 2;

перетин вулиць Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;

перетин вул. Урлівської та Анни Ахматової;

просп. Петра Григоренка, 26;

просп. Петра Григоренка, 41-43;

вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана – станція метро "Позняки");

Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ "Новус");

вул. Олександра Мішуги, 4;

вул. Зарічна, 1;

вул. Дніпровська Набережна, 18 (з’їзд з Дніпровської набережної та просп. Миколи Бажана – станція метро "Осокорки").

Деснянський район:

вул. Рональда Рейгана, 4;

вул. Рональда Рейгана, 8;

просп. Червоної Калини, 15;

просп. Червоної Калини, 26;

просп. Червоної Калини, 44;

просп. Червоної Калини, 60/10;

просп. Червоної Калини, 95-97;

вул. Електротехнічна, 2;

вул. Електротехнічна, 4;

вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);

станція метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);

станція метро "Чернігівська".

Дніпровський район:

бульв. Ігоря Шамо, 2/7;

вул. Андрія Малишка, 4-А;

вул. Івана Миколайчука, 9;

вул. Миропільська, 25;

вул. Райдужна, 4;

вул. Юрія Шумського, 1;

просп. Павла Тичини, 7;

просп. Соборності, 2/1;

перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;

перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича;

перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.

Оболонський район:

вул. Дніпроводська, 1;

вул. Зої Гайдай, 2;

площа Петропавлівська, 2;

просп. Володимира Івасюка, 27-Б;

просп. Володимира Івасюка, 46;

вул. Семена Скляренка, 17;

вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А;

просп. Оболонський, 1-Б;

просп. Оболонський, 52-А;

просп. Оболонський, 45/28;

вул. Петра Калнишевського, 2;

вул. Героїв Дніпра, 30;

вул. Героїв Дніпра, 32;

вул. Героїв Дніпра, 41;

вул. Йорданська, 17;

вул. Героїв полку "Азов", 3;

вул. Героїв полку "Азов", 12;

вул. Героїв полку "Азов", 34;

вул. Александра Архипенка, 6-А;

площа Оболонська, 6 (дві локації);

просп. Литовський, 2;

просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.

Печерський район:

бульв. Миколи Міхновського, 25;

бульв. Миколи Міхновського, 30/1;

вул. Велика Васильківська, 107;

вул. Шота Руставелі, 16 (в межах закладу "Milk Bar").

Подільський район:

вул. Верхній Вал, 16 (три локації);

ріг вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4);

вул. Вишгородська, 21/6;

вул. Івана Виговського, 18;

вул. Світлицького, 23;

вул. Світлицького, 30/20;

просп. Василя Порика, 13;

просп. Європейського Союзу, 12-А (біля магазину "АТБ");

просп. Європейського Союзу, 37;

просп. Європейського Союзу, 45-А;

просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент");

просп. Європейського Союзу, 66;

просп. Свободи, 2;

просп. Свободи, 28;

просп. Георгія Гонгадзе, 20;

вул. Нижній Вал, 15 (розподільча смуга навпроти автостанції);

ріг вулиць Межигірської і Верхній Вал (розподільча смуга).

Святошинський район:

просп. Берестейський, 117;

просп. Леся Курбаса, 8;

просп. Академіка Палладіна, 24;

Святошинська площа, 1;

бульв. Миколи Руденка, 7;

бульв. Миколи Руденка, 13;

бульв. Миколи Руденка, 14;

бульв. Миколи Руденка, 15;

бульв. Жуля Верна, 6/10;

вул. Василя Кучера, 5;

вул. Симиренка, 17;

вул. Зодчих, 46;

вул. Зодчих, 56;

вул. Зодчих, 62;

вул. Зодчих, 70;

вул. Тулузи, 2/58;

вул. Якуба Коласа, 23;

вул. Чорнобильська, 20;

вул. Ірпінська, 76 – 80;

вул. Підлісна, 1;

вул. Академіка Булаховського, 30;

вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга);

вул. Сім’ї Стешенків, 7;

вул. Василя Стуса, 20.

Солом’янський район:

вул. Солом’янська, 33;

вул. Солом’янська, 39;

вул. Борщагівська, 154-А (ТЦ "Аркадія");

вул. Академіка Шалімова, 37;

бульв. Чоколівський, 1;

бульв. Чоколівський, 19 – 21;

бульв. Чоколівський, 20;

бульв. Чоколівський, 24;

просп. Відрадний, 15/45;

просп. Повітряних Сил, 18/2.

Шевченківський район:

вул. Юрія Іллєнка, 1;

вул. Данила Щербаківського, 56;

ріг вулиць Ігоря Турчина та Мрії;

вул. Парково-Сирецька, 10;

вул. Ольжича, 14;

вул. Олена Теліги, 31/1;

вул. Щусєва, 5;

ріг вулиць Олени Теліги та Щусєва;

вул. Дорогожицька, 13/14.

Нагадаємо, що у Львові новорічну ялинку відкриють у переддень Святого Миколая — 5 грудня. У Львівській міській раді повідомили, що святкове дерево стоятиме на площі біля Оперного театру. Верхівку ялинки замість традиційної зірки прикрашатиме протитанковий "їжак".