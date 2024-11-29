20-річну ялинку встановлять у Львові: різдвяне дерево прикрасить протитанковий "їжак"

Дерево висотою 16 метрів росте на подвір'ї сім'ї з Яворівщини. Ялинку зріжуть і перевезуть до Львова. Відкриття ялинки заплановане у переддень Святого Миколая.

У Львові готуються до відкриття головної різдвяної ялинки 2024 року. Дерево на площі біля Оперного театру засвітять у четвер, 5 грудня. Цьогорічну ялинку місту подарувала сім’я Ярослава та Ганни Підвірних із села Бірки, що в Яворівському районі. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Висота дерева сягає 16 метрів, а його вік — близько 20 років. Пані Ганна розповіла, що знайшла поламаний саджанець на дорозі. Хоча деревце виглядало кволим, із залишками коріння, її чоловік разом із онуком вирішили посадити його у дворі. Спочатку ялинка росла повільно, але завдяки старанному догляду стала добре розрослася. Через свої розміри дерево почало заважати на подвір’ї, тому родина вирішила передати його Львову на різдвяні свята.

Уже 4 грудня львівські комунальники зріжуть ялинку та перевезуть до міста. Далі дерево прикрасять ілюмінацією. Головною особливістю ялинки цього року залишиться її символічна верхівка — протитанковий "їжак", який два роки тому виготовили працівники ЛКП "Львівелектротранс".

Як розповів керівник управління культури Львова Олексій Тарабан, відкриття ялинки буде камерним. Дерево засвітять о 18:00 під колядки муніципального хору "Гомін". Для оздоблення використовуватимуть економну ілюмінацію, яку місто закупило ще у 2018 році. Також Тарабан зазначив, що прикрашання та утримання ялинки відбувається без додаткових витрат із міського бюджету.

Нагадаємо, у Києві ялинку почнуть встановлювати 2 грудня. Урочисте відкриття заплановане на 6 грудня. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що свята проходитимуть у столиці без масових заходів, ярмарків і розваг.

З 5 грудня у столиці запрацюють офіційні ялинкові ярмарки. Кияни зможуть придбати новорічні дерева, вирощені на спеціальних плантаціях.