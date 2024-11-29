20-летнюю елку установят во Львове: рождественское дерево украсит противотанковый "еж"

Дерево высотой 16 метров растет во дворе семьи в Яворовском районе. Елку срежут и перевезут во Львов. Открытие елки запланировано в канун Святого Николая.

Во Львове готовятся к открытию главной рождественской елки 2024 года. Дерево на площади возле Оперного театра зажгут в четверг, 5 декабря. Нынешнюю елку городу подарила семья Ярослава и Анны Подворных из села Бирки, что в Яворовском районе. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Высота дерева достигает 16 метров, а его возраст — около 20 лет. Анна рассказала, что нашла поломанный саженец на дороге. Хотя деревце выглядело слабым, с остатками корней, ее муж вместе с внуком решили посадить его во дворе. Сначала елка росла медленно, но благодаря старательному уходу стала хорошо разрослась. Из-за своих размеров дерево начало мешать во дворе, поэтому семья решила передать его Львову на рождественские праздники.

Уже 4 декабря львовские коммунальщики срежут елку и перевезут в город. Далее дерево украсят иллюминацией. Главной особенностью елки в этом году останется ее символическая верхушка — противотанковый "еж", который два года назад изготовили работники ЛКП "Львовэлектротранс".

Как рассказал руководитель управления культуры Львова Алексей Тарабан, открытие елки будет камерным. Дерево зажгут в 18:00 под колядки муниципального хора "Гомон". Для отделки будут использовать экономную иллюминацию, которую город закупил еще в 2018 году. Также Тарабан отметил, что украшение и содержание елки происходит без дополнительных расходов из городского бюджета.

Напомним, в Киеве елку начнут устанавливать 2 декабря. Торжественное открытие запланировано на 6 декабря. Городской голова Виталий Кличко сообщил, что праздники будут проходить в столице без массовых мероприятий, ярмарок и развлечений.

С 5 декабря в столице заработают официальные елочные ярмарки. Киевляне смогут приобрести новогодние деревья, выращенные на специальных плантациях.