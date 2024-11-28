Где в Киеве приобрести "живую" елку, не поддержав незаконную вырубку лесов: список ярмарок

Киевлянам предлагают украсить дома елками, выращенными на специальных плантациях. Ярмарки во всех районах столицы заработают уже на следующей неделе.

С 5 декабря в Киеве заработают официальные елочные ярмарки. Об этом 28 ноября сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Ярмарки будут открываться для желающих приобрести настоящую елку к праздникам постепенно. Жители столицы смогут выбрать среди новогодних деревьев, выращенных на специальных плантациях лесных хозяйств.

"Покупая елку на официальной площадке, вы не только получаете качественное дерево, но и делаете вклад в развитие города, ведь уплаченные налоги направляются в бюджет столицы. Приглашаем киевлян посетить официальные ярмарки и выбрать праздничное дерево, которое наполнит ваш дом радостью и теплом в новогодние дни", — заявил директор департамента Владимир Костиков.

Он пояснил, что покупка таких елок важна не только для того, чтобы процесс был прозрачным, но и для сохранения природы и борьбы с незаконной вырубкой лесов.

Официальные елочные ярмарки откроются по всему Киеву. Найти ближайшую точку можно в зависимости от района проживания.

Голосеевский район:

пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича;

улица Самойло Кошки, 5;

улица Степана Рудницкого, 6-А;

улица Васильковская, 8;

переулок Руслана Лужевского, 1 (две площадки);

улица Лятошинского, 14 (вблизи рынка "Теремки-2");

проспект Академика Глушкова, 16-16/7;

проспект Академика Глушкова, 31-А;

улица Метрологическая, 19;

улица Академика Заболотного, 48-А (две локации, напротив рынка "Феофановский");

улица Феодосийская, Днепровское шоссе;

улица Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ "Республика").

Дарницкий район:

улица Архитектора Вербицкого, 16;

улица Братства тарасовцев, 9;

улица Елизаветы Чавдар, 1;

улица Елизаветы Чавдар, 13;

улица Здолбуновская, 2;

улица Михаила Драгоманова, 14;

улица Елены Пчилки, 2;

пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого;

улица Срибнокольская, 13;

улица Ялтинская, 5-А;

улица Ялтинская, 5-Б;

пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;

улица Александра Мишуги, 2;

пересечение улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко;

пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;

проспект Петра Григоренко, 26;

проспект Петра Григоренко, 41-43;

улица Срибнокольская, 5-Б (метро "Позняки");

Днепровская набережная, 17-А (вблизи супермаркета "Новус");

улица Александра Мишуги, 4;

улица Заречная, 1;

улица Днепровская Набережная, 18 (метро "Осокорки").

Деснянский район:

улица Рональда Рейгана, 4;

улица Рональда Рейгана, 8;

проспект Красной Калины, 15;

проспект Красной Калины, 26;

проспект Красной Калины, 44;

проспект Красной Калины, 60/10;

проспект Красной Калины, 95-97;

улица Электротехническая, 2;

улица Электротехническая, 4;

улица Милютенко, 34;

улица Гетмана Павла Полуботка, 88/3 (метро "Лесная");

метро "Черниговская".

Днепровский район:

бульвар Игоря Шамо, 2/7;

улица Андрея Малышко, 4-А;

улица Ивана Миколайчука, 9;

улица Миропольская, 25;

улица Радужная, 4;

улица Юрия Шумского, 1;

проспект Павла Тычины, 7;

проспект Соборности, 2/1;

пересечение улицы Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо;

пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича;

пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.

Оболонский район:

улица Днепроводская, 1;

улица Зои Гайдай, 2;

площадь Петропавловская, 2;

проспект Владимира Ивасюка, 27-Б;

проспект Владимира Ивасюка, 46;

улица Семена Скляренко, 17;

улица Ярослава Ивашкевича, 6/8А;

проспект Оболонский, 1-Б;

проспект Оболонский, 52-А;

проспект Оболонский, 45/28;

улица Петра Калнышевского, 2;

улица Героев Днепра, 30;

улица Героев Днепра, 32;

улица Героев Днепра, 41;

улица Иорданская, 17;

улица Героев полка "Азов", 3;

улица Героев полка "Азов", 12;

улица Героев полка "Азов", 34;

улица Александра Архипенко, 6-А;

площадь Оболонская, 6 (две локации);

проспект Литовский, 2;

проспект Маршала Рокоссовского, 3/4.

Печерский район:

бульвар Николая Михновского, 25;

бульвар Николая Михновского, 30/1;

улица Большая Васильковская, 107;

улица Шота Руставели, 16 (на территории "Milk Bar").

Подольский район:

улица Верхний Вал, 16 (три точки);

угол улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4);

улица Вышгородская, 21/6;

улица Ивана Выговского, 18;

улица Светлицкого, 23;

улица Светлицкого, 30/20;

проспект Василия Порика, 13;

проспект Европейского Союза, 12-А (возле магазина "АТБ");

проспект Европейского Союза, 37;

проспект Европейского Союза, 45-А;

проспект Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент");

проспект Европейского Союза, 66;

проспект Свободы, 2;

проспект Свободы, 28;

проспект Георгия Гонгадзе, 20;

улица Нижний Вал, 15 (напротив автостанции);

угол улиц Межигорской и Верхний Вал.

Святошинский район:

проспект Берестейский, 117;

проспект Леся Курбаса, 8;

проспект Академика Палладина, 24;

Святошинская площадь, 1;

бульвар Николая Руденко, 7;

бульвар Николая Руденко, 13;

бульвар Николая Руденко, 14;

бульвар Николая Руденко, 15;

бульвар Жюля Верна, 6/10;

улица Василия Кучера, 5;

улица Симиренко, 17;

улица Зодчих, 46;

улица Зодчих, 56;

улица Зодчих, 62;

улица Зодчих, 70;

улица Тулузы, 2/58;

улица Якуба Коласа, 23;

улица Чернобыльская, 20;

улица Ирпенская, 76 — 80;

улица Подлесная, 1;

улица Академика Булаховского, 30;

улица Академика Ефремова, 8;

улица Семьи Стешенко, 7;

улица Василия Стуса, 20.

Соломенский район:

улица Соломенская, 33;

улица Соломенская, 39;

улица Борщаговская, 154-А (ТЦ "Аркадия");

улица Академика Шалимова, 37;

бульвар Чоколовский, 1;

бульвар Чоколовский, 19 — 21;

бульвар Чоколовский, 20;

бульвар Чоколовский, 24;

проспект Отрадный, 15/45;

проспект Воздушных Сил, 18/2.

Шевченковский район:

улица Юрия Ильенко, 1;

улица Даниила Щербаковского, 56;

угол улиц Игоря Турчина и Мечты;

улица Парково-Сырецкая, 10;

улица Ольжича, 14;

улица Елена Телиги, 31/1;

улица Щусева, 5;

угол улиц Елены Телиги и Щусева;

улица Дорогожицкая, 13/14.

Напомним, в КГГА уже раскрыли даты, в которые на Софиевской площади Киева будет установлена главная елка. Мэр Виталий Кличко заявил, что праздники будут проходить в столице без массовых мероприятий, ярмарок и развлечений.

С 1 декабря в Киеве откроют движение по Подольскому мосту. Проезд разрешат легковым машинам и городскому транспорту, для грузовиков он будет закрыт.