Где в Киеве приобрести "живую" елку, не поддержав незаконную вырубку лесов: список ярмарок
Киевлянам предлагают украсить дома елками, выращенными на специальных плантациях. Ярмарки во всех районах столицы заработают уже на следующей неделе.
С 5 декабря в Киеве заработают официальные елочные ярмарки. Об этом 28 ноября сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Ярмарки будут открываться для желающих приобрести настоящую елку к праздникам постепенно. Жители столицы смогут выбрать среди новогодних деревьев, выращенных на специальных плантациях лесных хозяйств.
"Покупая елку на официальной площадке, вы не только получаете качественное дерево, но и делаете вклад в развитие города, ведь уплаченные налоги направляются в бюджет столицы. Приглашаем киевлян посетить официальные ярмарки и выбрать праздничное дерево, которое наполнит ваш дом радостью и теплом в новогодние дни", — заявил директор департамента Владимир Костиков.
Он пояснил, что покупка таких елок важна не только для того, чтобы процесс был прозрачным, но и для сохранения природы и борьбы с незаконной вырубкой лесов.
Официальные елочные ярмарки откроются по всему Киеву. Найти ближайшую точку можно в зависимости от района проживания.
Голосеевский район:
- пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича;
- улица Самойло Кошки, 5;
- улица Степана Рудницкого, 6-А;
- улица Васильковская, 8;
- переулок Руслана Лужевского, 1 (две площадки);
- улица Лятошинского, 14 (вблизи рынка "Теремки-2");
- проспект Академика Глушкова, 16-16/7;
- проспект Академика Глушкова, 31-А;
- улица Метрологическая, 19;
- улица Академика Заболотного, 48-А (две локации, напротив рынка "Феофановский");
- улица Феодосийская, Днепровское шоссе;
- улица Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ "Республика").
Дарницкий район:
- улица Архитектора Вербицкого, 16;
- улица Братства тарасовцев, 9;
- улица Елизаветы Чавдар, 1;
- улица Елизаветы Чавдар, 13;
- улица Здолбуновская, 2;
- улица Михаила Драгоманова, 14;
- улица Елены Пчилки, 2;
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого;
- улица Срибнокольская, 13;
- улица Ялтинская, 5-А;
- улица Ялтинская, 5-Б;
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
- улица Александра Мишуги, 2;
- пересечение улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко;
- пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
- проспект Петра Григоренко, 26;
- проспект Петра Григоренко, 41-43;
- улица Срибнокольская, 5-Б (метро "Позняки");
- Днепровская набережная, 17-А (вблизи супермаркета "Новус");
- улица Александра Мишуги, 4;
- улица Заречная, 1;
- улица Днепровская Набережная, 18 (метро "Осокорки").
Деснянский район:
- улица Рональда Рейгана, 4;
- улица Рональда Рейгана, 8;
- проспект Красной Калины, 15;
- проспект Красной Калины, 26;
- проспект Красной Калины, 44;
- проспект Красной Калины, 60/10;
- проспект Красной Калины, 95-97;
- улица Электротехническая, 2;
- улица Электротехническая, 4;
- улица Милютенко, 34;
- улица Гетмана Павла Полуботка, 88/3 (метро "Лесная");
- метро "Черниговская".
Днепровский район:
- бульвар Игоря Шамо, 2/7;
- улица Андрея Малышко, 4-А;
- улица Ивана Миколайчука, 9;
- улица Миропольская, 25;
- улица Радужная, 4;
- улица Юрия Шумского, 1;
- проспект Павла Тычины, 7;
- проспект Соборности, 2/1;
- пересечение улицы Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо;
- пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича;
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.
Оболонский район:
- улица Днепроводская, 1;
- улица Зои Гайдай, 2;
- площадь Петропавловская, 2;
- проспект Владимира Ивасюка, 27-Б;
- проспект Владимира Ивасюка, 46;
- улица Семена Скляренко, 17;
- улица Ярослава Ивашкевича, 6/8А;
- проспект Оболонский, 1-Б;
- проспект Оболонский, 52-А;
- проспект Оболонский, 45/28;
- улица Петра Калнышевского, 2;
- улица Героев Днепра, 30;
- улица Героев Днепра, 32;
- улица Героев Днепра, 41;
- улица Иорданская, 17;
- улица Героев полка "Азов", 3;
- улица Героев полка "Азов", 12;
- улица Героев полка "Азов", 34;
- улица Александра Архипенко, 6-А;
- площадь Оболонская, 6 (две локации);
- проспект Литовский, 2;
- проспект Маршала Рокоссовского, 3/4.
Печерский район:
- бульвар Николая Михновского, 25;
- бульвар Николая Михновского, 30/1;
- улица Большая Васильковская, 107;
- улица Шота Руставели, 16 (на территории "Milk Bar").
Подольский район:
- улица Верхний Вал, 16 (три точки);
- угол улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4);
- улица Вышгородская, 21/6;
- улица Ивана Выговского, 18;
- улица Светлицкого, 23;
- улица Светлицкого, 30/20;
- проспект Василия Порика, 13;
- проспект Европейского Союза, 12-А (возле магазина "АТБ");
- проспект Европейского Союза, 37;
- проспект Европейского Союза, 45-А;
- проспект Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент");
- проспект Европейского Союза, 66;
- проспект Свободы, 2;
- проспект Свободы, 28;
- проспект Георгия Гонгадзе, 20;
- улица Нижний Вал, 15 (напротив автостанции);
- угол улиц Межигорской и Верхний Вал.
Святошинский район:
- проспект Берестейский, 117;
- проспект Леся Курбаса, 8;
- проспект Академика Палладина, 24;
- Святошинская площадь, 1;
- бульвар Николая Руденко, 7;
- бульвар Николая Руденко, 13;
- бульвар Николая Руденко, 14;
- бульвар Николая Руденко, 15;
- бульвар Жюля Верна, 6/10;
- улица Василия Кучера, 5;
- улица Симиренко, 17;
- улица Зодчих, 46;
- улица Зодчих, 56;
- улица Зодчих, 62;
- улица Зодчих, 70;
- улица Тулузы, 2/58;
- улица Якуба Коласа, 23;
- улица Чернобыльская, 20;
- улица Ирпенская, 76 — 80;
- улица Подлесная, 1;
- улица Академика Булаховского, 30;
- улица Академика Ефремова, 8;
- улица Семьи Стешенко, 7;
- улица Василия Стуса, 20.
Соломенский район:
- улица Соломенская, 33;
- улица Соломенская, 39;
- улица Борщаговская, 154-А (ТЦ "Аркадия");
- улица Академика Шалимова, 37;
- бульвар Чоколовский, 1;
- бульвар Чоколовский, 19 — 21;
- бульвар Чоколовский, 20;
- бульвар Чоколовский, 24;
- проспект Отрадный, 15/45;
- проспект Воздушных Сил, 18/2.
Шевченковский район:
- улица Юрия Ильенко, 1;
- улица Даниила Щербаковского, 56;
- угол улиц Игоря Турчина и Мечты;
- улица Парково-Сырецкая, 10;
- улица Ольжича, 14;
- улица Елена Телиги, 31/1;
- улица Щусева, 5;
- угол улиц Елены Телиги и Щусева;
- улица Дорогожицкая, 13/14.
Напомним, в КГГА уже раскрыли даты, в которые на Софиевской площади Киева будет установлена главная елка. Мэр Виталий Кличко заявил, что праздники будут проходить в столице без массовых мероприятий, ярмарок и развлечений.
С 1 декабря в Киеве откроют движение по Подольскому мосту. Проезд разрешат легковым машинам и городскому транспорту, для грузовиков он будет закрыт.