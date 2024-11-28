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Украина

Где в Киеве приобрести "живую" елку, не поддержав незаконную вырубку лесов: список ярмарок

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Фото: pexels.com | Иллюстративное фото

Киевлянам предлагают украсить дома елками, выращенными на специальных плантациях. Ярмарки во всех районах столицы заработают уже на следующей неделе.

С 5 декабря в Киеве заработают официальные елочные ярмарки. Об этом 28 ноября сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Ярмарки будут открываться для желающих приобрести настоящую елку к праздникам постепенно. Жители столицы смогут выбрать среди новогодних деревьев, выращенных на специальных плантациях лесных хозяйств.

"Покупая елку на официальной площадке, вы не только получаете качественное дерево, но и делаете вклад в развитие города, ведь уплаченные налоги направляются в бюджет столицы. Приглашаем киевлян посетить официальные ярмарки и выбрать праздничное дерево, которое наполнит ваш дом радостью и теплом в новогодние дни", — заявил директор департамента Владимир Костиков.

Он пояснил, что покупка таких елок важна не только для того, чтобы процесс был прозрачным, но и для сохранения природы и борьбы с незаконной вырубкой лесов.

Официальные елочные ярмарки откроются по всему Киеву. Найти ближайшую точку можно в зависимости от района проживания.

Голосеевский район:

  • пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича;
  • улица Самойло Кошки, 5;
  • улица Степана Рудницкого, 6-А;
  • улица Васильковская, 8;
  • переулок Руслана Лужевского, 1 (две площадки);
  • улица Лятошинского, 14 (вблизи рынка "Теремки-2");
  • проспект Академика Глушкова, 16-16/7;
  • проспект Академика Глушкова, 31-А;
  • улица Метрологическая, 19;
  • улица Академика Заболотного, 48-А (две локации, напротив рынка "Феофановский");
  • улица Феодосийская, Днепровское шоссе;
  • улица Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ "Республика").

Дарницкий район:

  • улица Архитектора Вербицкого, 16;
  • улица Братства тарасовцев, 9;
  • улица Елизаветы Чавдар, 1;
  • улица Елизаветы Чавдар, 13;
  • улица Здолбуновская, 2;
  • улица Михаила Драгоманова, 14;
  • улица Елены Пчилки, 2;
  • пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого;
  • улица Срибнокольская, 13;
  • улица Ялтинская, 5-А;
  • улица Ялтинская, 5-Б;
  • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
  • улица Александра Мишуги, 2;
  • пересечение улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко;
  • пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
  • проспект Петра Григоренко, 26;
  • проспект Петра Григоренко, 41-43;
  • улица Срибнокольская, 5-Б (метро "Позняки");
  • Днепровская набережная, 17-А (вблизи супермаркета "Новус");
  • улица Александра Мишуги, 4;
  • улица Заречная, 1;
  • улица Днепровская Набережная, 18 (метро "Осокорки").

Деснянский район:

  • улица Рональда Рейгана, 4;
  • улица Рональда Рейгана, 8;
  • проспект Красной Калины, 15;
  • проспект Красной Калины, 26;
  • проспект Красной Калины, 44;
  • проспект Красной Калины, 60/10;
  • проспект Красной Калины, 95-97;
  • улица Электротехническая, 2;
  • улица Электротехническая, 4;
  • улица Милютенко, 34;
  • улица Гетмана Павла Полуботка, 88/3 (метро "Лесная");
  • метро "Черниговская".

Днепровский район:

  • бульвар Игоря Шамо, 2/7;
  • улица Андрея Малышко, 4-А;
  • улица Ивана Миколайчука, 9;
  • улица Миропольская, 25;
  • улица Радужная, 4;
  • улица Юрия Шумского, 1;
  • проспект Павла Тычины, 7;
  • проспект Соборности, 2/1;
  • пересечение улицы Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо;
  • пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича;
  • пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.

Оболонский район:

  • улица Днепроводская, 1;
  • улица Зои Гайдай, 2;
  • площадь Петропавловская, 2;
  • проспект Владимира Ивасюка, 27-Б;
  • проспект Владимира Ивасюка, 46;
  • улица Семена Скляренко, 17;
  • улица Ярослава Ивашкевича, 6/8А;
  • проспект Оболонский, 1-Б;
  • проспект Оболонский, 52-А;
  • проспект Оболонский, 45/28;
  • улица Петра Калнышевского, 2;
  • улица Героев Днепра, 30;
  • улица Героев Днепра, 32;
  • улица Героев Днепра, 41;
  • улица Иорданская, 17;
  • улица Героев полка "Азов", 3;
  • улица Героев полка "Азов", 12;
  • улица Героев полка "Азов", 34;
  • улица Александра Архипенко, 6-А;
  • площадь Оболонская, 6 (две локации);
  • проспект Литовский, 2;
  • проспект Маршала Рокоссовского, 3/4.

Печерский район:

  • бульвар Николая Михновского, 25;
  • бульвар Николая Михновского, 30/1;
  • улица Большая Васильковская, 107;
  • улица Шота Руставели, 16 (на территории "Milk Bar").

Подольский район:

  • улица Верхний Вал, 16 (три точки);
  • угол улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4);
  • улица Вышгородская, 21/6;
  • улица Ивана Выговского, 18;
  • улица Светлицкого, 23;
  • улица Светлицкого, 30/20;
  • проспект Василия Порика, 13;
  • проспект Европейского Союза, 12-А (возле магазина "АТБ");
  • проспект Европейского Союза, 37;
  • проспект Европейского Союза, 45-А;
  • проспект Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент");
  • проспект Европейского Союза, 66;
  • проспект Свободы, 2;
  • проспект Свободы, 28;
  • проспект Георгия Гонгадзе, 20;
  • улица Нижний Вал, 15 (напротив автостанции);
  • угол улиц Межигорской и Верхний Вал.

Святошинский район:

  • проспект Берестейский, 117;
  • проспект Леся Курбаса, 8;
  • проспект Академика Палладина, 24;
  • Святошинская площадь, 1;
  • бульвар Николая Руденко, 7;
  • бульвар Николая Руденко, 13;
  • бульвар Николая Руденко, 14;
  • бульвар Николая Руденко, 15;
  • бульвар Жюля Верна, 6/10;
  • улица Василия Кучера, 5;
  • улица Симиренко, 17;
  • улица Зодчих, 46;
  • улица Зодчих, 56;
  • улица Зодчих, 62;
  • улица Зодчих, 70;
  • улица Тулузы, 2/58;
  • улица Якуба Коласа, 23;
  • улица Чернобыльская, 20;
  • улица Ирпенская, 76 — 80;
  • улица Подлесная, 1;
  • улица Академика Булаховского, 30;
  • улица Академика Ефремова, 8;
  • улица Семьи Стешенко, 7;
  • улица Василия Стуса, 20.

Соломенский район:

  • улица Соломенская, 33;
  • улица Соломенская, 39;
  • улица Борщаговская, 154-А (ТЦ "Аркадия");
  • улица Академика Шалимова, 37;
  • бульвар Чоколовский, 1;
  • бульвар Чоколовский, 19 — 21;
  • бульвар Чоколовский, 20;
  • бульвар Чоколовский, 24;
  • проспект Отрадный, 15/45;
  • проспект Воздушных Сил, 18/2.

Шевченковский район:

  • улица Юрия Ильенко, 1;
  • улица Даниила Щербаковского, 56;
  • угол улиц Игоря Турчина и Мечты;
  • улица Парково-Сырецкая, 10;
  • улица Ольжича, 14;
  • улица Елена Телиги, 31/1;
  • улица Щусева, 5;
  • угол улиц Елены Телиги и Щусева;
  • улица Дорогожицкая, 13/14.

Напомним, в КГГА уже раскрыли даты, в которые на Софиевской площади Киева будет установлена главная елка. Мэр Виталий Кличко заявил, что праздники будут проходить в столице без массовых мероприятий, ярмарок и развлечений.

С 1 декабря в Киеве откроют движение по Подольскому мосту. Проезд разрешат легковым машинам и городскому транспорту, для грузовиков он будет закрыт.