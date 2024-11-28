Де у Києві придбати "живу" ялинку, не підтримавши незаконну вирубку лісів: список ярмарків

Киянам пропонують прикрасити домівки ялинками, вирощеними на спеціальних плантаціях. Ярмарки в усіх районах столиці запрацюють вже наступного тижня.

Із 5 грудня у Києві запрацюють офіційні ялинкові ярмарки. Про це 28 листопада повідомили у Департаменті промисловості й розвитку підприємництва КМДА.

Ярмарки відкриють для охочих придбати справжню ялинку до свят поступово. Жителі столиці зможуть обрати серед новорічних дерев, вирощених на спеціальних плантаціях лісових господарств.

"Купуючи ялинку на офіційному майданчику, ви не лише отримуєте якісне дерево, а й робите внесок у розвиток міста, адже сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці. Запрошуємо киян завітати на офіційні ярмарки та обрати святкове дерево, яке наповнить ваш дім радістю та теплом у новорічні дні", — заявив директор департаменту Володимир Костіков.

Він пояснив, що купівля таких ялинок важлива не лише для того, щоб процес був прозорим, а й для збереження природи та боротьби з незаконною вирубкою лісів.

Офіційні ялинкові ярмарки відкриються по всьому Києву. Знайти найближчу точку можна залежно від району проживання.

Голосіївський район:

перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;

вулиця Самійла Кішки, 5;

вулиця Степана Рудницького, 6-А;

вулиця Васильківська, 8;

провулок Руслана Лужевського, 1 (два майданчики);

вулиця Лятошинського, 14 (поблизу ринку "Теремки-2");

проспект Академіка Глушкова, 16-16/7;

проспект Академіка Глушкова, 31-А;

вулиця Метрологічна, 19;

вулиця Академіка Заболотного, 48-А (дві локації, навпроти ринку "Феофанівський");

вулиця Феодосійська, Дніпровське шосе;

вулиця Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка").

Дарницький район:

вулиця Архітектора Вербицького, 16;

вулиця Братства тарасівців, 9;

вулиця Єлизавети Чавдар, 1;

вулиця Єлизавети Чавдар, 13;

вулиця Здолбунівська, 2;

вулиця Михайла Драгоманова, 14;

вулиця Олени Пчілки, 2;

перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького;

вулиця Срібнокільська, 13;

вулиця Ялтинська, 5-А;

вулиця Ялтинська, 5-Б;

перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;

вулиця Олександра Мишуги, 2;

перетин вулиці Анни Ахматової та проспекту Петра Григоренка;

перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;

проспект Петра Григоренка, 26;

проспект Петра Григоренка, 41-43;

вулиця Срібнокільська, 5-Б (метро "Позняки");

Дніпровська набережна, 17-А (поблизу супермаркету "Новус");

вулиця Олександра Мішуги, 4;

вулиця Зарічна, 1;

вулиця Дніпровська Набережна, 18 (метро "Осокорки").

Деснянський район:

вулиця Рональда Рейгана, 4;

вулиця Рональда Рейгана, 8;

проспект Червоної Калини, 15;

проспект Червоної Калини, 26;

проспект Червоної Калини, 44;

проспект Червоної Калини, 60/10;

проспект Червоної Калини, 95-97;

вулиця Електротехнічна, 2;

вулиця Електротехнічна, 4;

вулиця Мілютенка, 34;

вулиця Гетьмана Павла Полуботка, 88/3 (метро "Лісова");

метро "Чернігівська".

Дніпровський район:

бульвар Ігоря Шамо, 2/7;

вулиця Андрія Малишка, 4-А;

вулиця Івана Миколайчука, 9;

вулиця Миропільська, 25;

вулиця Райдужна, 4;

вулиця Юрія Шумського, 1;

проспект Павла Тичини, 7;

проспект Соборності, 2/1;

перетин вулиці Ентузіастів, 37 та бульвару Ігоря Шамо;

перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича;

перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.

Оболонський район:

вулиця Дніпроводська, 1;

вулиця Зої Гайдай, 2;

площа Петропавлівська, 2;

проспект Володимира Івасюка, 27-Б;

проспект Володимира Івасюка, 46;

вулиця Семена Скляренка, 17;

вулиця Ярослава Івашкевича, 6/8А;

проспект Оболонський, 1-Б;

проспект Оболонський, 52-А;

проспект Оболонський, 45/28;

вулиця Петра Калнишевського, 2;

вулиця Героїв Дніпра, 30;

вулиця Героїв Дніпра, 32;

вулиця Героїв Дніпра, 41;

вулиця Йорданська, 17;

вулиця Героїв полку "Азов", 3;

вулиця Героїв полку "Азов", 12;

вулиця Героїв полку "Азов", 34;

вулиця Александра Архипенка, 6-А;

площа Оболонська, 6 (дві локації);

проспект Литовський, 2;

проспект Маршала Рокоссовського, 3/4.

Печерський район:

бульвар Миколи Міхновського, 25;

бульвар Миколи Міхновського, 30/1;

вулиця Велика Васильківська, 107;

вулиця Шота Руставелі, 16 (на території "Milk Bar").

Подільський район:

вулиця Верхній Вал, 16 (три точки);

ріг вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4);

вулиця Вишгородська, 21/6;

вулиця Івана Виговського, 18;

вулиця Світлицького, 23;

вулиця Світлицького, 30/20;

проспект Василя Порика, 13;

проспект Європейського Союзу, 12-А (біля магазину "АТБ");

проспект Європейського Союзу, 37;

проспект Європейського Союзу, 45-А;

проспект Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент");

проспект Європейського Союзу, 66;

проспект Свободи, 2;

проспект Свободи, 28;

проспект Георгія Гонгадзе, 20;

вулиця Нижній Вал, 15 (навпроти автостанції);

ріг вулиць Межигірської й Верхній Вал.

Святошинський район:

проспект Берестейський, 117;

проспект Леся Курбаса, 8;

проспект Академіка Палладіна, 24;

Святошинська площа, 1;

бульвар Миколи Руденка, 7;

бульвар Миколи Руденка, 13;

бульвар Миколи Руденка, 14;

бульвар Миколи Руденка, 15;

бульвар Жуля Верна, 6/10;

вулиця Василя Кучера, 5;

вулиця Симиренка, 17;

вулиця Зодчих, 46;

вулиця Зодчих, 56;

вулиця Зодчих, 62;

вулиця Зодчих, 70;

вулиця Тулузи, 2/58;

вулиця Якуба Коласа, 23;

вулиця Чорнобильська, 20;

вулиця Ірпінська, 76 – 80;

вулиця Підлісна, 1;

вулиця Академіка Булаховського, 30;

вулиця Академіка Єфремова, 8;

вулиця Сім’ї Стешенків, 7;

вулиця Василя Стуса, 20.

Солом’янський район:

вулиця Солом’янська, 33;

вулиця Солом’янська, 39;

вулиця Борщагівська, 154-А (ТЦ "Аркадія");

вулиця Академіка Шалімова, 37;

бульвар Чоколівський, 1;

бульвар Чоколівський, 19 – 21;

бульвар Чоколівський, 20;

бульвар Чоколівський, 24;

проспект Відрадний, 15/45;

проспект Повітряних Сил, 18/2.

Шевченківський район:

вулиця Юрія Іллєнка, 1;

вулиця Данила Щербаківського, 56;

ріг вулиць Ігоря Турчина та Мрії;

вулиця Парково-Сирецька, 10;

вулиця Ольжича, 14;

вулиця Олена Теліги, 31/1;

вулиця Щусєва, 5;

ріг вулиць Олени Теліги та Щусєва;

вулиця Дорогожицька, 13/14.

Нагадаємо, у КМДА вже розкрили дати, в які на Софійській площі Києва буде встановлена головна ялинка. Мер Віталій Кличко заявив, що свята проходитимуть у столиці без масових заходів, ярмарків і розваг.

З 1 грудня в Києві відкриють рух Подільським мостом. Проїзд дозволять легковим машинам і міському транспорту, для вантажівок він буде закритий.