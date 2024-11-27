У Києві дві доби будуть проблеми з водою: світло також вимикатимуть, подробиці

Знижений тиск води кияни мали вже відчути надвечір 26 листопада. У столиці також діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Через пошкодження водопровідної мережі у деяких житлових масивах Києва 26, 27 та 28 листопада спостерігатимуться проблеми з водопостачанням. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Фахівці "Київводоканалу" виконуватимуть заміну засувки діаметром 800 мм для подальшого ремонту магістрального водопроводу на вулиці Зодчих, де сталося пошкодження", — йдеться у повідомленні.

В КМДА уточнили, що знижений тиск води буде з 22:00 26 листопада до 10:00 28 листопада.

Зниження тиску водопостачання можливе у таких житлових масивах:

Микільська Борщагівка;

Південна Борщагівка;

Теремки-1;

Теремки-2;

Феофанія;

Голосіїв;

Батиєва Гора;

Залізничний масив;

Олександрівська Слобідка;

Солом'янка;

Першотравневий масив;

Чоколівка;

Відрадний.

"Про інші новини житлово-комунального господарства столиці дізнавайтеся оперативно в Telegram-каналі Київ Комунальний", — наголосили в КМДА.

Відключення світла у Києві

Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці 27 листопада будуть застосовані також графіки відключення світла.

"За вказівкою Укренерго завтра, 27 листопада в Києві будуть задіяні стабілізаційні відключення світла з 08:00 до 19:00 для побутових споживачів та з 7:00 до 20:00 для промисловості та бізнесу", — йдеться у повідомленні.

В КМВА також закликали киян споживати електроенергію "максимально економно".

Нагадаємо, 23 листопада пресслужба ДСНС повідомила, що у Києві три дні не працюватиме система оповіщення повітряної тривоги.

25 листопада Київ затягнуло димом та погіршилася якість повітря через збільшення концентрації пилу.