У Києві дві доби будуть проблеми з водою: світло також вимикатимуть, подробиці
Знижений тиск води кияни мали вже відчути надвечір 26 листопада. У столиці також діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Через пошкодження водопровідної мережі у деяких житлових масивах Києва 26, 27 та 28 листопада спостерігатимуться проблеми з водопостачанням. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Фахівці "Київводоканалу" виконуватимуть заміну засувки діаметром 800 мм для подальшого ремонту магістрального водопроводу на вулиці Зодчих, де сталося пошкодження", — йдеться у повідомленні.
В КМДА уточнили, що знижений тиск води буде з 22:00 26 листопада до 10:00 28 листопада.
Зниження тиску водопостачання можливе у таких житлових масивах:
- Микільська Борщагівка;
- Південна Борщагівка;
- Теремки-1;
- Теремки-2;
- Феофанія;
- Голосіїв;
- Батиєва Гора;
- Залізничний масив;
- Олександрівська Слобідка;
- Солом'янка;
- Першотравневий масив;
- Чоколівка;
- Відрадний.
"Про інші новини житлово-комунального господарства столиці дізнавайтеся оперативно в Telegram-каналі Київ Комунальний", — наголосили в КМДА.
Відключення світла у Києві
Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці 27 листопада будуть застосовані також графіки відключення світла.
"За вказівкою Укренерго завтра, 27 листопада в Києві будуть задіяні стабілізаційні відключення світла з 08:00 до 19:00 для побутових споживачів та з 7:00 до 20:00 для промисловості та бізнесу", — йдеться у повідомленні.
В КМВА також закликали киян споживати електроенергію "максимально економно".
Нагадаємо, 23 листопада пресслужба ДСНС повідомила, що у Києві три дні не працюватиме система оповіщення повітряної тривоги.
25 листопада Київ затягнуло димом та погіршилася якість повітря через збільшення концентрації пилу.