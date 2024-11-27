В Киеве двое суток будут проблемы с водой: свет также будут выключать, подробности
Пониженное давление воды киевляне должны были уже почувствовать вечером 26 ноября. В столице также будут действовать графики почасовых отключений света.
Из-за повреждения водопроводной сети в некоторых жилых массивах Киева 26, 27 и 28 ноября будут наблюдаться проблемы с водоснабжением. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Специалисты "Киевводоканала" будут выполнять замену задвижки диаметром 800 мм для дальнейшего ремонта магистрального водопровода на улице Зодчих, где произошло повреждение", — говорится в сообщении.
В КГГА уточнили, что пониженное давление воды будет с 22:00 26 ноября до 10:00 28 ноября.
Снижение давления водоснабжения возможно в таких жилых массивах:
- Никольская Борщаговка;
- Южная Борщаговка;
- Теремки-1;
- Теремки-2;
- Феофания;
- Голосеев;
- Батыева Гора;
- Железнодорожный массив;
- Александровская Слободка;
- Соломенка;
- Первомайский массив;
- Чоколовка;
- Отрадный.
"О других новостях жилищно-коммунального хозяйства столицы узнавайте оперативно в Telegram-канале Киев Коммунальный", — отметили в КГГА.
Отключение света в Киеве
В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице 27 ноября будут применены также графики отключения света.
"По указанию Укрэнерго завтра, 27 ноября в Киеве будут задействованы стабилизационные отключения света с 08:00 до 19:00 для бытовых потребителей и с 7:00 до 20:00 для промышленности и бизнеса", — говорится в сообщении.
В КГВА также призвали киевлян потреблять электроэнергию "максимально экономно".
Напомним, 23 ноября пресс-служба ГСЧС сообщила, что в Киеве три дня не будет работать система оповещения воздушной тревоги.
25 ноября Киев затянуло дымом и ухудшилось качество воздуха из-за увеличения концентрации пыли.