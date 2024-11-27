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В Киеве двое суток будут проблемы с водой: свет также будут выключать, подробности

Отключение воды
Фото: Из открытых источников | Отключение воды (иллюстративное фото)

Пониженное давление воды киевляне должны были уже почувствовать вечером 26 ноября. В столице также будут действовать графики почасовых отключений света.

Из-за повреждения водопроводной сети в некоторых жилых массивах Киева 26, 27 и 28 ноября будут наблюдаться проблемы с водоснабжением. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Специалисты "Киевводоканала" будут выполнять замену задвижки диаметром 800 мм для дальнейшего ремонта магистрального водопровода на улице Зодчих, где произошло повреждение", — говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что пониженное давление воды будет с 22:00 26 ноября до 10:00 28 ноября.

Снижение давления водоснабжения возможно в таких жилых массивах:

  • Никольская Борщаговка;
  • Южная Борщаговка;
  • Теремки-1;
  • Теремки-2;
  • Феофания;
  • Голосеев;
  • Батыева Гора;
  • Железнодорожный массив;
  • Александровская Слободка;
  • Соломенка;
  • Первомайский массив;
  • Чоколовка;
  • Отрадный.

"О других новостях жилищно-коммунального хозяйства столицы узнавайте оперативно в Telegram-канале Киев Коммунальный", — отметили в КГГА.

Отключение света в Киеве

В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице 27 ноября будут применены также графики отключения света.

"По указанию Укрэнерго завтра, 27 ноября в Киеве будут задействованы стабилизационные отключения света с 08:00 до 19:00 для бытовых потребителей и с 7:00 до 20:00 для промышленности и бизнеса", — говорится в сообщении.

В КГВА также призвали киевлян потреблять электроэнергию "максимально экономно".

Напомним, 23 ноября пресс-служба ГСЧС сообщила, что в Киеве три дня не будет работать система оповещения воздушной тревоги.

25 ноября Киев затянуло дымом и ухудшилось качество воздуха из-за увеличения концентрации пыли.