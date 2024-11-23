Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

В Киеве три дня не будет работать система оповещения воздушной тревоги: что произошло

Громкоговорители над городом
Фото: Из открытых источников | Громкоговорители над городом (иллюстративное фото)

В ГСЧС отметили, что жителей будут оповещать с помощью громкоговорителей. По плану вечером 25 ноября система оповещения должна возобновить работу.

В трех районах Киева 23, 24 и 25 ноября из-за технических проблем не будет работать система оповещения граждан о воздушных тревогах. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В связи с техническими проблемами на оборудовании "Укртелекома", временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги в отдельных частях Святошинского, Шевченковского, а также Соломенского районов", — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что граждан будут информировать об опасности с помощью громкоговорителей.

"По информации от "Укртелекома", ориентировочное время восстановления работы системы — 18:00 25.11.2024 года", — отметили в ведомстве.

Спасатели также предоставили перечень улиц, где не будет работать система оповещения:

  • просп. Берестейский — от ул. Вячеслава Черновола до Большой Кольцевой;
  • ул Борщаговская — просп. Любомира Гузара;
  • ул. Дегтяревская;
  • ул. Вадима Гетьмана — ул. Александра Довженко;
  • ул. Зоологическая;
  • ул. Николая Василенко (от ст. м. "Берестейская" на бульв. Вацлава Гавела);
  • ул. Мечты;
  • ул. Даниила Щербаковского;
  • бульв. Академика Вернадского;
  • ул. Святошинская;
  • ул. Героев Космоса;
  • ул. Коперника;
  • ул. Шолуденко;
  • ул. Богдана Гаврилишина.

"Внимательно следите за сигналами воздушной тревоги и сообщениями от Командования Воздушных Сил ВСУ", — отметили в ГСЧС.

Напомним, 20 ноября жители Киева слышали сильный гул на улицах столицы.

22 ноября СМИ писали, что правительственный квартал в Киеве не работает из-за угрозы удара РФ, но в Кабмине все отрицали.