В Киеве три дня не будет работать система оповещения воздушной тревоги: что произошло

В ГСЧС отметили, что жителей будут оповещать с помощью громкоговорителей. По плану вечером 25 ноября система оповещения должна возобновить работу.

В трех районах Киева 23, 24 и 25 ноября из-за технических проблем не будет работать система оповещения граждан о воздушных тревогах. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В связи с техническими проблемами на оборудовании "Укртелекома", временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги в отдельных частях Святошинского, Шевченковского, а также Соломенского районов", — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что граждан будут информировать об опасности с помощью громкоговорителей.

"По информации от "Укртелекома", ориентировочное время восстановления работы системы — 18:00 25.11.2024 года", — отметили в ведомстве.

Спасатели также предоставили перечень улиц, где не будет работать система оповещения:

просп. Берестейский — от ул. Вячеслава Черновола до Большой Кольцевой;

ул Борщаговская — просп. Любомира Гузара;

ул. Дегтяревская;

ул. Вадима Гетьмана — ул. Александра Довженко;

ул. Зоологическая;

ул. Николая Василенко (от ст. м. "Берестейская" на бульв. Вацлава Гавела);

ул. Мечты;

ул. Даниила Щербаковского;

бульв. Академика Вернадского;

ул. Святошинская;

ул. Героев Космоса;

ул. Коперника;

ул. Шолуденко;

ул. Богдана Гаврилишина.

"Внимательно следите за сигналами воздушной тревоги и сообщениями от Командования Воздушных Сил ВСУ", — отметили в ГСЧС.

Напомним, 20 ноября жители Киева слышали сильный гул на улицах столицы.

22 ноября СМИ писали, что правительственный квартал в Киеве не работает из-за угрозы удара РФ, но в Кабмине все отрицали.