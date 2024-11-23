В Киеве три дня не будет работать система оповещения воздушной тревоги: что произошло
В ГСЧС отметили, что жителей будут оповещать с помощью громкоговорителей. По плану вечером 25 ноября система оповещения должна возобновить работу.
В трех районах Киева 23, 24 и 25 ноября из-за технических проблем не будет работать система оповещения граждан о воздушных тревогах. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"В связи с техническими проблемами на оборудовании "Укртелекома", временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги в отдельных частях Святошинского, Шевченковского, а также Соломенского районов", — говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили, что граждан будут информировать об опасности с помощью громкоговорителей.
"По информации от "Укртелекома", ориентировочное время восстановления работы системы — 18:00 25.11.2024 года", — отметили в ведомстве.
Спасатели также предоставили перечень улиц, где не будет работать система оповещения:
- просп. Берестейский — от ул. Вячеслава Черновола до Большой Кольцевой;
- ул Борщаговская — просп. Любомира Гузара;
- ул. Дегтяревская;
- ул. Вадима Гетьмана — ул. Александра Довженко;
- ул. Зоологическая;
- ул. Николая Василенко (от ст. м. "Берестейская" на бульв. Вацлава Гавела);
- ул. Мечты;
- ул. Даниила Щербаковского;
- бульв. Академика Вернадского;
- ул. Святошинская;
- ул. Героев Космоса;
- ул. Коперника;
- ул. Шолуденко;
- ул. Богдана Гаврилишина.
"Внимательно следите за сигналами воздушной тревоги и сообщениями от Командования Воздушных Сил ВСУ", — отметили в ГСЧС.
Напомним, 20 ноября жители Киева слышали сильный гул на улицах столицы.
22 ноября СМИ писали, что правительственный квартал в Киеве не работает из-за угрозы удара РФ, но в Кабмине все отрицали.