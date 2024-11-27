Новорічну ялинку у Києві засвітять у День Святого Миколая: чи будуть ярмарки

На Софійській площі облаштують фотозони з QR-кодами благодійних фондів і два будиночки з сувенірами. Цьогоріч Різдво та новорічні свята у Києві відбудуться з дотриманням обмеження використання електроенергії.

На Софійській площі Києва з 2 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року буде встановлена головна новорічна ялинка міста. Як і у попередні роки, усі витрати на її облаштування покриють меценати без залучення бюджетних коштів. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомили в КМВА у середу, 27 листопада.

Окрім ялинки, на площі з’являться фотозони з QR-кодами благодійних фондів, а також два будиночки для продажу сувенірної продукції. Для зручності відвідувачів буде облаштовано модульні туалетні кабіни, зокрема і для осіб з інвалідністю.

Міський голова Києва Віталій Кличко додав, що Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань та заходів, але з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. Ярмарків та розваг не буде.

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"Встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня. Урочисте відкриття заплановане традиційно в День Святого Миколая, 6 грудня", — написав Кличко.

Рада оборони Києва також рекомендувала підприємствам столиці утриматися від проведення масових заходів на відкритих майданчиках під час новорічних свят. Якщо заходи організовуватимуть у приміщеннях, варто дотримуватися обмежень щодо використання електроенергії, забезпечити безпеку та врахувати необхідність наявності укриття.

Нагадаємо, 11 листопада президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький повідомив, що новорічну ялинку встановлять на Софійській площі до 6 грудня. Вона буде заввишки 12-15 метрів. Білий колір символізує "життя з чистого листа", а блакитні гірлянди — чисте небо над Україною.

У 2023 році ялинку у Києві встановили за кошти меценатів. Новорічне дерево прикрашало Софійську площу з 6 грудня по 10 січня.