От 130 до 2000 грн: в Украине начались продажи елок, где купить новогоднее дерево

В среднем елка длиной в 1 метр будет стоить от 130 грн и от 2000 грн за 5 метров. Цена зависит от региона.

В Украине официально стартовала ярмарка по продаже елок, которые выращивают лесные хозяйства ГП "Леса Украины" в разных областях. Об этом сообщили на сайте предприятия.

"ГП "Леса Украины" начинает продажу рождественских елок. Лесоводы выращивают эти деревья на специальных плантациях, которые есть в каждой области. Рождественские елки и сосны заготавливаются во время рубок формирования и оздоровления лесов, поэтому нанесения вреда экосистеме не будет, только польза.

Кроме этого, у лесоводов можно купить елку или сосну в горшке и получить квалифицированные советы относительно того, как по завершению праздников пересадить и ухаживать за деревом", — говорится в сообщении.

В ГП "Леса Украины" добавили, что покупая елки официально, украинцы платят налоги, из которых формируется бюджет вашей общины и всей страны.

"В этом году цены на рождественские елки остаются неизменными. В среднем 1 м стоит 135 грн. Цена может разниться в зависимости от региона. Купить деревца можно в лесничествах ГП "Леса Украины", — говорится в сообщении.

Где купить елки в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях

Лесоводы ГП "Леса Украины" в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях сообщили, что подготовили к праздничному сезону 26,5 тысяч рождественских деревьев.

При реализации на деревце крепят бирку со штрих-кодом, которая свидетельствует о легальности заготовки и продажи. Проверить елку можно на сервисе open.ukrforest.com, введя номер бирки.

В ассортименте лесничеств: сосна обыкновенная, сосна крымская, ель обыкновенная, ель канадская. Цены зависят от породы, высоты и качества дерева.

К примеру, стоимость наиболее популярного размера деревьев, среди граждан:

Сосна (1,5-2 м): от 156 грн до 308 грн (с НДС).

Ель (1,5-2 м): от 180 грн до 330 грн (с НДС).

"Также есть елки в горшках — отличное решение для тех, кто заботится об окружающей среде. После праздников дерево можно высадить в саду или во дворе, продолжив его жизнь. Такие елки предлагают Смелянский, Корсунь-Шевченковский, Гайсинский и Тульчинский филиалы.

Узнать, где можно официально приобрести елки, можно по ссылке.

Уже на этой неделе в филиалах Центрального лесного офиса заработают 73 площадки, где можно приобрести главный атрибут рождественских праздников".

Где купить елки в Черновицкой Хмельницкой и Тернопольской областях

В Подольском лесном офисе заявили о старте елочной кампании с декабря. Здесь сообщили, что подготовили на продажу 20 тысяч праздничных елок, более 11 тысяч из них заготовили во время рубок формирования и оздоровления лесов.

Больше всего деревьев подготовили лесоводы Хмельницкой области — там к продаже доступны 13 тысяч елок и сосен. В Черновицкой области планируют реализовать 5300 рождественских деревьев, а на Тернопольщине — 1600.

"Лесничества предлагают различные варианты новогодних деревьев: от высоких пушистых красавиц до компактных елок для небольших помещений. Кроме того, некоторые предприятия реализуют елки в горшках, которые после праздников можно высадить в открытый грунт, сохранив дерево для будущих лет", — пояснили в Подольском лесном офисе.

Сообщается, что елка высокой 1,5 метра будет стоить около 150-200 гривен, сосна обойдется дешевле. Трехметровое дерево сосны будут продавать в среднем за 600 гривен.

Где купить елки в Полтавской и Харьковской областях

В Слобожанском офисе ГП "Леса Украины" сообщили о начале елочных ярмарок в Полтавской и Харьковской области.

"Мы понимаем, что в условиях войны актуальность праздничной елки теряется, но все же, лесоводы готовы удовлетворить потребности тех, кто решит порадовать свою семью и поставить хвойную красавицу дома. Наши лесничества имеют достаточно рождественских сосен, поэтому все желающие могут приобрести их в наших лесничествах", — отметили в лесничестве.

Стоимость елок зависят от высоты деревца и в среднем составляют:

за сосну обыкновенную до 1 м — 96-123 грн;

за сосну обыкновенную от 1 до 2 м — 124-160 грн;

за сосну обыкновенную от 2 до 3 м — 180-240 грн.

за сосну крымскую до 1 м -168 грн

за сосну крымскую от 1 до 2 м — 252 грн

за сосну крымскую от 2 до 3 м — 360 грн

В лесничестве отметили, что заготавливают новогодние деревья на специально выращенных плантациях или во время проведения лесохозяйственных мероприятий, поэтому вреда для природы никаким образом не наносят, а самовольная срубка дерева грозит штрафами, которые зависят от размера пня хвойного дерева.

Где купить елки на Сумщине и Черниговщине

В Северном лесном офисе также объявили о продаже елок. Цена елки за метр здесь будет стоить от 130,00 до 2200,00 грн (до 1,00 м — 5,1 м и более).

"Все деревца от лесоводов заготовлены на специальных плантациях — заранее подготовленных участках или деградированных землях. Благодаря этому лес остается нетронутым, а деревья выращиваются отдельно для продажи на праздники. Срок их роста составляет 4-8 лет", — отметили в Офисе.

Вся информация о проведении ярмарок содержится на странице Северный лесной офис.

Детали по приобретению елок содержатся по ссылке.

Где купить Елки на Ровенщине и Волыни

На Волыни и Ровенщине вырастили более 100 000 новогодних деревьев, 40 тысяч из которых планируем продать. Традиционные сосну и елку выращивали на специальных лесных плантациях. Таких в филиалах Полесского лесного офиса сейчас 252 га.

На лесных питомниках вырастили, кроме привычных, ель колючую — голубую, ель канадскую, сосну Крымскую, пихту белую.

Покупать новогодние деревца можно на наших елочных ярмарках — такие уже действуют при каждом филиале. Цены стартуют от 200 грн за метр.

Где купить елки на Киевщине и Житомирщине

В столичном лесном офисе тоже объявили о старте реализации новогодних елок. Лесничества ГП "Леса Украины" Житомирщины и Киевщины планируют заготовить более 15 тысяч деревьев. В филиалах на Житомирщине — 12,3 тысяч деревьев, на Киевщине — 2,8 тысяч деревьев.

Цены на елки будут в пределах от 125 до 435 гривен, в зависимости от высоты и выбранного региона. Каждое дерево будет иметь бирку с уникальным номером, которую можно проверить на сайте open.ukrforest.com. Система электронного учета гарантирует легальность и экологическую безопасность.

"Купить елку можно у лесничеств и на центральных рынках общин Житомирской и Киевской областей. Для удобства покупателей рождественские ярмарки будут работать ежедневно с 9:00 до 19:00. Также предлагаем для продажи елки в горшках. Цена на елки в горшках — от 230 до 570 гривен, в зависимости от размера и возраста", — говорится в сообщении.

Где можно купить елки в Киеве

Голосеевский район:

пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича;

ул. Самойла Кошки, 5;

ул. Степана Рудницкого, 6-А;

ул. Васильковская, 8;

переулок Руслана Лужевского, 1 (две локации);

ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2");

просп. Академика Глушкова, 16-16/7;

просп. Академика Глушкова, 31-А;

ул. Метрологическая, 19;

Академика Заболотного, 48-А — две локации (напротив торговой площадки "Феофановский");

ул. Феодосийская, Днепровское шоссе;

ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ "Республика").

Дарницкий район:

ул. Архитектора Вербицкого, 16;

ул. Братства тарасовцев, 9;

ул. Елизаветы Чавдар, 1;

ул. Елизаветы Чавдар, 13;

ул. Здолбуновская, 2;

ул. Михаила Драгоманова, 14;

ул. Елены Пчилки, 2;

пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой);

ул. Срибнокильская, 13;

ул. Ялтинская, 5-А;

ул. Ялтинская, 5-Б;

пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;

ул. Александра Мишуги, 2;

пересечение улиц Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;

пересечение ул. Урловской и Анны Ахматовой;

просп. Петра Григоренко, 26;

просп. Петра Григоренко, 41-43;

ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана — станция метро "Позняки");

Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус");

ул. Александра Мишуги, 4;

ул. Заречная, 1;

Днепровская Набережная, 18 (съезд с Днепровской набережной и просп. Николая Бажана — станция метро "Осокорки").

Деснянский район:

ул. Рональда Рейгана, 4;

ул. Рональда Рейгана, 8;

просп. Красной Калины, 15;

просп. Красной Калины, 26;

просп. Красной Калины, 44;

просп. Красной Калины, 60/10;

просп. Красной Калины, 95-97;

ул. Электротехническая, 2;

ул. Электротехническая, 4;

ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса);

станция метро "Лесная" (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3);

станция метро "Черниговская".

Днепровский район:

бульв. Игоря Шамо, 2/7;

ул. Андрея Малышко, 4-А;

ул. Ивана Миколайчука, 9;

ул. Миропольская, 25;

ул. Радужная, 4;

ул. Юрия Шумского, 1;

просп. Павла Тычины, 7;

просп. Соборности, 2/1;

пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;

пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича;

пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.

Оболонский район:

ул. Днепроводская, 1;

ул. Зои Гайдай, 2;

площадь Петропавловская, 2;

просп. Владимира Ивасюка, 27-Б;

просп. Владимира Ивасюка, 46;

ул. Семена Скляренко, 17;

ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А;

просп. Оболонский, 1-Б;

просп. Оболонский, 52-А;

просп. Оболонский, 45/28;

ул. Петра Калнышевского, 2;

ул. Героев Днепра, 30;

ул. Героев Днепра, 32;

ул. Героев Днепра, 41;

ул. Иорданская, 17;

ул. Героев полка "Азов", 3;

ул. Героев полка "Азов", 12;

ул. Героев полка "Азов", 34;

ул. Александра Архипенко, 6-А;

площадь Оболонская, 6 (две локации);

просп. Литовский, 2;

просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.

Печерский район:

бульв. Николая Михновского, 25;

бульв. Николая Михновского, 30/1;

ул. Большая Васильковская, 107;

Шота Руставели, 16 (в пределах заведения "Milk Bar").

Подольский район:

ул. Верхний Вал, 16 (три локации);

угол улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4);

ул. Вышгородская, 21/6;

ул. Ивана Выговского, 18;

ул. Светлицкого, 23;

ул. Светлицкого, 30/20;

просп. Василия Порика, 13;

просп. Европейского Союза, 12-А (возле магазина "АТБ");

просп. Европейского Союза, 37;

просп. Европейского Союза, 45-А;

просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент");

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просп. Свободы, 28;

просп. Георгия Гонгадзе, 20;

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Святошинская площадь, 1;

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ул. Зодчих, 56;

ул. Зодчих, 62;

ул. Зодчих, 70;

ул. Тулузы, 2/58;

ул. Якуба Коласа, 23;

ул. Чернобыльская, 20;

ул. Ирпенская, 76 — 80;

ул. Подлесная, 1;

ул. Академика Булаховского, 30;

ул. Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса);

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ул. Соломенская, 33;

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ул. Академика Шалимова, 37;

бульв. Чоколовский, 1;

бульв. Чоколовский, 19 — 21;

бульв. Чоколовский, 20;

бульв. Чоколовский, 24;

просп. Отрадный, 15/45;

просп. Воздушных Сил, 18/2.

Шевченковский район:

ул. Юрия Ильенко, 1;

ул. Даниила Щербаковского, 56;

угол улиц Игоря Турчина и Мечты;

ул. Парково-Сырецкая, 10;

ул. Ольжича, 14;

ул. Елена Телиги, 31/1;

ул. Щусева, 5;

угол улиц Елены Телиги и Щусева;

ул. Дорогожицкая, 13/14.

Напомним, что во Львове новогоднюю елку откроют в канун Святого Николая — 5 декабря. Во Львовском городском совете сообщили, что праздничное дерево будет стоять на площади возле Оперного театра. Верхушку елки вместо традиционной звезды будет украшать противотанковый "еж".