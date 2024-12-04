От 130 до 2000 грн: в Украине начались продажи елок, где купить новогоднее дерево
В среднем елка длиной в 1 метр будет стоить от 130 грн и от 2000 грн за 5 метров. Цена зависит от региона.
В Украине официально стартовала ярмарка по продаже елок, которые выращивают лесные хозяйства ГП "Леса Украины" в разных областях. Об этом сообщили на сайте предприятия.
"ГП "Леса Украины" начинает продажу рождественских елок. Лесоводы выращивают эти деревья на специальных плантациях, которые есть в каждой области. Рождественские елки и сосны заготавливаются во время рубок формирования и оздоровления лесов, поэтому нанесения вреда экосистеме не будет, только польза.
Кроме этого, у лесоводов можно купить елку или сосну в горшке и получить квалифицированные советы относительно того, как по завершению праздников пересадить и ухаживать за деревом", — говорится в сообщении.
В ГП "Леса Украины" добавили, что покупая елки официально, украинцы платят налоги, из которых формируется бюджет вашей общины и всей страны.
"В этом году цены на рождественские елки остаются неизменными. В среднем 1 м стоит 135 грн. Цена может разниться в зависимости от региона. Купить деревца можно в лесничествах ГП "Леса Украины", — говорится в сообщении.
Где купить елки в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях
Лесоводы ГП "Леса Украины" в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях сообщили, что подготовили к праздничному сезону 26,5 тысяч рождественских деревьев.
При реализации на деревце крепят бирку со штрих-кодом, которая свидетельствует о легальности заготовки и продажи. Проверить елку можно на сервисе open.ukrforest.com, введя номер бирки.
В ассортименте лесничеств: сосна обыкновенная, сосна крымская, ель обыкновенная, ель канадская. Цены зависят от породы, высоты и качества дерева.
К примеру, стоимость наиболее популярного размера деревьев, среди граждан:
Сосна (1,5-2 м): от 156 грн до 308 грн (с НДС).
Ель (1,5-2 м): от 180 грн до 330 грн (с НДС).
"Также есть елки в горшках — отличное решение для тех, кто заботится об окружающей среде. После праздников дерево можно высадить в саду или во дворе, продолжив его жизнь. Такие елки предлагают Смелянский, Корсунь-Шевченковский, Гайсинский и Тульчинский филиалы.
Узнать, где можно официально приобрести елки, можно по ссылке.
Уже на этой неделе в филиалах Центрального лесного офиса заработают 73 площадки, где можно приобрести главный атрибут рождественских праздников".
Где купить елки в Черновицкой Хмельницкой и Тернопольской областях
В Подольском лесном офисе заявили о старте елочной кампании с декабря. Здесь сообщили, что подготовили на продажу 20 тысяч праздничных елок, более 11 тысяч из них заготовили во время рубок формирования и оздоровления лесов.
Больше всего деревьев подготовили лесоводы Хмельницкой области — там к продаже доступны 13 тысяч елок и сосен. В Черновицкой области планируют реализовать 5300 рождественских деревьев, а на Тернопольщине — 1600.
"Лесничества предлагают различные варианты новогодних деревьев: от высоких пушистых красавиц до компактных елок для небольших помещений. Кроме того, некоторые предприятия реализуют елки в горшках, которые после праздников можно высадить в открытый грунт, сохранив дерево для будущих лет", — пояснили в Подольском лесном офисе.
Сообщается, что елка высокой 1,5 метра будет стоить около 150-200 гривен, сосна обойдется дешевле. Трехметровое дерево сосны будут продавать в среднем за 600 гривен.
Где купить елки в Полтавской и Харьковской областях
В Слобожанском офисе ГП "Леса Украины" сообщили о начале елочных ярмарок в Полтавской и Харьковской области.
"Мы понимаем, что в условиях войны актуальность праздничной елки теряется, но все же, лесоводы готовы удовлетворить потребности тех, кто решит порадовать свою семью и поставить хвойную красавицу дома. Наши лесничества имеют достаточно рождественских сосен, поэтому все желающие могут приобрести их в наших лесничествах", — отметили в лесничестве.
Стоимость елок зависят от высоты деревца и в среднем составляют:
- за сосну обыкновенную до 1 м — 96-123 грн;
- за сосну обыкновенную от 1 до 2 м — 124-160 грн;
- за сосну обыкновенную от 2 до 3 м — 180-240 грн.
- за сосну крымскую до 1 м -168 грн
- за сосну крымскую от 1 до 2 м — 252 грн
- за сосну крымскую от 2 до 3 м — 360 грн
В лесничестве отметили, что заготавливают новогодние деревья на специально выращенных плантациях или во время проведения лесохозяйственных мероприятий, поэтому вреда для природы никаким образом не наносят, а самовольная срубка дерева грозит штрафами, которые зависят от размера пня хвойного дерева.
Где купить елки на Сумщине и Черниговщине
В Северном лесном офисе также объявили о продаже елок. Цена елки за метр здесь будет стоить от 130,00 до 2200,00 грн (до 1,00 м — 5,1 м и более).
"Все деревца от лесоводов заготовлены на специальных плантациях — заранее подготовленных участках или деградированных землях. Благодаря этому лес остается нетронутым, а деревья выращиваются отдельно для продажи на праздники. Срок их роста составляет 4-8 лет", — отметили в Офисе.
Вся информация о проведении ярмарок содержится на странице Северный лесной офис.
Детали по приобретению елок содержатся по ссылке.
Где купить Елки на Ровенщине и Волыни
На Волыни и Ровенщине вырастили более 100 000 новогодних деревьев, 40 тысяч из которых планируем продать. Традиционные сосну и елку выращивали на специальных лесных плантациях. Таких в филиалах Полесского лесного офиса сейчас 252 га.
На лесных питомниках вырастили, кроме привычных, ель колючую — голубую, ель канадскую, сосну Крымскую, пихту белую.
Покупать новогодние деревца можно на наших елочных ярмарках — такие уже действуют при каждом филиале. Цены стартуют от 200 грн за метр.
Где купить елки на Киевщине и Житомирщине
В столичном лесном офисе тоже объявили о старте реализации новогодних елок. Лесничества ГП "Леса Украины" Житомирщины и Киевщины планируют заготовить более 15 тысяч деревьев. В филиалах на Житомирщине — 12,3 тысяч деревьев, на Киевщине — 2,8 тысяч деревьев.
Цены на елки будут в пределах от 125 до 435 гривен, в зависимости от высоты и выбранного региона. Каждое дерево будет иметь бирку с уникальным номером, которую можно проверить на сайте open.ukrforest.com. Система электронного учета гарантирует легальность и экологическую безопасность.
"Купить елку можно у лесничеств и на центральных рынках общин Житомирской и Киевской областей. Для удобства покупателей рождественские ярмарки будут работать ежедневно с 9:00 до 19:00. Также предлагаем для продажи елки в горшках. Цена на елки в горшках — от 230 до 570 гривен, в зависимости от размера и возраста", — говорится в сообщении.
Где можно купить елки в Киеве
Голосеевский район:
- пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича;
- ул. Самойла Кошки, 5;
- ул. Степана Рудницкого, 6-А;
- ул. Васильковская, 8;
- переулок Руслана Лужевского, 1 (две локации);
- ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2");
- просп. Академика Глушкова, 16-16/7;
- просп. Академика Глушкова, 31-А;
- ул. Метрологическая, 19;
- Академика Заболотного, 48-А — две локации (напротив торговой площадки "Феофановский");
- ул. Феодосийская, Днепровское шоссе;
- ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ "Республика").
Дарницкий район:
- ул. Архитектора Вербицкого, 16;
- ул. Братства тарасовцев, 9;
- ул. Елизаветы Чавдар, 1;
- ул. Елизаветы Чавдар, 13;
- ул. Здолбуновская, 2;
- ул. Михаила Драгоманова, 14;
- ул. Елены Пчилки, 2;
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой);
- ул. Срибнокильская, 13;
- ул. Ялтинская, 5-А;
- ул. Ялтинская, 5-Б;
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
- ул. Александра Мишуги, 2;
- пересечение улиц Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;
- пересечение ул. Урловской и Анны Ахматовой;
- просп. Петра Григоренко, 26;
- просп. Петра Григоренко, 41-43;
- ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана — станция метро "Позняки");
- Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус");
- ул. Александра Мишуги, 4;
- ул. Заречная, 1;
- Днепровская Набережная, 18 (съезд с Днепровской набережной и просп. Николая Бажана — станция метро "Осокорки").
Деснянский район:
- ул. Рональда Рейгана, 4;
- ул. Рональда Рейгана, 8;
- просп. Красной Калины, 15;
- просп. Красной Калины, 26;
- просп. Красной Калины, 44;
- просп. Красной Калины, 60/10;
- просп. Красной Калины, 95-97;
- ул. Электротехническая, 2;
- ул. Электротехническая, 4;
- ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса);
- станция метро "Лесная" (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3);
- станция метро "Черниговская".
Днепровский район:
- бульв. Игоря Шамо, 2/7;
- ул. Андрея Малышко, 4-А;
- ул. Ивана Миколайчука, 9;
- ул. Миропольская, 25;
- ул. Радужная, 4;
- ул. Юрия Шумского, 1;
- просп. Павла Тычины, 7;
- просп. Соборности, 2/1;
- пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;
- пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича;
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.
Оболонский район:
- ул. Днепроводская, 1;
- ул. Зои Гайдай, 2;
- площадь Петропавловская, 2;
- просп. Владимира Ивасюка, 27-Б;
- просп. Владимира Ивасюка, 46;
- ул. Семена Скляренко, 17;
- ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А;
- просп. Оболонский, 1-Б;
- просп. Оболонский, 52-А;
- просп. Оболонский, 45/28;
- ул. Петра Калнышевского, 2;
- ул. Героев Днепра, 30;
- ул. Героев Днепра, 32;
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- ул. Иорданская, 17;
- ул. Героев полка "Азов", 3;
- ул. Героев полка "Азов", 12;
- ул. Героев полка "Азов", 34;
- ул. Александра Архипенко, 6-А;
- площадь Оболонская, 6 (две локации);
- просп. Литовский, 2;
- просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.
Печерский район:
- бульв. Николая Михновского, 25;
- бульв. Николая Михновского, 30/1;
- ул. Большая Васильковская, 107;
- Шота Руставели, 16 (в пределах заведения "Milk Bar").
Подольский район:
- ул. Верхний Вал, 16 (три локации);
- угол улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4);
- ул. Вышгородская, 21/6;
- ул. Ивана Выговского, 18;
- ул. Светлицкого, 23;
- ул. Светлицкого, 30/20;
- просп. Василия Порика, 13;
- просп. Европейского Союза, 12-А (возле магазина "АТБ");
- просп. Европейского Союза, 37;
- просп. Европейского Союза, 45-А;
- просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент");
- просп. Европейского Союза, 66;
- просп. Свободы, 2;
- просп. Свободы, 28;
- просп. Георгия Гонгадзе, 20;
- ул. Нижний Вал, 15 (распределительная полоса напротив автостанции);
- угол улиц Межигорской и Верхний Вал (распределительная полоса).
Святошинский район:
- просп. Берестейский, 117;
- просп. Леся Курбаса, 8;
- просп. Академика Палладина, 24;
- Святошинская площадь, 1;
- бульв. Николая Руденко, 7;
- бульв. Николая Руденко, 13;
- бульв. Николая Руденко, 14;
- бульв. Николая Руденко, 15;
- бульв. Жюля Верна, 6/10;
- ул. Василия Кучера, 5;
- ул. Симиренко, 17;
- ул. Зодчих, 46;
- ул. Зодчих, 56;
- ул. Зодчих, 62;
- ул. Зодчих, 70;
- ул. Тулузы, 2/58;
- ул. Якуба Коласа, 23;
- ул. Чернобыльская, 20;
- ул. Ирпенская, 76 — 80;
- ул. Подлесная, 1;
- ул. Академика Булаховского, 30;
- ул. Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса);
- ул. Семьи Стешенко, 7;
- ул. Василия Стуса, 20.
Соломенский район:
- ул. Соломенская, 33;
- ул. Соломенская, 39;
- ул. Борщаговская, 154-А (ТЦ "Аркадия");
- ул. Академика Шалимова, 37;
- бульв. Чоколовский, 1;
- бульв. Чоколовский, 19 — 21;
- бульв. Чоколовский, 20;
- бульв. Чоколовский, 24;
- просп. Отрадный, 15/45;
- просп. Воздушных Сил, 18/2.
Шевченковский район:
- ул. Юрия Ильенко, 1;
- ул. Даниила Щербаковского, 56;
- угол улиц Игоря Турчина и Мечты;
- ул. Парково-Сырецкая, 10;
- ул. Ольжича, 14;
- ул. Елена Телиги, 31/1;
- ул. Щусева, 5;
- угол улиц Елены Телиги и Щусева;
- ул. Дорогожицкая, 13/14.
Напомним, что во Львове новогоднюю елку откроют в канун Святого Николая — 5 декабря. Во Львовском городском совете сообщили, что праздничное дерево будет стоять на площади возле Оперного театра. Верхушку елки вместо традиционной звезды будет украшать противотанковый "еж".